Na konferenciji za medije, gradonačelnik Tomislav Tomašević je govorio o prijavama za Fond solidarnosti EU. Riječ je o fondu kojim se može inancirati obnova javnih zgrada nakon potresa. Kad smo došli na vlast, 4. lipnja, stanje prijavljenih projekata je bilo 479 milijuna kuna, a ugovoreno 137 milijuna kuna. Danas je prijavljeno 1,836 miljardi kuna, dakle skok od četiri puta. Ugovoreno je 719 milijuna kuna.

Što se tiče obnove, odnosno uređenja, za 13 škola je ona u punom jeku. Imat ćemo i refundaciju od 140 milijuna kuna za sitne popravke u školama i vrtićima, To je već plačeno iz gradskog proračuna.

Od 1. siječnja Gradska urprava više nema 27, nego 16 ureda. Naknadnim tumačenjem zakona je vraćena stručna služba Gradske skupštine, kojeg želimo ponovno izdovjiti da bi skupština mogla raditi", rekao je Tomašević i nabrojao imena onih koji su ostali do imenovanja novih pročelnika putem javnog natječaja. Ujedno je i dodao koji su uredi pripojeni drugim uredima.

"Završio je natjčaj za pročelnicu Ureda gradonačelnika, i od 10. siječnja Martina Jurišić kreće s radom", istaknuo je Tomašević i govorio o gospodarenju otpadom.

"Jučer smo dobili sve dozovole za oporabu sabirnog centra na odlagalištu Jakuševec. Time se normalizira odvoz glomaznog otpada s ulica i reciklažnog dvorišta. Riječ je o objektu koji se nije 15 godina koristio i uspjeli smo ishoditi sve objekte i osposobiti ga za funkciju", otkrio je Tomašević te se otvorio novinarima za pitanja.

Otkazi u Holdingu

"To se odnosi na Holding d.o.o. Riječ o sedamstotinjak djelatnika u cijeloj grupi. Proces je počeo u studenom, kad su se pojavile informacije o višku djelatnika. Riječ je uglavnom o radnicima u administraciji. Započelo je savjetovanje kojim će se utvrđivati višak. Neki ljudi će i sami prihvatiti otpremnine. Otpremnine ćemo isplatiti po zakonu, a o tome će govoriti uprava Holdinga. Otpremnine su definirane Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, tu su kriteriji staža u Holdingu. To su veći iznosi, ovisno o radnom stažu. Sva radna mjesta koja će se utvrditi kao višak, će ljudima biti ponuđeno da odu na radna mjesta gdje je utvđen manjak. To vrijedi za rukovodeće poziciije. Kako vrijedi za druge radnike, vrijedi i za njih", poručio je Tomašević.

"Prvo, 2020. je Holding prvi puta nakon dugo vremena završio s gubitkom od 240 milijuna kuna. U prošlogodišnjim izvješćima vidimo da to ide dalje. To je neodrživo i potrebne su mjere. Prevelik je broj zaposlenih u administraciji bit će kontrole javne nabave i mjere novih poslovnih modela, kojima će se definirati prihodi. Imaom i situaciju da je Holding zadužen za 5 milijuna kuna, a većina obveznica dolazi na na platu 2023. Tako imamo zadatak da stabiliziramo Holding i da ga osposobimo", rekao je Tomašević.

"Čistačica je jako malo, a rukovodećih pozicija je jako puno. Gledat će se da svim radnicima ponude posao. Gledat će se i da svi agencijski radnici budu primljeni na redovan rad", komentirao je Tomašević.

"Operativni su poslovi prvenstveno vezani za temeljne, odnosno komunalne djelatnosti, bilo da je riječ o održavanju zelenih površina, čišćenju ulica, održavanju vodovoda. Bez tih radnika Holding ne bi mogao funkcionirati. To je core business", rekao je gradonačelnik.

Manje novca za Snježnu kraljicu

"Činjenica jest da je iznos za Snježnu kraljicu znatno smanjen u ovoj godini. Vidjet ćemo sa skijaškim savezom i drugim institucijama da vidimo kako će se dalje to razvijati. Uz ovakvu financijsku potporu Grada, više neće. S obzirom na druga natjecanja, Snjažena kraljica je višestruko financirana. Treba smanjiti udio financiranja grada i više se osloniti na sponzore i priivatna ulaganja. To se sada događa", komentirao je.

"Analizu viška u odnosu na druga poduzeća je rađena interno. Moguć je bio angažman vanjske tvrtke u pravnom aspektu, kako bi se vidjelo da su sve odredbe u skladu sa zakonom", rekao je Tomašević i dodao da proces razgovora sa sindikatima još uvijek traje.

"Zasad je realan taj datum s kraja siječnja i početkom veljače. Vjerujem da će to biti kao što sam već najavio", komentirao je Tomašević pokretanje žičare.

"Prošla godina je za Zagreb bila bolja nego pretprošla. Bio bih zadovojniji da u zadnjih nekoliko mjeseci nismo imali ovaj zadnji val. No, s obzirom na situaciju, to je nešto pokvarilo turistički rezultat, što će imati efekt na rezultate cijele prošle godine. Što se tiče ljetne turističke sezone, to je bilo dobro, jer se odvijalo u prozoru s malim brojem zaraženom. Primarni efekt kako će se turizam razvijati ovisi o pandemiji", rekao je.

Vrelovod je državni, vodovod gradski

"Što se tiče vrelovoda, to je ingerencija državnog poduzeća HEP-Toplinarstvo i tu se odvija sanacija po projektu iz Europskih projekata. To bi trebalo biti do 2023. i trebalo bi ubrzati radove. Što se tiče vodoovoda, to je naša odgovornost. Dio novca smo povukli iz Eu, dio ćemo financirati iz Fonda solidarnosti, no glavni val investicija od 2 milijarde kuna bi trebao krenuti i sada se definiraju posljednji projekti u suradnji s Hrvatskim vodama i Ministarstvu. Imamo još pola milijarde za pročišćavanje vode", rekao je.

"Bilo je problema s različitim postupcima izvlaštenja u Gradu Zagrebu. Kao recimo za parking kod žičare, gdje je bio jedan presedan u odnosu na ostale i to je stalo da bi se vidjelo, je li to pravno uredno. Sada su na redu i izmjene zakona vezani za nerazvrstane ceste. Očekujemo da će sve uspjeti krenuti", komentirao je Tomašević izvlaštenja u Zagrebu.

"Ono što smo rekli jest da će se za višak radnika u administraciji krenuti u program zbrinjavanja i savjetovanje sa sindikatima, pozicije za savjetnička mjesta ćemo smanjiti. Rekli smo da smanjivanja materijalnih prava neće biti i nije ih bilo. Volio bih da se savjetovanje vodi na relaciji između uprave i sindikata", ponovio je gradonačelnik.

"Ne vidim nikakav problem da ta garaža ne bude izvedena. Ona se nalazi na rubu zabrane gradnje javnih garaža i više puta sam ponavljao da bi tamo to trebalo napraviti s obzirom na školu, bolnicu i Dječju bolnicu. Prošli tjedan smo komunicirali s ministrem Berošem o Nacionalnoj dječjoj bolnici, gdje je dogovoreno da se odjeli pedijatrija iz različitih bolnica tamo presele. Taj je projekt u nekom trenutku stao. Našli smo zajedničko rješenje da Grad proda zemljište državi kako bi se projekt neometano izvršio. Meni je cilj da konačno dobijemo bolnicu južno od Save i Grad će biti partner državi da se to i dogodi", komentirao je stanje s Dječjom bolnicom Tomašević.