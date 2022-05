Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održat će u zagrebačkoj Gradskoj upravi redovitu konferenciju za medije, zajedno sa svojim zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom.

"Izmjena odluke o sakupljanju komunalnog otpada i po izmjenama će biti moguće za sve višestambene zgrade koje nemaju svoj prostor za smeće, nakon inspekcije će biti moguće postaviti boksove za smeće. Osim u povijesnoj jezgri, tamo će biti podzemni spremnici", najavio je Tomašević, dodavši da će Grad osigurati parcelu za one koji nemaju gdje staviti boks.

Trošak će platiti stambene zgrade, a GSKG će ponuditi kredite kako bi bile manje pričuve. "Što se tiče podzemnih spremnika, tu bi grad trebao snositi trošak imajući na umu da u povijesnoj jezgri građani plaćaju najveću komunalnu naknadu. Nije moguće ništa bez konzervatorskih uvjeta pa s obzirom na povećane troškove smatramo da je u redu da grad snosi troškove", rekao je na temu gospodarenja otpada.

Tomašević je rekao da putuje u Berlin gdje će se održati konferencija na temu otpada, a kasnije će se u Beču susresti s tamošnjim gradonačelnikom. "Mislim da od njih možemo dosta naučiti", dodao je.

Tomaševićevi zamjenici spomenuli su klupicu duginih boja koja je postavljena na Zrinjevcu. "Međunarodni je dan protiv homofobije, htjeli smo uputiti temeljnu poruku da je Zagreb otvoren i siguran grad", rekli su.

'Kolektivni priziv savjesti'

Upitan o slučaju Mirele Čavajde, rekao je da je interni nadzor još u tijeku. "Nova ravnateljica se treba baviti rezultatima inspekcije. Uskoro bi trebao doći i predstojnik za ginekologiju koji bi trebao donijeti neke promjene. Radi se o bolnici gdje postoji kolektivni priziv savjesti i to se mora mijenjati", rekao je Tomašević te citirao svoj izborni program gdje je obećao mogućnost obavljanja pobačaja u svim gradskim bolnicama.

Dogradonačelnik Korlaet osvrnuo se na Teslinu ulicu u gradu gdje je zabranjen promet za sva vozila osim za vozila stanara i dostave. "No mnogi naši građani na to se ne osvrću. Stoga smo imali i razgovor s prometnom policijom, a moguće je i postavljanje stupića", rekao je.

Što se tiče bloka u Varšavskoj i prolaza prema Gundulićevoj ulici, Tomašević je rekao da je to projekt koji je započela bivša vlast, a da su oni to samo nastavili, ali da je to proces koji traje te se ne zna još gdje bi točno bio prolaz i koliki.

Kvaliteta zraka

Na pitanje o lošoj kvaliteti zraka u četvrti Novi Zagreb Istok rekao je da će raditi studiju za cijeli Zagreb pa tako i za tu četvrt. "Znate da postoje različiti zagađivači zraka. Među tim zagađivačima su postrojenja za gospodarenje otpadom, ali su tu i promet, fosilna goriva itd. Ta studija je trenutno u procesu javne nabave", rekao je Tomašević.

Upitan je i o inicijativi lijevih zastupnica Sabora da se raspiše referendum o pravu na pobačaj. "Ne bih se miješao u te stvari. Ali kao stranka smo protiv bilo kakve zabrane pobačaja. Sto puta smo o tome politički govorili kao stranka i ja kao zastupnik. Sve prepuštam saborskom klubu da procijeni", rekao je.