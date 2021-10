Posao zbrinjavanja zagrebačkog biootpada vrijedan 36 milijuna kuna dobila je tvrtka CIOS Petra Pripuza. Odabir je to zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a odluka je objavljena na Oglasniku javne nabave u ponedjeljak.

Grad je birao između dvije zajednice ponuditelja. U prvoj su zajednički nastupile tvrtka Cezar i Eko Flor Plus te Reoma Grupa koji su ovaj posao željeli obaviti za 33.637.500 kuna bez PDV-a. Druga ponuda bio je Saubermacher Slovenija, Saubermacher EPK i Dio Direkt koji su poslali ponudu od 36.315.000 kuna bez PDV-a.

Odabrana je povoljnija ponuda tvrtki koje su u vlasništvu obitelji Pripuz, a ta je ponuda bila 2,8 milijuna kuna povoljnija od procijenjene vrijednosti natječaja i 2,6 milijuna kuna jeftinija od jedine konkurencije.

U objavljenoj odluci stoji i kako Saubermacher nije imao potrebnu dozvolu za otpad.

Kriza s biootpadom

Rješenje je to zagrebačke krize oko biootpada. Podsjetimo, prvo su iz CIOS kazali da neće raditi sa Zagrebom, iako su na to imali pravo prema ugovoru. Zagrebački gradonačelnik imao je ideju da se time bave Gradska Čistoća i Zrinjevac, no gradske tvrtke nisu adekvaatno uspijvale zbrinunuti 22.500 tona biootpada koliko je potrebno. Na kraju je raspisan natječaj, a sada ta situacija razrješena.

Odnos CIOS-a i gradskih vlasti nedavno je komentirala i saborska zastupnica iz stranke Možemo Sandra Benčić. "CIOS igra igru cijelo vrijeme - ovršit ćemo, nećemo, potpisat ćemo ugovor nećemo. Ne znam radi li to gospodin Pripuz osobno, on je navodno u penziji. Vaša novinarka Đurđica Klancir je u jednom tekstu jako dobro podsjetila o kome pričamo. CIOS i gospodin Pripuz su prema nekim tvrdnjama, ali i nekim sudskim postupcima imali povlašten tretman u poslovima s Gradom Zagrebom. Mi smo najavili da će sada svi imati jednak tretman, nema više povlaštenih. U trenutku kada je gradonačelnik krenuo razmontiravati sustav privilegija, u kojem nije samo CIOS nego i druge tvrtke, tada su mnogi interesi nagaženi i ti će ljudi i tvrtke pokušati uzvratiti određenim pritiscima. Ti pritisci se već događaju", kazala je, između ostalog Benčić gostujući u Net.hr-ovom studiju.