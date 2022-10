Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u subotu da je s ministrom zdravstva Vilijem Berošem razgovarao o zemljištu nacionalne sveučilišne bolnice u Blatu te da je Grad spreman svoj dio prodati državi kako bi se na tom zemljištu izgradila dječja bolnica.

"Postoji dobra volja s jedne i druge strane da se razriješe imovinsko-pravni sporovi između Grada i države vezano uz zemljište u Blatu. Država je zainteresirana da nacionalnu dječju bolnicu gradi na parceli istočno od starog objekta. Od početka nas se tražilo da država to kupi i mi smo spremni to državi prodati kako bi se onda u miru moglo krenuti dalje u izgradnju projekta za koji država može povući novac iz EU fondova. U intenzivnim smo razgovorima i vjerujem da će se to brzo riješiti", izjavio je gradonačelnik Tomašević novinarima u Trnskom gdje je sudjelovao na "Sajmu zdravlja 'Štampar' u tvom kvartu".

Objasnio je kako je ideja da bi gradnja nacionalne dječje bolnice u Blatu bila tek prva faza, a onda u drugoj fazi gradila bi se nacionalna sveučilišna bolnica, koja bi posebice bila važna za građane Novog Zagreba, gdje nema bolnice.

"Ideja je da se zdravstvena zaštita proširi i na druge zdravstvene usluge te da to ne bude samo nacionalna dječja bolnica. U prvoj fazi nacionalna dječja bolnica, a onda u drugoj fazi nacionalna sveučilišna bolnica", istaknuo je gradonačelnik Tomašević.

Obnove mostova

Naglasio je i da će Grad uložiti čak 300 milijuna kuna u sljedeće dvije godine u obnovu svih mostova preko Save, što znači da će ih i konstrukcijski ojačati da bi bili sigurni, kako se slučajno ne bi dogodio neki jači potres i Novi Zagreb postao odsječen od drugog dijela grada, posebice od bolnica koje su sada sve sjeverno od Save. Istaknuo je da će godinama trajati da obnove sve mostove, a u tijeku je obnova Jadranskog mosta.

O "Sajmu zdravlja 'Štampar' u tvom kvartu" gradonačelnik Tomašević kaže kako mu je drago da su krenuli s tom inicijativom jer smatra da liječnici trebaju ići građanima, a ne građani liječnicima, te da je ključna prevencija i edukacija. Kaže da se takve akcije inače uvijek održavaju u centru grada, pa je dobro da je ova akcija održana u Trnskom, u Novom Zagrebu, a sljedeća će biti u Sesvetama te Vrapču i tako dalje po kvartovima.

Novi model odvoza otpada

Gradonačelnik Tomašević osvrnuo se na tjedan dana od uvođenja novog sustava naplate i odvoza otpada. Istaknuo je da sve iznad očekivanja dobro funkcionira u centru te da se građani doista drže pravila. Izdano je samo 10-ak kazni, bilo je i 100-tinjak upozorenja, što je, kaže gradonačelnik, za dio grada gdje živi oko 20.000 ljudi, jako malo.

Istaknuo je kako im je sada fokus u centru jer tamo nije uveden samo novi sustav naplate nego i novi sustav odvoza miješanog otpada koji se tamo odlaže na javnu površinu u ZG plavim vrećicama isključivo od 20 do 22 sata, svakog dana osim nedjelje. Tada se mogu iznijeti i kante koje su građani spremili na svoje parcele. Čistoća preko noći odveze otpad iz centra grada.

Tomašević kaže da su građani zadovoljni što je većina kanti maknuta iz centra grada te da ima konačno prostora za pješake. U centru grada je u tijeku ugradnja podzemnih spremnika, pa se onda plave ZG vrećice više neće morati stavljati na javnu površinu. Tomašević je istaknuo da će za mjesec dana u centru biti tri podzemna spremnika, a onda od početka sljedeće godine kreće ugradnja 50 setova spremnika, a to je 150 podzemnih spremnika.

Najavio je da će se nakon centra, prebaciti na druge dijelove Zagreba. Kaže da paralelno s time građani rade na boksevima, sljedeći tjedan će neke zgrade instalirati svoje bokseve na javne površine a i dalje dolaze novi zahtjevi za pregled zgrada kako bi se utvrdilo je li moguće boks staviti na javnu površinu. U nekim kvartovima je čak 60 posto kanti za otpad s javnih površina vraćeno na parcele vlasnika višestambenih zgrada. Tomašević kaže da je želja Grada da što više kanti bude vraćeno na parcele vlasnika zgrada. Najavio je da će početkom sljedeće godine početi ugradnja polupodzemnih spremnika na "zelenim otocima".

Gradonačelnik Tomašević ponovio je da se miješani otpad može isključivo odlagati u plavim ZG vrećicama te da nikad neće provjeravati njihov sadržaj, jer ako ljudi ne žele odvajati otpad i time kupovati više tih plavih ZG vrećica, to je njihov izbor i onda moraju plaćati više.