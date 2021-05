TOMAŠEVIĆ PONOVNO GOVORIO O PROČELNICIMA: ‘Neki su sami rekli da će dati otkaz’; Otkrio i koliko će ureda imati nova gradska vlast

‘Mi ćemo pričati sa svim pročelnicima i direktorima, vidjet ćemo koji su projekti u tijeku’, kaže Tomašević

Kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević, novoizabrana zastupnica u Skupštini Iva Ivšić i Gordan Bosanac na Trnjanskom nasipu održali su konferenciju za medije čija je tema bila sigurnost u Zagrebu. Prvo su se dotaknuli sustava Civilne zaštite, a onda su govorili i o svojim prvim potezima.

“U prošloj godini, kad gledamo plan procjene rizika od velikih nesreca, a mi smo imali tri takve (potres, poplavu, pandemiju). Izazovi 21. stoljeća su i nošenje s njima, i nažalost, možemo očekivati samo intenziviranje takvih pojava zbog klimatskih promjena”, rekao je Tomašević.

Naglasio je i kako je bitno da su ljudi pomagali susjedima:

“Ja sam član Civilne zaštite, bio sam mobiliziran. Veseli me da se sve više građana prijavljuje u sustav. To pozdravljam, to ćemo promovirati, važno je da što više građana volontira, važno je da dobiju opremu koju trebaju imati doma, važno je i da su obučeni za nepogode”, rekao je Tomašević.

TOMAŠEVIĆ ĆE TRAŽITI MANDATE OD PROČELNIKA I DIREKTORA HOLDINGA; Oni mu poručili: ‘Pred rudo nikad ne treba trčati…’

Ivšić: Ljudi su riskirali svoje živote’

O istoj temi progovorila je i Ivšić:

“Na dan poplave ljudi su preuzeli stvar u svoje ruke, provalili su u ustavu, nakon čega je voda počela brzo odlaziti. U toj situaciji su ljudi koji su spasili svoje sugrađane i sami riskirali svoje živote. Ono što se događalo kasnije je bilo krajnje cinično. Ne pojavljuje se nitko iz nadležnih institucija, ali pojavljuje se policija koja je došla tražiti provalnike i prijavljuju osobu koja je spasila svoje sugrađane. Danima, mjesecima nitko nije reagirao na štetu”, istaknula je.

‘Imat ćemo 15-ak ureda’

Govoreći o gradskim pročelnicima, Tomašević je rekao da su neki sami rekli da će dati otkaz i dodao:

“Također, nekima ističu ugovori. Mi ćemo razgovarati sa svim pročelnicima i direktorima, vidjet ćemo koji su projekti u tijeku, koji su rokovi. Bit će normalna tranzicija vlasti. Imat ćemo 15-ak gradskih ureda, 27 ureda je previše, to je jasno.”

Istaknuo je i kako im je najbitnije da grad funkcionira.