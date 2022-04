Tomislav Tomašević danas je održao redovnu konferenciju za medije na kojoj je prvi put komentirao odluku suda o privremenoj mjeri koju je donio za ukidanje mjere roditelj-odgojitelj. Tom odlukom Grad Zagreb mora isplašćivati puni iznos naknade korisnicima do konačne odluke. Tomašević kaže da to znači dodatnih 40 milijuna kuna svaki mjesec što je iznos kojim se može izgraditi novi vrtić.

"Što se tiče mjere, još kao gradski oporbeni zastupnik sam kritizirao tu mjeru, rekli smo već da je na tu mjeru potrošeno 15 puta više nego na gradnju vrtića i Zagreb je ušao u začarani krug koji smo odlučili prekinuti. Podsjećam, donesena je odluka da bi se tih 5000 kuna smanjilo za roditelje koji imaju djecu do 7 godina, a ukinula za one sa starijom djecom."

'Mi smo uvjereni da je odluka zakonita'

Kaže kako je tu odluku donijela skupština prije pet mjeseci.

"Žao mi je da je odluka o privremenoj obustavi donesena, a da se ne zna odluka o tome je li naša odluka bila u skladu sa zakonom ili ne. Tek smo sad nakon pet mjeseci dobili rješenje suda kojim se nalaze Gradu Zagrebu da i dalje isplaćuje puni iznos i time smo ušli u neizvjesnost za koju ne znamo dokad će trajati."

Tomašević se nada da će sud što prije odlučiti o meritumu stvari, odnosno je li odluka zakonita ili ne.

"Mi smo uvjereni da je odluka i te kako zakonitoa, da nismo izmijenili odluku to bi bili štetno za javni interes i za politiku grada Zagreba. Ako ne dođe do konačne odluke suda, od lipnja, svaki mjesec će koštati grad Zagreb dodatnih 40 milijuna kuna mjesečno, to je jedan dječji vrtić svaki mjesec. Ta neizvjesnost nije dobra niti za grad niti za korisnike. Žao mi je da je došo do ove predodluke, i nadam se da će s konačna odluka je li zakonita što prije donijeti", rekao je gradonačelnik Zagreba.