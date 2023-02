Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da će razmotriti zahtjev Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za smjenom ravnatelja Dražena Siriščevića te napomenuo da, među ostalim, Siriščević nije predao godišnje izvješće.

Tomašević je na konferenciji za medije potvrdio da mu je Upravno vijeće poslalo zahtjev za smjenom Siriščevića, no istaknuo da taj dokument još nije došao do njega. "Prijedlog još nije došao do mene. Kada dođe, vidjet ću o čemu se radi", rekao je gradonačelnik.

Istaknuo je da za sada, o zahtjevu za smjenom ravnatelja Lisinskog, neformalno zna da Siriščević nije podnio godišnje izvješće o radu Upravnom vijeću.

Kršenje procedura i statuta

"To je ozbiljan problem i ozbiljno kršenje procedure i statuta", poručio je Tomašević i dodao da takav problem gradska uprava nema ni s jednom od svojih 340 institucija.

Istaknuo je i da su u KD Lisinski izvedeni radovi bez suglasnosti gradskog zavoda za zaštitu kulture i prirode, što nije čuo da se događa u ijednoj gradskoj ustanovi. Dodao je da postoji i problem s izvješćem Državne revizije zbog dijeljenja besplatnih karata.

Prema statutu KD Vatroslava Lisinskog ravnatelja imenuje i razrješava gradonačelnik uz prethodno mišljenje Upravnog vijeća. Ravnatelj može biti razriješen prije isteka mandata ako, uz ostalo, ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Ustanove te ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da mogu nastati smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.