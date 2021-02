TOMAŠEVIĆ O SLUČAJU VANĐELIĆ: ‘Ako je HDZ imao boljih kandidata od njega, zašto ih nije odmah istaknuo?’

‘Mislim da bi bilo dno dna da zato jer ih je Vanđelić, da to tako kažem, otkantao na kraju izbor ravnatelja Fonda za obnovu bude popraćen političkim motivima kao što je osveta’

Tomislav Tomašević, saborski zastupnik stranke Možemo!, za N1 je komentirao predstojeće lokalne izbore te potencijalne kandidate za zagrebačkog gradonačelnika u HDZ-u i SDP-u.

“U prvom krugu očekuje desetak kandidata, a u drugom naravno dvoje”, rekao je Tomašević za N1. Kada je u pitanju Joško Klisović kao SDP-ov kandidat, Tomašević kaže da bi pričekao dok nagađanja ne postanu službena.

“Dosta je bilo nagađanja i preokreta, pričekat ću da vidimo službene objave”, veli zastupnik iz Možemo!

‘IMA SVE PREDISPOZICIJE ZA GRADONAČELNIKA’: Hajdaš Dončić potvrdio da je Klisović SDP-ov kandidat za Zagreb

‘Ako je bilo boljih kandidata od Vanđelića, zašto ih HDZ nije odmah istaknuo?’

Prvo se ime šefa Fonda za obnovu, Damira Vanđelića, često spominjalo u kontekstu HDZ-ova kandidata za gradonačelnika metropole. No, jučer je premijer Plenković, nakon što ga je Vađelić odbio, rekao da je on tek privremeni šef u Fondu. Zvučalo je kao da HDZ nema drugog kandidata, ali danas je Jutarnji list objavio da je HDZ-ov kandidat Davor Filipović. Filipović je inače HDZ-ov zastupnik u Gradskoj skupštini.

“Ako je to spalo na dva zastupnika u Gradskoj skupštini, ili Hermana ili Filipovića, očito je da to nije bio prvotni plan HDZ-a i očito je da im se izjalovilo to s Vanđelićem.

Ja pretpostavljam da se izjalovilo upravo na tome što je Vanđelić htio ipak odriješene ruke s obzirom na postizbornu koaliciju s Milanom Bandićem, a HDZ nije bio na to spreman i sad premijer tvrdi da su to još bolji kandidati od Vanđelića. Onda mi nije jasno zašto ih nisu istaknuli odmah. Očito da nisu to najjače opcije HDZ-a. Očito je da je nekako pravi kandidat HDZ-a Milan Bandić”, komentirao je Tomašević.

TROSKOT O HDZ-OVOM KANDIDATU: ‘On je krinka zakulisne igre koju na lokalnoj razini već godinama igraju HDZ i Bandić’

‘Više se kandidata bavi sa mnom nego s Bandićem’

“Mislim da bi bilo dno dna da zato jer ih je Vanđelić, da to tako kažem, otkantao na kraju izbor ravnatelja Fonda za obnovu bude popraćen političkim motivima kao što je osveta. Vidi se po profilu da Vanđelić više puca na biračko tijelo HDZ-a i Bandića (…) Moram primijetiti da se više kandidata bavi sa mnom, nego Bandićem”, naveo je Tomašević.

Kaže da se on u kampanji neće toliko baviti Bandićem nego programom te onim što smatra da treba promijeniti u glavnom gradu. Tomašević je za N1 izjavio da u slučaju da on ne uđe u drugi krug, da će podržati Klisovića ili bilo kojeg drugog kandidata lijevo od centra.

Spominje da je prvotni dogovor takav te da očekuje da će i drugi poštivati taj dogovor ako on uđe u drugi krug.

NAĐI KAŽE DA NEMA PRAVOG PROTUKANDIDATA ZA GRAD ZAGREB: ‘Kandidat HDZ-a je tu zato što ga moraju imati’