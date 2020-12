TOMAŠEVIĆ OTKRIO ZAŠTO NEĆE S SDP-OM RUŠITI GRADONAČELNIKA: ‘Apsolutno sam uvjeren da to ne ide na ruku Bandiću i HDZ-u’

O lokalnim izborima u Zagrebu u RTL-u Danas govorio je kandidat Zeleno-lijeve koalicije za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević

Ovog tjedna Zeleno-lijeva koalicija odlučila da na lokalni izbore u Zagrebu ipak neće ići u predizbornoj koaliciji s SDP-om, što znači da kompletna zagrebačka oporba ljevice i centra neće zajedno stati iza jednog kandidata za gradonačelnika.

U SDP-u su bili spremni podržati kandidata platforme Možemo Tomislava Tomaševića, a sada poručuju da će u idućih nekoliko dana donijeti odluku o nastupu na izborima i koga će predložiti za svoga kandidata.

O lokalnim izborima u Zagrebu u RTL-u Danas govorio je kandidat Zeleno-lijeve koalicije za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević.

Odluku o tome da idete sami na izbore donijeli ste na temelju ankete koja je pokazala da platforma Možemo! odnosno vi imate trenutno najveću potporu Zagrepčana. Što je bio ključan razlog da ste odbacili mogućnost da idete na izbore svi zajedno, odnosno lijeva oporba?

Oporba od centra na lijevo je razgovarala mjesec i pol. Ono što smo se uspjeli dogovoriti i što mislim da je bitno je da, tko god uđe u drugi krug protiv Bandića, da ga podrže ostali kandidati. Ja se toga namjeravam držati, a vjerujem da će i drugi kandidati toga držati. To ostaje i to je dogovoreno na ovim sastancima. Ono što se htjelo vidjeti s tom anketom je da li je bolje ići u jednom, dva ili tri bloka. Mi smo imali osjećaj da nećemo moći izvući nove birače koji dosad nisu izlazili na izbore. A bez veće izlaznosti mislim da je teže pobijediti Bandića. Već ranije smo zaključili, a anketa je samo to dokazala, da je bolje izaći u dva bloka i da ćemo tako osvojiti više glasova i mandata u Gradskoj skupštini. Nije cilj samo maknuti Bandića s mjesta gradonačelnika. Ako to napravite, a ne možete imati poslijeizbornu suradnju, odnosno većinu u Skupštini od strane trenutne oporbe, zapravo ne možete puno toga napraviti kao gradonačelnik. Morate imati i gradonačelnika i većinu u Skupštini da bi mogli ostvariti najbitniji cilj, a to je promijeniti model upravljanja gradom.

Drugim riječima može se reći da apstinenti i dalje povezuju Bandića s SDP-om?

Pokazalo se u anketi, koja je samo potvrdila naš osjećaj, da od 10 ponuđenih odgovora apstinentima, jedan od njih je bio ujedinjenje opozicije od centra na lijevo i on je dobio uvjerljivo najmanje glasova, samo 2 posto apstinenata je kazalo da bi im to bilo bitno da izađu na izbore. Mi kao novi politički akteri smatramo da nove birače ne može izvući ako idemo na istu listu sa istom kampanjom sa starim političkim akterima. Podsjećam, SDP je uvjetovao podršku za kandidaturu za gradonačelnika s time da imamo zajedničku listu za Skupštinu.

No, sada imamo situaciju da imamo i Gordana Marasa i Peđu Grbina koji već danima govore da je, što se tiče Zagreba, SDP-u najvažnije maknuti Milana Bandića i HDZ sa vlasti. Isto to govorite i vi. Ali, vi ćete ići do istog cilja odvojeno, bez da se na tom putu međusobno sukobljavate?

Vjerujem da im je to cilj, isto kao i nama. Mislim da u dva bloka možemo bolje doći do tog cilja. Ja ne namjeravam voditi negativnu kampanju prema kolegama iz oporbe. Podržat ćemo onoga tko uđe u drugi krug protiv Milana Bandića. I dalje pozivamo na suradnju oporbu oko toga da zajedno nadgledamo izbore jer ni jedna stranka ne može pokriti sve biračke odbore u Zagrebu. Mislim da je bitno da zajedno nadgledamo izbore da ne bi došlo do eventualnih izbornih prevara. Još ima puno prostora za suradnju među oporbom, bez obzira ako ne idemo na zajedničkoj listi.

Ali činjenica da oporba ide odvojeno nekako ide na ruku Bandiću i HDZ-u?

Apsolutno sam uvjeren da to nije tako. Uvjeren sam da im manje odgovara to što idemo u dva bloka jer će se povećati izlaznost. Anketa je to i potvrdila. Izbori su daleko, ono što već radimo je da obilazimo teren, bio sam i u Gornjoj i u Donjoj Dubravi ovih dana. A bez kampanje i rada na terenu, a mislim proći svaku ulicu u gradu, najbolje možemo izvući nove birače na birališta, što smo pokazali i dosad. Bez toga nećemo moći pobjediti Bandića.

Mislite li da u Zagrebu pobjedu može odnijeti netko tko ima predznak aktivista, kao što ga vi imate? To još uvijek kod građana ima dosta negativan prizvuk.

Mislim da nema. Mislim da je aktivizam borba za opće dobro. A dokazao sam i kao gradski zastupnik pa i u kratko vrijeme kao saborski zastupnik, što znači jedna nova politika i doista borba za opće dobro. Da imamo znanje i da imamo borbenost, da smo nepotkupljivi. To smo pokazali u ovih tri godine što smo u politici. A osim toga, ja vidim da je čak i premijer Plenković promijenio, prije je to koristio kao pogrdu, oni su politički aktivisti, sjetite se nakon potresa, a prije izbora, a sada i on govori da je politički aktivist. Pa se očito i tu mijenjaju neka vremena i prizvuk što to znači biti aktivist. Aktivizam je po meni borba za opće dobro i politika bi trebala biti posao za opće dobro.