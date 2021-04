TOMAŠEVIĆ PROZVAO PLENKOVIĆA I BEROŠA ZA STANJE U ZDRAVSTVU: Sumnja u istinitost Kalinićeve tvrdnje o 500.000 doza Pfizera

Tomašević je istaknuo da nije upitno to da je stanje u zdravstvu loše, a problema ima od reforme zdravstva do načina upravljanja Covid krizom i duga prema veledrogerijama

Saborski zastupnik i kandidat za gradonačelnika Zagreba (Možemo! i Zagreb je naš!) Tomislav Tomašević kazao je danas kako će saborska oporba sutra razgovarati o inicijativi SDP-a za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša.

“Pozvani smo sutra na sastanak cijele oporbe kako bi se razgovaralo o inicijativi SDP-a, tako da ćemo se, vjerujem, dogovoriti svi kao oporba o tome”, kazao je Tomašević komentirajući inicijativu SDP-a da se u Saboru pokrene postupak opoziva ministra zdravstva.

Tomašević drži da je Beroš odgovoran za stanje u zdravstvu, ali i da je uz njega, za to odgovoran i Andrej Plenković. Istaknuo je da nije upitno to da je stanje u zdravstvu loše, a problema ima – od reforme zdravstva koja nije pokrenuta do načina upravljanja Covid krizom i duga prema veledrogerijama.

Sumnja u istinitost Kalinićeve tvrdnje

Tomašević je komentirao jučerašnju izjavu pročelnika zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavla Kalinića, koji je ustvrdio da “preko veze” može nabaviti 500 tisuća doza Pfizerovog cjepiva protiv koronavirusa koje je želio ponuditi Vladi, ali mu se nitko u Vladi na njegovu ponudu nije javio.

Tomašević se upitao je li ta izjava dana u svrhu predizborne kampanje, ali i postavio sumnju u njenu istinitost. “Ako je Pavle Kalinić navodno nabavio pola milijuna doza cjepiva Pfizera, neka ih da Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba i da se njima cijepe građani Zagreba, ako je doista tako”, poručio je i uputio kritiku vlastima u Zagrebu zbog gužve u redu za cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu, dodavši da bi se trebali pobrinuti da se građani procijepe što efikasnije s postojećim cjepivom.

