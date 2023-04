Nakon obilaska novourešene Aleje Matije Ljubeka, gradonačelnika Zagreba novinari su rešetali pitanjima o bolnici Sveti Duh, nakon skandala s fotografijom koja prikazuje sedam tijela na podu mrtvačnice.

" Netko mora odgovarati!”, poručio je Tomislav Tomašević i istaknuo da je u slučaj uključena i policija. “Sad je to stvar i policijske istrage jer ako je netko to u stanju napraviti, to je kazneno djelo. To nije za otkaz nego je to kaznena odgovornost.”, rekao je.

Nedavno su objavljene snimke mrtvih tijela na podu patologije u KBC Sveti Duh. Iz bolnice su potvrdili da su snimke autentične, ali da je riječ o podmetanju.

'Zvuči morbidno i nevjerojatno: je li moguće da je sve režirano'

Nakon što je tražio očitovanje ravnateljice, a ona očitovanje šefa patologije, ni gradonačelnik ne isključuje da je riječ o sabotaži. “Čudno je da je čitatelj koji je dostavio snimku rekao da je ona dva tjedna stara što ne može biti točno”, dodaje Tomašević i objašnjava da nije bilo situacije da bi tijela bila na podu. “Postavlja se pitanje koje je nevjerojatno i zvuči morbidno: je li moguće da je riječ o režiranoj situaciji? Bolnica je podnijela kaznenu prijavu da se utvrdi je li netko vadio tijela iz rashladnih uređaja da bi napravio tu snimku”, naveo je zagrebački gradonačelnik.

Naglašava da je bitan kontekst koji je, kako Tomašević kaže, takav da žene nisu mogle obaviti pobačaj na Svetom Duhu, a nova je ravnateljica to promijenila i zbog toga je naišla na otpor i dobila 10 anonimnih prijava.

“Zvuči nevjerojatno i morbidno… Iz tog konteksta, je li takvo što moguće, teoretski je i na policiji je da to istraži”, istaknuo je gradonačelnik. “Stvar je tajminga – snimka se pojavljuje na dan kad se odlučuje o nagradama grada Zagreba za 15 pojedinaca i grupa, među kojima je i ravnateljica Svetog Duha. S druge strane, Državna inspekcija je bila nenajavljeno, krivo je govorio tajnik ministarstva zdravstva – inspekcija je bila nenajavljeno u ožujku, travnju i jučer i nije našla apsolutno ništa što bi bilo protivno pravilniku. Što se tiče mrtvačnice zavoda za patologiju, nije”, zaključuje je Tomašević.