Izlaz iz problema s financijskim rupama u zagrebačkom proračunu, Tomislav Tomašević očigledno vidi u udaru na džepove građana, tj. poskupljenju režija. Kako piše Dnevnik.hr prije tri mjeseca gradonačelnik Tomislav Tomašević bio je optimističan.

"Puno je novca potrošeno. Nemamo puno manevarskog prostora, ali čak i u tom manevarskom prostoru se trudimo da nema poskupljenja usluga", rekao je u srpnju ove godine, a onda je došao susret s financijskom situacijom: "Nije na stolu samo poskupljenje, na stolu je sve", rekao je Tomašević prije par dana.

Postoji i drugačije rješenje?

Slavko Kojić, zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i bivši zagrebački pročelnik za financije kod pokojnog Milana Bandića, tvrdi da postoji i drugačije rješenje te dodaje da je Tomašević financijski nepismen.

Marija Brajdić Vuković, zastupnica Možemo u Gradskoj skupštini, ubrzo mu je odgovorila. "Ja osjećam neko susramlje kad god netko iz stranke Bandić Milan 365 ima obraza održavati lekcije kako se upravlja gradom", rekla je.

Dodala je kako zna samo da će biti poskupljenja. "Holding je najavio da bi neka poskupljenja s nerazdvajanjem otpada mogla doći u obzir", rekla je Brajdić Vuković za Dnevnik Nove TV.

Koliko će iznositi novi računi?

Nagađa se o poskupljenju od 15 do 30 posto, što znači da ako stan od 60 četvornih metara ima račune za čistoću od 70 kuna, s novim poskupljenjima to bi otprilike moglo doći do 100 kuna. Bio bi to ozbiljan udar na standard građana.