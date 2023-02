"Htio sam se sam uvjeriti koliko je situacija u kojima građani nepravilno odvajaju otpad, do koje su mjere kontaminirani kontejneri, koliko građani koriste plave vrećice… Htio sam to vidjeti iz perspektive radnika Čistoće", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u emisiji Točka na tjedan televizije N1, odgovarajući na pitanje zašto je nedavno obukao uniformu radnika Čistoće u jeku pregovora sa sindikatom Čistoće.

Prije toga je poručio da nije kao njegov prethodnik, pokojni Milan Bandić, a onda je odigrao 'bandićevski' potez u uniformi Čistoće.

"Kad sam rekao da nisam Bandić, nisam Bandić u smislu da skačem na svaku krizu i da svako zapošljavanje u Holdingu jamčim svojim potpisom. Niste mogli zaposliti čistačicu u Holdingu bez njegovog potpisa. Ja nisam taj lik, ja ne upravljam na taj način gradom. Ukoliko dođe do krize, naravno da se kao gradonačelnik uključujem, ja sam član Skupštine Holdinga”, rekao je.

'Shvaćate li koliko je destruktivno to što radi oporba?'

“Radnici Čistoće su rekli kad sam bio s njima, da kad je Bandić oblačio uniformu da bi čistio Trg bana Jelačića, on je to radio da nauči radnike kako se šmrkom čiste ulice. Ja sam obukao uniformu da naučim, da vidim s kojim se problemima radnici Čistoće susreću”, dodao je.

Tomašević je potom rekao da ga je oporba opstruirala i da unosi nemire među radnike Holdinga.

"Shvaćate li koliko je to destruktivno i koliko je to manipuliranje radnicima”, upitao je.

Priznao je da su, unatoč ulaganju u opremu i ljude, bitni i drugačiji modeli odvoza otpada te rekao da će najvjerojatnije biti preuzet model iz Ljubljane, gdje se komunalni otpad odvozi jednom tjedno te da će biti povećan broj odvoza plastičnog otpada i papira. Govorio je i o individualnim kaznama za nepropsino odlaganje i odvajanje otpada.

"Ovaj mjesec će ići kazne ljudima za vrećice za komunalni otpad koji nije u ZG vrećicama. Tu se vidi da nije plaćana usluga odvoza otpada", rekao je.

U Dubravi 30 posto ljudi ne koristi službene ZG vrećice

Naveo je primjer Dubrave gdje je, kaže, zabilježeno da 30 posto ljudi ne koristi službene ZG vrećice.

“Dio usluge se plaća kroz fiksnu cijenu, ona je jednaka za sve. Dio je varijabilni, da bi se navelo ljude da odvajaju. Fiksna cijena u Zagrebu je 45 kuna. U Velikoj Gorici 60 i nešto, u Zaprešiću 60 i nešto… Te cijene odvoza otpada u Zagrebu su nekoliko puta jeftinije nego u drugim gradovima”, rekao je i dodao da se ZG sve više kupuju.

“Kad smo najavljivali model, govorilo se da će biti 10 posto građana koji žele kupovati vrećice. U startu ih je bilo 60-70 posto. To kazuje da građani žele promjene. Sve više i više se koriste vrećice, sve više i više dolazi do odvajanja”, rekao je Tomašević.

Upitan koliko će koštati izmjene kolektivnog ugovora u Zagrebačkom holdingu, Tomašević je rekao da će 2022. godina biti godina financijske stabilizacije.

"Završili smo 2021. godinu s deficitom od 3 milijuna kuna. Holding je te godine imao gotovo 800 milijuna kuna gubitaka. Nisu još gotovi izvještaji za 2022. godinu, ali vjerujem da ćemo izaći onako kako smo planirali što se tiče proračuna, a Holding će godinu prvi put završiti s pozitivnom nulom. To smo uspjeli, a da nije nijedna usluga poskupjela. Išli smo puno težim putem. Išli smo spašavati Holding tako da smo smanjivali troškove. Očito radimo ono što treba, a to su prepoznale i financijske institucije i rejting agencije”, rekao je Tomašević.

Povećanje materijalnih prava nauštrb poskupljenja usluga

Radnici Holdinga i ZET-a, ali i gradske uprave i ustanova, kaže, tražili su korekcije plaća s obzirom na inflaciju.

"Mi smo uz ove intenzivne pregovore došli do kompromisa. Tražila se korekcija dok traje kolektivni ugovor. Mi poštujemo kolektivni ugovor. Mi u sklopu tog kolektivnog ugovora smo bili spremni na korekcije radi inflacije. Išli smo s većim paketom prava povećanja, ali smo tražili novi kolektivni ugovor koji će vrijediti sljedeće tri godine, jamčiti mir i stabilnosti i predviđanje troškova. U tom smislu dio, otprilike oko trećine povećanja tih materijalnih prava će ići kroz poskupljenja, dio kroz uštede u Holdingu i dio iz proračuna”, rekao je.

I radnicima je, kaže, rekao da ne mogu ići ususret svim njihovim zahtjevima jer moraju misliti i na to da će građanima poskupjeti usluge. S koalicijskim je partnerima o svemu razgovarao, ali nije želio otkriti kolika će točno povećanja biti dok se ne dogovori s partnerima.

"Digitalizacija Zagrebačkog holdinga značajno će poboljšati upravljanje. Zasad će digitalizacija i druge uštede u javnim nabavama biti ključne”, rekao je.

Moguća je privatizacija dijela Zagrebačkog holdinga

Tomašević ne isključuje ni mogućnost privatizacije dijela Holdinga.

"Glavna učinkovitost funkcioniranja Holdinga je da on funkcionira kao holding. Dosad nije. Čistoća je podružnica. Imali smo situaciju da svaka podružnica Čistoće ima svoju kadrovsku službu, svoje upravljanje”, rekao je.

Što se tiče obnove od potresa koje praktički nema, Tomašević je rekao da ne vidi kako bi to mogla biti njegova odgovornost.

"Kad pogledamo obnovu javnih zgrada, Grad Zagreb je napravio pet cjelovitih obnova škola. Ostale su još četiri škole, sanirali smo sve osnovne škole”, rekao je.

Pozdravio je objedinjavanje svih institucija pod nadležnost Ministarstva graditeljstva te kazao da neke stvari, poput samoobnove, idu u dobrom smjeru.

'S Plenkovićem nekad nađem zajednički jezik, nekad ne'

Upitan je i za "aferu AP" te svoju suradnju s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Apsolutno ne želimo imati veze s takvim modelom upravljanja i mislim da svaki dan pokazujemo da s tim nemamo veze. Pokažite mi jednu korupcijsku aferu koju smo imali. Inzistiramo na tome da svatko može dobiti posao u gradskoj upravi. Mene zanimaju rezultati, a ne tko je u kojoj stranci. Građani to sve više vide. Možete vidjeti moj mobitel. Mene to nitko ni ne pita, zato što znaju da to nema smisla i da nema šanse da bih takvo nešto napravio. Isto kao što Bandić, kad je išao kupovati žetončiće u Skupštini, išao je u druge klubove hodočastiti, u naš nije išao”, rekao je Tomašević.

Za odnos s premijerom rekao je da ima tenzija, ali da se uvijek pokušava naći zajednički jezik u interesu građana. "Nekad ne uspijemo, nekad uspijemo, ali ne znam što bi drugo bilo odgovorno prema građanima. Da ne komuniciramo!"

Što se tiče stadiona u Maksimiru, Tomašević je rekao da treba sačekati ishod sudskog spora oko povrata imovine Crkvi. Dodao je i da razgovara s upravom Dinama kako bi se promijenio način upravljanja tim klubom. "Ne smijemo dozvoliti da stanje u Dinamu bude takvo da može utjecati na gradnju stadiona. Nadam se da sam bio jasan", rekao je Tomašević gostujući na N1.