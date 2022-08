Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević u Gradskoj upravi održao je redovnu konferenciju za novinare.

Prvi je pričao Korlaet o biciklističkim stazama u Zagrebu. Planira se povećanje biciklističkih staza, novih parkirnih mjesta za bicikliste, sve kako bi smanjili gužvu u centru Zagreba. Planiraju i nove pješačke zove u centru grada.

Pod potencijalnim je primitkom 50 tisuća dodatnih korisnika. Procjena je 100 milijuna eura dodatnih gubitaka. Hoće li se odustati od opskrbe plinom?

"Takve posljedice bi bile katastrofalne, GPZO opskrbljuje plinom gotovo 60 posto potrošača u Hrvatskoj. GPZO je imao lani gubitak oko 400 milijuna kuna zbog štetnih ugovora bivše uprave. GPZO ne proizvodi plin, nabavlja plin od proizvođača i preprodaje ga. GPZO je apsorbirao gubitak i preživio zimu. Sada smo u situaciji, da i to razjasnim, kada govorimo o posebnim korisnicima, zadužnice traže dobavljači plina od GPZO, traže se jamstva da će računi biti plaćeni. Onim korisnicima kojima ističe ugovor 1. listopada, od njih se traži da plaćaju po varijabilnoj cijeni, i traži se zadužnica u smislu kašnjenja u plaćanju", rekao je Tomašević.

O potencijalnim poskupljenjima vode i struje

Radili smo analizu, ovaj val poskupljenja struje bit će jako velik udar za jedinice lokalne samouprave, ne samo da poskupljuje struja za naše ustanove, nego to radi i velike probleme u poduzećima koja se bave vodoopskrbom. Čak 50 milijuna kuna koja je dosad odlazilo na struju radi pumpanja vode, sad ide četiri puta gore. Veliki je problem i za ZET koji dobar dio prijevoza ima električnu energiju kao energent. Drastično se povećavaju troškovi i nadam se da ćemo s Vladom naći neko rješenje za to i da nećemo morati dizati cijene. Ne bih spekulirao poskupljenje što se tiče postotka, ali treba reći da Zagreb još nije poskupio niti jednu komunalnu uslugu. Uspjeli smo internim restrukturiranjem dobar dio tog apsorbirati i riješiti bez poskupljenja usluga. Ali ovo sad s cijenama struje i plina postaje neizdrživo. Neki gradovi su napravili poskupljenje, mi zasad nismo i nadam se da nećemo, ali morat ćemo ako ne bude došlo do nekog rješenja.