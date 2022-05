Za otprilike 20-ak dana bit će godinu dana otkako je gradonačelnik Tomislav Tomašević preuzeo Zagreb. Za RTL Direkt je komentirao što nije napravio, ali i je li s čim razočarao sam sebe.

"Izdvojio bih dvije stvari. Nisam očekivao da skoro godinu dana nakon vlasti mi i dalje nemamo obnovu privatnih zgrada u Zagrebu nakon potresa. To ni u najluđim snovima nisam zamišljao, posebice jer je grad napravio sve. Neka netko kaže iz državnih institucija što smo još mogli napraviti a da pomognemo da se to dogodi. Čim smo došli na vlast napravili smo preglede zgrada koje nisu bile pregledane nakon potresa u Petrinji, napravili mobilne timove koji su posjetili građane i nisu ispunili prijave za Ministarstvo i Fond, posudili smo i svoje zaposlenike, odvojili novac u proračunu za to, po zakonu smo podijelili na tri natječaja financijsku pomoć…

Građanima je manje bitno tko je kriv, žele rezultati. Iz te perspektive to je grad u kojem živim i za koji sam odgovoran. Ako u njemu nema obnove, bez obzira čija je to zakonska odgovornost građani će to zamjerati i ovoj gradskoj vlasti. Svjestan sam toga i moje strpljenje je preko ruba. Bila je za travanj najava da će krenuti neka gradilišta i nisu", kazao je Tomašević.

Stari problemi

Komentirao je i je li mislio da će toliko vremena provoditi baveći se starim problemima.

"Znao sam što me čeka. Sve te probleme još sam u Skupštini vidio kako se gomilaju, ako hoćemo i financijska održivost mjere roditelj odgojitelj kojoj je eksponencijalno rastao trošak i sada je pola milijarde kuna godišnje. 18 puta je više potrošeno na mjeru roditelj odgojitelj nego gradnju novih vrtića. Dok Visoki upravni sud ne odluči je li odluka Skupštine zakonita, svaki mjesec neplanirano moramo izdvojiti iz proračuna 40 milijuna kuna više što je vrijednost jednog vrtića", kazao je Tomašević te dodao da ih to neće pokolebati.

O slučaju trudnice Mirele

Tomašević je komentirao i slučaj Mirele Čavajde te što planira napraviti s obzirom da je bolnica Sv. Duh u vlasništvu Grada Zagreba.

"Bolnica Sv. Duh obavlja prekide trudnoće od 10 mjeseca do 22., ali ne nakon 22., što je ovdje slučaj. Povjerenstvo je zaključilo u zakonskom roku da postoje indikacije. Ono što kaže osoblje Sv. Duha da nemaju iskustva s tim. Ono što je meni neprihvatljivo kada govorimo o prekidima trudnoće zakonski dozvoljenima, do 10. tjedna bez medicinskih indikacija, u gradskoj bolnici Sv. Duh svi liječnici i sve medicinske sestre na ginekologiji imaju priziv savjesti. To mi je neprihvatljivo, da se u gradskoj bolnici takva stvar dogodila. Očekujem od novog vodstva bolnice da se to riješi.

Privremeno se to rješava na način da je sklopljen ugovor s bolnicom Merkur, tu očito nešto ne odgovara i ne funkcionira na razini Hrvatske ako 60 posto liječnika ima priziv savjesti, a u Sloveniji koja ima isti zakon je to samo 3 posto. Ne mogu to promijeniti na razini Hrvatske, to očekujem od ministra zdravstva i Vlade, ali ono što mogu i moram je ono što je vezano uz Sv. duh kao najveću gradsku ustanovu i to očekujem od novog vodstva", kazao je.

Otvorili dva mosta koja su ojačana

U njegovom predizbornom programu je pisalo da je grad zapušten, opterećen dugovima, ruševnim mostovima i štetnim projektima. Tomašević je kazao da što se tiče ruševnih mostova da su otvorili dva mosta koja su ojačana i da rade sve da mostove ojačaju, da stave biciklističke staze gdje nedostaju.

"Od cjevovoda, ruševnih mostova, nereda u gospodarenju otpadu… Grad je ovisio o nekoliko privatnih tvrtki za gospodarenje otpadom. Rekli smo da ćemo to riješiti i to rješavamo. Vezano za glomazni otpad koji ovisi o privatnim tvrtkama više ne ovisi. Priče o tome da će grad biti Napulj, da će otpad biti na ulicama, gdje su ljudi koji su to govorili? Imamo skladište koje je u vlasništvu grada, koje je otvoreno nakon 17 godina što je bilo izgrađeno, riješili smo dozvole, nabavili drobilice, rade, a prije toga se glomazni otpad odvajao na platou u Jakuševcu, nakon toga se drobi, kao što bi se drobio da to radi privatno poduzeće. Ovako nastaje 40 milijuna kuna uštede. Sve što smo rekli da ćemo napravit, unatoč pritiscima, smo napravili", kazao je.

Unaprjeđenje javnog sustava prijevoza

Komentirao je i hoće li biti poskupljenje komunalnih usluga.

"Do sada nije bilo jednog poskupljenja. Apsorbirali smo rast cijena i energenata, kako će dalje ići cijene tako ćemo i mi morati korigirati puno usluga", kazao je.

"Ono što želim je unaprijediti javni sustav prijevoza. ne možemo povećavati cijene, a da se ne unaprijedi usluga. Do kraja godine mogu najaviti 65 novih autobus,a do kraja mandata kupovina 60 novih tramvaja. Nakon 20 godina se širi tramvajska mreža u Zagrebu. Do kraja godine ćemo riješiti dozvole za prugu po Heinzelovoj od Zvonimirove do Vukovarske, a druga faza do okretišta u Savišću. To je jedna od trasa, to je projekt od 140 milijuna kuna, dobar dio toga ćemo financirati iz EU sredstava, idemo onako kako smo rekli da ćemo ići", kazao je.

'Za mamu sam i dalje sin'

Komentirao je i što se dogodilo na Prvom maju kada mu je prišla majka.

"Bila je obiteljska situacija koja pokazuje da sam za mamu i dalje sin, bio gradonačelnik ili ne", kazao je.

Rekao je i da uopće ne razumije Milana Bandića, ali da razumije poštene gradonačelnike.

"Biti gradonačelnik glavnog grada u ovoj situaciji nije lako. Ne žalim se, tempo je brutalan. Na to sam bio spreman i potpuno smo odlučni. Građani mi kažu da izdržim, naravno da ću izdržati", kazao je Tomašević.