TOMAŠEVIĆ PLENKOVIĆU: Smatrate li da je Hrvatska vlasništvo HDZ-a?; Premijer mu odgovorio: ‘Jeste li bili ukopčani na Zoom HDZ-a?’

Plenković je istaknuo da Tomašević nije sudjelovao na sjednici Predsjedništva HDZ-a pa ne može znati što se tu govorilo

Saborski zastupnik platforme Možemo! Tomislav Tomašević upitao je predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na Aktualnom prijepodnevu u Saboru, smatra li da država pripada HDZ-u.

“Smatrate li da Hrvatska pripada HDZ-u? Zašto Vas to pitam? Vidimo na Predsjedništvu HDZ-a da kritike od strane nas u oporbi na račun HDZ-a vidite kao rušenje države, da kritike o odgovoru države nakon potresa vidite kao demontiranje države, čime nas kvalificirate kao državne neprijatelje, a medije koje kritički izvještavaju o poslijeratnoj obnovi na Baniji, a ne na Banovini, kao podrivatelje temelja državnosti”, rekao je Tomašević, a prenosi N1.

PLENKOVIĆ PORUČIO: ‘Nema nedodirljivih kada je u pitanju korupcija’; SDP-ovka mu odgovorila: ‘Sad vam promiče i Žinić’

Potom je komentirao sisačko-moslavačkog župana Ivu Žinića:

“U isto vrijeme, HDZ-ov župan, unatoč tome što ima nekoliko nekretnina, živi u državnoj kući i njemu je to najnormalnija stvar. Toliko mu je to normalno da se brani zašto besplatno živi u toj kući time da plaća režije. Pazite paradoks, jučer ste na Vladi donijeli odluku da građane na Baniji pogođene potresom oslobodi od plaćanja režija u zimskim uvjetima, a u isto vrijeme župan te županije živi u kući u državnom vlasništvu besplatno i hvali se time da je barem plaćao svih ovih godina režije. Pitam Vas i kao predsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a, smatrate li da je Hrvatska vlasništvo HDZ-a pa je time i svatko tko je protiv HDZ-a automatski protiv ove države?”

Plenković kaže da je više očekivao od Tomaševića

Plenković je istaknuo da Tomašević nije sudjelovao na sjednici Predsjedništva HDZ-a pa ne može znati što se tu govorilo.

“Malo više sam od Vas očekivao, a ne ove trivijalne pitalice. Moram priznati da niste na razini trenutka. Što se tiče komentara i političkog govora kojeg svi skupa izgovaramo u javnosti, ja stojim iz svega što sam rekao. To što ste vi u Saboru u stanju izgovoriti da čujete da je nešto bilo u HDZ-u je dosta pretenciozno. Jeste li možda bili ukopčani na Zoom pa slušali tko je što govorio ili poklanjate povjerenje nečijoj interpretaciji cijele rasprave? Ne znam o čemu vaša politička stranka koja je nastala kao neki pokret u gradu Zagreba protiv Bandića ili kao bivše članove nevladine udruge GONG ili što ste već, o čemu raspravljate na vašim sastancima”, rekao je Plenković i dodao da smatra da saborski zastupnici trebaju raspravljati o aktualnim temama.

OPORBA JE SLOŽNA – IVO ŽINIĆ MORA OTIĆI; Benčić: ‘Po svim karakteristikama on je jedan od ratnih profitera’

“Dopuštate li vi nama političarima valjda jednako vrijednima kao vi da imamo neki svoj stav, analizu, procjenu tko što čini s kojim ciljem? Ako gledate čitalačku zastupničku ekipu koja dolazi na aktualni sat već godinama s unaprijed pripremljenim pitanjima koje valjda radi neka PR agencija, i unaprijed napisanim dogovorima, i u stanju su to čitati. Što je to? To je agenda? Uopće ih nije briga što je tko odgovorio, bitno je samo zalijepiti etiketu”, dodao je Plenković.

Plenković: Banalne fore da je HDZ država ne mogu proći

“Vaša teza o tome mislimo li da je HDZ država – pa naravno da ne mislimo. HDZ je politička stranka koja postoji, za razliku od Vas, 30 godina, koja je sudjelovala u svim bitnim procesima za suvremenu Hrvatsku. Znači li to da poistovjećujemo HDZ s državom? Ne. Smatramo li da su naši politički oponenti rušitelji države? Ne. Ali tu smo i da ne dopuštamo rušenje povjerenja u institucije”, kazao je Plenković.

Podsjetio je na kritike na rad Crvenog križa na području pogođenom potresom i dodao da je to organizacija koju čine volonteri te da nije “normalno da imamo hajku na Crveni križ”.

“Raditi distinkciju između pokušaja demontaže bilo kakvog institucionalnog angažmana, a on je ogroman, i političkog djelovanja je za mene jasno. Ove banalne fore da je HDZ država ne mogu proći”, dodao je Plenković.

ŠTO JE ZAJEDNIČKO SANADERU, PLENKOVIĆU I MILANOVIĆU? Analitičar: ‘Tuđman je barem bio toliko pošten da to i kaže. Ovi to nisu rekli’

Tomašević: Gdje prestaje kritika, a počinje demontiranje države?

Tomašević je istaknuo da su takve izjave s Predsjedništva izašle u javnost iz HDZ-a te da ih nitko nije demantirao.

“Gdje prestaje kritika, a počinje demontiranje države? To mislim da to ne možete odrediti niti imate pravo na to kao predsjednik Vlade. Što su govorili HDZ-ovi dužnosnici dva tjedna nakon potresa? Da se previše jede na Baniji, da se previše kuha, da jedu i oni koji ne trebali, da previše volonteri pomažu i smetaju. Kad bi netko rekao da je nečega bilo premalo u odgovoru države, to se odmah dočekuje na nož. Netko kaže da u Zagrebu kasni obnova, deset mjeseci nakon potresa i dalje nema obnove – on je državni neprijatelj. O tome govorim. Svaka normalna Vlada kritiku koristi da unaprijedi sustav, primjerice sustav Civilne zaštite”, poručio je Tomašević.