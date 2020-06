NOVI IZAZIVAČ S LJEVICE OTKRIO ČIME BI UVJETOVALI SURADNJU SA SDP-OM: ‘Toga u Hrvatskoj nije baš bilo, ali je bilo u Sloveniji’

‘Oni su već najavili zakon koji nisu izglasali, raspustili su Sabor i sad da im mi vjerujemo da će nakon izbora ostati zasjedati i ne otići na godišnji odmor, ne vjerujemo’ kategoričan je Tomašević koji je ironično komentirao i Bandićevu novu ideju o izgradnji podzemne: ‘Dobro je poznata Bandićeva fiksacija na podzemlje’

Lider zeleno-lijeve koalicije Tomislav Tomašević, za RTL je istaknuo kako je peticija o izvanrednoj sjednici Sabora na kojoj bi se izglasao zakon o obnovi Zagreba već prikupila 3000 potpisa, ali i donijela relultate jer su i zastupnici HDZ-a “počeli mijenjati izjave” i govoriti da će nastaviti raditi, ali on im ne vjeruje.

NOVI IZAZIVAČ S LJEVICE: ‘Bandić i HDZ, koji sada ima besramne i uvredljive plakate, su razorili Zagreb. Čeka ih kazna, mi smo njihov crni labud…’

‘Ti potpisi su legitimitet građana Grada Zagreba’

“Predsjednik kaže da kucamo na otvoreni hangar, kako je rekao, ali podsjetio bih da je potpredsjednik vitez Reiner rekao da su to hipotetska pitanja. Nije htio reći da li će se raditi u Saboru preko ljeta, posebice o Zakonu o obnovi Zagreba ili neće. Kasnije su počeli mijenjati izjave pa je predsjednik Sabora Jandroković rekao da će se ipak raditi. Ne vjerujem im jer, da citiram predsjednika Milanovića, kad te netko prvi put prevari on je kriv, ali kad te drugi put prevari si si sam kriv, odnosno, budala si.

Tako da, oni su već najavili zakon koji nisu izglasali, raspustili su Sabor i sad da im mi vjerujemo da će nakon izbora ostati zasjedati i ne otići na godišnji odmor, ne vjerujemo Zato smo adresirali peticiju na predsjednika jer može to napraviti ili većina zastupnika i ukinuti si godišnji odmor, ili Vlada, kad bude izabrana, ili predsjednik države.”, rekao je dodajući kako nastavljaju skupljati potpise , kojih su samo jučer 3000.

‘Vjerujem da ćemo mi biti HDZ-ov crni labud’

“Vjerujemo da će ih biti dosta i ti potpisi su legitimitet građana Grada Zagreba, pa i predsjedniku da donese odluku koja je u skladu s njegovim Ustavnim ovlastima.”, zaključuje.

Apsolutno je uvjeren je kako će birači kazniti HDZ ” „Vidimo da im pada rejting, ne samo zbog vjetroelektrana i te afere već i zbog potresa i raspuštanja Sabora. Napravit ćemo sve u našoj moći da mobiliziramo građane i da kazne HDZ, tako da to više nikom ne padne na pamet. Vjerujem da ćemo biti crni labud za HDZ u Zagrebu, kako to oni vole reći.”, rekao je, i to se samo zbog potresa.

„Radimo u Skupštini čini mi se krvavo posljednje tri godine. Ali isto tako, radimo na nacionalnoj razini, izlazimo na izbore u svih deset jedinica. Mi zapravo u ovom zadnjem sazivu Sabora nismo imali nikoga tko zastupa zelene političke vrijednosti, a znamo da u Europi ima jako puno takvih opcija, čak i na vlasti. Niti nikoga tko bi zastupao lijeve vrijednosti, budući da se i SDP definira kao lijevi centar. Teme nam neće biti samo oko Zagreba, već i demokratizacija veća, borba protiv korupcije, dostojanstveni uvjeti rada, društvena jednakost…

‘Ponosan sam što nas Bandić nije ni pokušavao kupiti’

To svi govore, ali kad dođu na vlast, sve vidimo. Što se tiče našeg djelovanja u zagrebačkoj Skupštini, Bandić je kao na tržnici kupovao zastupnike iz drugih oporbenih klubova, a nas nije ni pokušavao, na to sam ponosan. Mi sigurno nećemo dati nove žetončiće Bandiću ili HDZ-u”, rekao je dodajući kako zelenom ekonomijom 21 stoljeća nastoje privući i glasače izvan Zagreba.

“Ne da se pretvaramo u društvo konobara i sobarica, gdje jako puno ovisimo o turizmu. Gdje stvaramo rentnu ekonomiju, špekulacije nekretninama. To sigurno nije nešto što će nam biti dobro za budućnost”, zaključio je.

Suradnja, moguća ali pod njihovim uvjetima

Ako dođu u Sabor, jasno je istaknuo da ne misle ni na koji način podržati desnu vladu, ali suradnju sa SDP-om ne odbacije.

“Stalo nam je da se ne formira desna vlada tako da u tom smislu, uvjetovali bismo nekim programima i politikama suradnju sa SDP-om, ali to ne mora biti postizborna koalicija, već manjinska vlada. Toga u Hrvatskoj nije baš bilo, ali je bilo u Sloveniji. Gdje možemo dati podršku uvjetovanjem nekih politika, za formiranje vlade, za proračun, ali onda imate slobodu glasati o dobrim zakonima”, rekao je,

‘Dobro je poznata Bandićeva fiksacija na podzemlje’

Komentirajući nove prijedloge Milana Bandića o izgradnji podzemlje željeznice, ironično je komentorao kako bi se možda trebao fiksirati na to da tramvaj može voziti kroz centar Zagreba

“Ma mislim… Dosta je dobro poznata Bandićeva emocionalna povezanost s podzemljem pa ne čudi njegova fiksiranost na podzemnu željeznicu ili tramvaj, ali ja bih se prvi fokusirao na to da prolazi tramvaj kroz centar Zagreba, a tek onda na druge studije.”, rekao je i najavio da kandidirati za gradonačelnika iduće godine.

“Nakon ulaska u Sabor, bavit ću se kvalitetnim i brzim donošenjem Zakona o obnovi Zagreba, ali i dalje ću biti gradski zastupnik i pripremam se, naravno, za kandidaturu za gradonačelnika. U tom smislu sve ostaje po starom.”, rekao je.