Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je u utorak da je na javnom natječaju Luka Juroš izabran za pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, mlade i sport a na dužnost će stupiti u srpnju.

Juroš ima 16 godina poslovnog iskustva u javnoj upravi u području obrazovanja. Mislim da će dobro obavljati tu vrlo zahtjevnu funkciju, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Tomašević je rekao kako je u ovoj godini riješeno 5200 priključaka za vodu od 8100 zahtjeva. "Zahtjevi se trebaju riješiti u roku od 90 dana, što se i događa. Kod ove razlike zahtjeva koja još nije riješena, riječ je ili o nepotpunoj dokumentaciji ili o fizičkim uvjetima koji nisu izvedivi od izvođača radova", kazao je Tomašević.

Nada se suradnji više ulaza: 'To im je u interesu'

Po pitanju zbrinjavanja otpada, Tomašević je izrazio želju da dođe do suradnje između više ulaza u višestambenim zgradama kako bi imali jedan boks za smeće jer bi to dovelo do pojeftinjenja. "Jedan od ciljeva ovog novog sustava gospodarenja otpadom je da konačno maknemo barem dio spremnika s javnih površina", kazao je. Stavljanje kanti na javne površine zadnja je opcija, jer bi spremnici prije svega trebali biti u smetlarnici, ako ju zgrada ima. Ako to nije moguće onda na parcelama vlasnika višestambenih zgrada, kazao je Tomašević. S obzirom da će se odvoz smeća naplaćivati prema količini neodvojenog otpada, u interesu vlasnika višestambenih zgrada je da svoje spremnike imaju pod svojom kontrolom, smatra.

Obnova škola

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet predstavio je podatke o trenutnom stanju obnove devet osnovnih škola u Zagrebu te istaknuo kako će dio biti dovršen do početka školske godine, a dio u drugome polugodištu 2023. godine. Do početka školske godine obnovit će se osnovne škole Miroslav Krleža, Ivan Merz, Petar Zrinski, K.Š. Gjalski te Područna škola Blato. U drugome polugodištu dovršavaju se OŠ Jure Kaštelan (siječanj), A. Kovačić (siječanj) te Bukovec (ožujak). Osnovna škola Vugrovec bit će dovršena u kolovozu.

Zamjenica Danijela Dolenec rekla je da je prošlog petka u javno savjetovanje upućena Odluka o socijalnoj skrbi koja je proširena na korisnike nacionalne naknade za starije osobe, na nezaposlene hrvatske branitelje i njihove obitelji za troškove stanovanja kao i za samohrane roditelje. Ukoliko Oduka bude usvojena, za socijalna prava bit će izdvojeno 3,5 milijuna kuna više od planiranog, a sljedeće godine 13 milijuna više.