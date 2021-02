TOMAŠEVIĆ O SDP-OVOM KANDIDATU: ‘On misli da je bolji od mene, ja mislim da sam bolji od njega; Međusobno se poštujemo’

Premda ankete idu u njegovu korist, Tomašević je svjestan da su ankete jedno, a kampanja drugo. Škoru kao protukandidata ne vidi kao nekoga tko predstavlja opasnost, a smatra i da je bolji od Klisovića

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Tomislav Tomašević iz stranke Možemo komentirao je lokalne izbore, tko mu je najveća konkurencija u utrci za gradonačelnika te se osvrnuo i na cijepljenje u Hrvatskoj. Komentirajući SDP-ovog kandidata za gradonačelnika Joška Klisovića, kojega mnogi smatraju Tomaševićevom glavnom konkurencijom, rekao je kako poštuje svog suparnika. “On misli da je bolji od mene, ja mislim da sam bolji od njega. Fokusiramo se više na vlastiti program. On poštuje mene, ja njega”, rekao je Tomašević za N1.

‘Cilj je motivirati birače mlađe od 30 godina da izađu na izbore’

Također, Tomašević smatra da HDZ nema jakog kandidata. “Iz te perspektive, ono što je bitno nama iz oporbe jest da smo mi odlučili da ne idemo sa starim akterom u zajedničku kampanju, jer želimo motivirati nove birače”, rekao je te dodao da žele motivirati upravo birače mlađe od 30 godina. Naglasio je da će, ukoliko on ne uđe u drugi krug, podržati kandidata lijevo od centra te očekuje isto.

Na pitanje smatra li to prevarom birača, rekao je da je potrebno razlikovati suradnju poslije izbora, kada je potrebno dogovoriti se s drugim strankama oko nekih projekata. “Bez vladajuće većine u Gradskoj skupštini, gradonačelnik ništa ne može promijeniti. U interesu nam je da se nakon izbora može formirati većina bez Bandića, bez HDZ-a , a s druge strane da pobijedimo i da se Bandić konačno makne s pozicije. Ne mislim da je to nikakav problem prema biračima, mislim da je fer”, poručio je.

Premda ankete idu u njegovu korist, Tomašević je svjestan da su ankete jedno, a kampanja drugo. “Obilazimo teren, trenutno 100 stručnjaka radi na programu. Želimo pokazati da svaki problem možemo riješiti”, rekao je.

Škoro kao konkurencija – ‘Ne vidim opasnost’

Na pitanje vidi li Miroslava Škoru iz Domovinskog pokreta kao konkurenciju rekao je da ne vidi da je to ikakva opasnost. “Mislim da on više zahvaća dio biračkog tijela Bandića, nego mi s ljevice”, rekao je te dodao kako je jasno da je Škoro kapitalac s obzirom da je “lider parlamentarne opcije. Jedino on i ja idemo na te izbore kao lideri parlamentarne opcija, ako će on ići kao kandidat. Sve ovisi o tome koliko će kandidata biti na desnici. Nije bitno kako će se glasovi rasporediti na cijelom spektru, nego na dijelu spektra”, istaknuo je Tomašević. Dodao je kako ne bi volio da Bandić uđe u drugi krug. No, ne zbog straha, već iz razloga što bi to bila jasna poruka birača da je konačno dosta.

Tomašević se na kraju osvrnuo i na cijepljenje saborskih zastupnika, naglasivši da mu je u ovom trenutku drago što se njegov klub odbio cijepiti. “To je bio kod nas osnovni razlog obijanja, jer smo smatrali da se ne bismo trebali cijepiti prije, recimo, zdravstvenih radnika koji su se već trebali cijepiti, a nisu svi. Mi smo se iz kluba svi odmah prijavili liječnicima opće prakse, a iz etičkih principa odbili smo privilegiju da se cijepimo prije drugih”, poručio je Tomislav Tomašević.