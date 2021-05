TOMAŠEVIĆ PREDSTAVIO ‘ZELENI PLAN’: ‘Klimatske promjene su ovdje, moramo se adaptirati, a Zagreb ima tu sramotnu statistiku…’

Kazao je kako klimatske promjene dolaze i kako se na njih moramo adaptirati

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević održao je presicu na kojoj je govorila i saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić.

Tomašević je govorio o svom Zelenom planu za Zagreb.

“Nalazimo se na Cmroku, koji je simbolično mjesto gdje je Grad Zagreb vidio svoje mjesto u borbi protiv klimatskih promjena. Ovdje su radili snježni topovi, koji su pravili snježne staze dok je temperartura u gradu bila 17 stupnjeva. Stotine tisuća kuna bez veze su odlazile na korištenje vode i struje, a i korištenje tih topova. Moramo hitno krenuti u sanaciju vodoopskrbne mreže”, rekao je Tomašević.

“Klimatske promjene su ovdje i dolaze i mi se moramo adaptirati na njih. Zagreb ima tu sramotnu statistiku da 50 posto vode iscuri iz vodovodne mreže. To je 60 milijuna kubika vode”, kazao je.

TOMAŠEVIĆEV TATA JE ‘FAN’ NJEGOVOG NALJUĆEG PROTIVNIKA – ŠKORE: ‘Na ručkovima više ne pričamo o politici, padale su teške riječi’

BANDIĆEVA PROČELNICA NEĆE SE DATI TAKO LAKO: ‘Tomaševićeve izjave su sijanje straha. Mislim da se on ljudima treba ispričati’

‘Imamo četiri gola prednosti, 80 minuta’

Na pitanje o sportu povukao je paralelu s izborima u Zagrebu, gdje će se u drugom krugu, uz veliku prednost, sučeliti s Miroslavom Škorom. “Imamo četiri gola prednosti u 80. minuti, ali ništa nije gotovo, igra se još deset minuta”, kazao je.

“Mislimo razvijati sport u Zagrebu tako da izgradimo infrastrukturu i stvorimo uvjete da se što više građana bavi sportom, pogotovo rekreativnim, ali isto vrijedi i za profesionalni. Moramo riješiti i da se što više djece bavi sportom, jer to je baza. O Maksimiru smo se već odredili. Želimo prestati s praksom da se kvartovska igrališta moraju po pravilniku davati u privatnu koncesiju i da budu komercijalna. Ne možemo biti grad da za bilo kakvo bavljenje košarkom i nogometom vi morate platiti.

Ne mogu obećati povećanje izdvajanja iz proračuna za sport, moramo vidjeti kakvo je stanje, koliki je dug i slično., ali i to nam je u planu. Ne možemo biti u situaciji da netko koristi infrastrukturu da netko je netko koristi četiri sata dnevno, a da ona ostaje netaknuta 12 sati dnevno. Kad pogledate Dom sportova, Šalatu, Cibonu, tu se jako malo ulagalo u zadnjih 20 godina. Sportski Zagreb može biti miran, apsolutno”, rekao je Tomašević

Razgovori s SDP-om nakon drugog kruga

Kazali su kako će razgovori s SDP-om krenuti tek nakon drugog kruga te kako će za sve velike projekte tražiti konsenzus.

Sandra Benčić je kazala kako im je cilj spajati postpotresnu obnovbu s energetskom obnovom zgrada. “Cilj nam je spojiti gradska i nacionalna sredstva. To je apsolutno izvedivo, samo će se to morati dobro isplanirati i imati dobre kapacitete. Što se tiče energetske obnove, treba odraditi i domaću zadaću. Što će na razini Zagreba napraviti najveće energetske uštede će biti upravljanje energetskim sustavom da se dođe do smanjenja potrošnje jalove energije. Sramotno je da to već nismo napravili. Uz to ćemo raditi minisustave obnovljivih sustava energije na već postojeće sustave. Nećemo graditi velike solarne elektrane, već ćemo to postavljati na zgrade i škole, kao i mikrovjetrenjače”, kazala je.

“Cilj nam je i zatvoriti Jakuševec, a za to trebamo potpuno promijeniti način odvođenja otpada. Zagreb je od svih europskih glavnih gradova bio zadnji po raspoređivanju otpada”, kazala je Benčić.