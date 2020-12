TOMAŠEVIĆ PODSJEĆA NA GOLEMU PRORAČUNSKU RUPU, I JASNO IMENUJE KRIVCE: ‘Bandić i HDZ su u projektnoj koaliciji’

‘Kako je pompozno HDZ prije samo nekoliko mjeseci odbio izvješće o realizaciji proračuna za 2019. godinu, kada je nastala ova proračunska rupa, prije potresa i prije krize, tako će isto pompozno, ali malo skrivečki ipak sada dići ruku za proračun za 2021. godinu’, ističe

Predsjednik Kluba lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević izjavio je u utorak da su HDZ i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ‘u projektnoj koaliciji’, i da se taj projekt zove “Ruka ruku mije, i zdrpi i briši”.

“To je jedino točno, a sve ovo drugo je igrokaz za javnost, jer kako je pompozno HDZ prije samo nekoliko mjeseci odbio izvješće o realizaciji proračuna za 2019. godinu, kada je nastala ova proračunska rupa, prije potresa i prije krize, tako će isto pompozno, ali malo skrivečki ipak sada dići ruku za proračun za 2021. godinu”, rekao je Tomašević novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine.

MOŽEMO! I ZAGREB JE NAŠ! NA LOKALNE IZBORE IDU BEZ RADNIČKE FRONTE: Tomašević: ‘Ne pristajemo na ultimatum’

‘Čak i ako prodamo obiteljsko srebro, kuna neće otiči za dug’

Kaže da je proračunska “rupa od milijardu i 300 milijuna kuna”, a da Gradska uprava predlaže da se tek za godinu i pol počne vraćati taj novac i popunjavati tu rupu.

“Znači, sljedeće godine nećemo taknuti ovu rupu od milijardu i 300 milijuna kuna, akumulirani gubitak. Znači, čak i ako prodamo ‘obiteljsko srebro’ – Gredelj, Paromlin, Zagrepčanku, neće kuna od toga otići u popunjavanje proračunske rupe, nego samo za takozvanu stabilizaciju proračuna. A ova rupa ostaje i dalje i trebat ćemo je po ovom planu otplate, koji se predlaže Skupštini, otplaćivati tri godine sljedeće”, kaže Tomašević. Ustvrdio je i kako je na dnevni red skupštinske sjednice uvršteno i jamstvo Grada Zagreba za kredit od 400 milijuna kuna za popravljanje vodovodne mreže, kako bi manje vode curilo iz gradskih cijevi. “Za to su se emitirale obveznice Zagrebačkog holdinga i to je potrošeno upravo na kupnju ovih zemljišta – Gredelja, Paromlina i Zagrepčanke, koje sada prodajemo u bescjenje”, kaže Tomašević i ističe kako mu je nevjerojatno da Bandić, pored pročelnice Ureda za financije, kaže da to nije prodaja, nego da će biti nekakvi modeli javno-privatnog partnerstva.

Već smo vidjeli što njima znači model javnog-privatnog partnerstva

“Mi znamo što znači model javno-privatnog partnerstva jer smo to vidjeli u pokušaju za Zagrebački Manhattan i vidimo sada to u modelu za Blok Badel, odnosno Blok Kvatrić koji je HDZ isto tako izglasao na online sjednici”, rekao je novinarima Tomašević. Dodaje da je tri sata trajala žestoka rasprava o tom bloku, a da se nitko od HDZ-ovih zastupnika niti jednom nije uključio, i šutke su dignuli ruke, dok su se prije na odborima žestoko protivili tome.

Što se tiče sljemenske žičare, Tomašević kaže da mu je to bila prva kaznena prijava koju je podnio u mandatu od kada je gradski zastupnik. Kaže kako prelazi sve granice da je trebalo više od mjesec dana da zastupnici od Bandića dobiju dokumentaciju o žičari, iako je Gradska skupština izglasala zaključak da ju trebaju dobiti kako bi vidjeli zašto se za 90 milijuna kuna povećao trošak.

“HDZ je to podržao. Bandić je to ignorirao i stavio tek po hitnom postupku na sjednicu Gradske skupštine, a materijali su stavljeni na web Skupštine jučer negdje oko šest navečer”, dodao je. “Znači, netko tko misli da je sve čisto – zašto to radi onda na taj način, zašto se nije poštivao zaključak s prošle sjednice Gradske skupštine jer su imali više od mjesec dana da pripreme dokumentaciju i stave u redovnu proceduru a ne da nas stave sada sve pet do 12?. Ali, nema veze, mi ćemo to proučiti za vrijeme ove sjednice, tako da ćemo biti spremni za raspravu kada ta točka dođe na dnevni red”, kaže Tomašević.

‘Imalo smo WC, pa četku … svi znaju o čemu se radi’

Komentirajući navod da jedan sifon na sljemenskoj žičari košta 44.000 kuna, a što je danas iznio predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika Renato Petek, Tomašević kaže da “nije to od jučer”.

“Pa imali smo ‘zlatni wc’, pa imali ste četku za wc koja košta 500 kuna, imali ste nadstrešnice, imali ste sve živo preplaćeno. Sve institucije znaju o čemu se radi i svi znaju da je ‘car gol’, ali i dalje je tu gdje je. Evo, šest godina traje postupak na sudu za Agram aferu, a da nemamo niti nepravomoćnu presudu. Tako da i moja kaznena prijava mi se čini kao dobar dan u Hrvatskoj podnijeti kaznenu prijavu protiv Milana Bandića i moram priznati da puno više očekujem od građana na lokalnim izborima sljedeće godine, nego od institucija koje su svih ovih godina pod navodnicima radile svoj posao. Vidim kako su ga radile, a HDZ očito ne da žmiri na jedno oko, nego žmiri na oba, pa i na ono otraga koje imaju”, poručio je Tomašević.