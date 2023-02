Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet posjetit će u utorak u 11 sati Arheološki muzej, gdje su u tijeku radovi na završnoj fazi obnove nakon potresa.

Nakon toga, na istoj lokaciji, gradonačelnik Tomašević te zamjenici Dolenec i Korlaet održat će redovnu konferenciju za medije.

Tomašević je uvodno izrazio sućut obiteljima stradalih u stravičnom nizu potresa koji su pogodili Tursku i Siriju te je najavio da će i Grad Zagreb osigurati potrebnu pomoć.

"Od 2 milijuna eura, 1,2 milijuna pokriveno je iz police osiguranja. Drago mi je da je Arheološki muzej bio osiguran kako bi što manje novca trebalo povući iz EU fondova ili iz gradskog proračuna. Za cjelovitu obnovu će Grad sufinancirati fasadu i sve što je potrebno da se muzej stavi u punu funkciju", kazao je Tomašević.

Dotaknuo se Noći muzeja i velikog interesa građana. "Grad radi sve što može da se obnovi velik broj muzeja nakon potresa te da oni budu moderniji i bolje opremljeni te energetski učinkovitiji."

'Neki će to sada prvi put vidjeti na svojim računima'

Uslijedila su pitanja novinara. Na pitanje, koliko je kazni podijeljeno zbog nepropisnog odlaganja ZG vrećica, Tomašević je rekao da je u pitanju 'nekoliko stotina' kazni.

Na pitanje, kako će točno izgledati kažnjavanje radi nepropisnog odlaganja otpada, kazao je:

"Neki korisnici će sada to prvi puta vidjeti na svojim računima, da se radi o njima", kazao je Tomašević dodajući da Čistoća 'ima metode, utvrdi identitet, od kamera do sadržaja vrećica. "Kažnjavanje ljudi koji krše pravila vezano uz gospodarenje otpadom su najnormalnija stvar u svakom europskom gradu. Što se tiče radnika Čistoće, imaju mogućnosti sukladno gospodarenju otpadom. I oni i redari su u provjerama da li se poštuju pravila. Glavni fokus komunalnih redara je odlaganje glomaznog otpada pored zelenih otoka. Međutim, kada se ostavlja pored kontejnera, to je komunalni prekršaj i on se kažnjava", kazao je Tomašević te naveo da upozorenja više neće biti, samo kazni.

Naveo je da će na računima za veljaču biti navedene prve kazne ispisane za siječanj. "I dalje se individualno kažnjava kućanstva, a ne kolektivno", kazao je Tomašević na pitanje hoće li se radi nepropisnog odlaganja otpada kažnjavati cijene stambene zgrade ili kućanstva pojedinačno.

O najavljenim poskupljenjima u Zagrebu kazao je da će sve biti prezentirano javnosti na vrijeme, a da se to može očekivati u sljedećih nekoliko mjeseci.