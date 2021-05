TOMAŠEVIĆ POZVAO SVE DA KAŽU ‘NE’ ŠKORI: ‘Potreban je mali korak da se Zagreb oslobodi korupcijske hobotnice!’

Tomislav Tomašević održava završnu konferenciju za medije: ‘U nedjelju je potrebno reći glasno ne kampanji koju je vodio moj protukandidat, kampanji huškanja, mržnje, straha, dezinformiranja i kampanji u kojoj se demonizira političke suparnike’

Gradonačelnički kandidat Tomislav Tomašević, uz potporu kandidata za zamjenicu, odnosno zamjenika gradonačelnika Danijele Dolenec i Luke Korlaeta te predstavnika stranaka koalicije Možemo! – Zagreb je NAŠ! – Zelena alternativa ORaH – Nova ljevica – Za Grad!, održao je ispred zgrade Gradske uprave Grada Zagreba završnu konferenciju za medije prije izborne šutnje.

“Borimo se za zeleniji Zagreb, učinkovitiji Zagreb i transparentniji Zagreb. U nedjelju su povijesni izbori, jer će nakon 20 godina Zagreb dobiti novog gradonačelnika i pozivamo sve građane da izađu na izbore. Vjerujemo da ćemo pobijediti i svakome ćemo nakon ovih izbora moći gledati u oči. Obećali smo pozitivnu kampanju, a mi svoja obećanja ispunjavamo.

“Potreban je mali korak da se Zagreb oslobodi korupcijske hobotnice. U nedjelju je potrebno reći glasno ne kampanji koju je vodio moj protukandidat, kampanji huškanja, mržnje, straha, dezinformiranja i kampanji u kojoj se demonizira političke suparnike. Pozivamo građane da glasaju za budućnost, a ne za prošlost i da glasaju za prave promjene”, rekao je Tomašević.

Financiranje i plaća

Nakon kratkog obraćanja Tomašević je odgovarao na pitanja novinara. Postavljeno je pitanje o tome koliko je uzeo novaca, o financiranju i plaći koju je primao u udrugama, na što je Tomašević ponovio koliko je zarađivao.

“Opet. Kao prvo, plaću u Zelenoj akciji sam imao 6700, u Instititu je bila 9000 kn neto, klevete da je bila 24 tisuća kuna bruto, to nije krivo čitanje imovinske kartice, to su namjerne laži i klevete. Što se tiče ovih milijardu kuna pozivam sve institucije, DORH, Sherlocka Holmesa, Poirota, ako netko ima ikakav dokaze nek to pokaže. Ovakva kampanja nije još viđena. Ja vjerujem da će građani Zagreb reći glasno ne ovakvoj kampanji. Ovo je tragikomično i tome treba reći ne”, rekao je Tomašević.

Ustvrdio je da je Hrvatska politika dosegnula je novo dno. “Vjerujem da ćemo uskoro ući u ovu zgradu kao nova uprava”, rekao je Tomašević.

Nije dobio nikakve prijetnje

Na pitanje hoće li druga strana bit kažnjena, Tomašević je rekao da vjeruje da hoće. “Ja sa prošao skoro svaku gradsku ulicu, mi smo prošli skoro svaki dio ovog grada. Fokusirali smo se na razgovore s građanima, uključili smo oko 10 tisuća građana u program. Ponosan sam na ljude koji su sudjelovali u kampanji. Mi svoje birače pokušavamo motivirati da izađu na izbore na optimizmu i nadi, neki su odlučili svoje kandidate mobilizirati”, rekao je.

Tvrdi da nije imao nikakvih prijetnji te da se osjeća sigurno u Zagrebu. “Što se tiče postupanja policije, oni su procijenili da je potrebno osiguravati neko naše javno okupljanje”, istaknuo je. “Svaki glas nam je u nedjelju bitan, svaki glas znači da imamo legitimitet za promjene i dokaz da ovakva kampanja huškanja ne može proći”, rekao je Tomašević na kraju.