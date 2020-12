TOMAŠEVIĆ O SAMOSTALNOM RUŠENJU BANDIĆA: ‘Ako želimo izvući nove birače, Možemo! ne može u koaliciju sa starim akterima’

Možemo! sa svojim kandidatom Tomislavom Tomaševićem ide u samostalno rušenje Milana Bandića s gradonačelničke funkcije

Ništa od predizborne koalicije platforme Možemo! i SDP-a na lokalnim izborima u Zagrebu, ali isto vrijedi i za druge stranke. Naime, Možemo! sa svojim kandidatom Tomislavom Tomaševićem ide u samostalno rušenje Milana Bandića s gradonačelničke funkcije.

Šef SDP-a Peđa Grbin na Facebooku je poželio uspjeh i sreću Tomaševiću te poručio da je cilj SDP-a “osloboditi Zagreb od okova korupcije”. No, niti riječi Grbin nije napisao o kandidatu njegove stranke. GLAS-ova Anka Mrak Taritaš najavila je nastavak razgovora idući tjedan, dok Tomaševićev potez u HDZ komentiraju kao “očekivan”.

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ OTKRIO ZAŠTO JE ODBIO SURADNJU SA SDP-OM: ‘To je više nego fer prema biračima; Imamo zajednički cilj’

‘Presudio je loš osjećaj…’

Tomašević je za Dnevnik Nove TV pojasnio je li napravio riskantan potez i kolike su mu šanse da zasjedne u gradonačelničku fotelju. Na početku razgovora ispričao se građanima što političke teme moraju slušati i na Badnjak te je svima čestitao Božić.

“Ono što je presudilo bio je naš osjećaj da ne možemo u predizbornu koaliciju, što je bio uvjet SDP-a da bi me podržali za gradonačelničkog kandidata, sa starim akterima, ako želimo izvući nove birače”, objasnio je kandidat Možemo! za Dnevnik Nove TV.

MOŽEMO! I PARTNERI SAMOSTALNO NA IZBORIMA, ALI…: ‘Nužno je nastaviti suradnju, zaboravljamo na tvrdu prešutnu koaliciju Bandića i HDZ-a’

‘Iz naše perspektive na izbore je najbolje ići u dva bloka’

“Išli smo u razgovore cijela gradska oporba, da vidimo s koliko blokova se može izaći na izbore i da bude što manje blokova. Došli smo do toga, nakon naše zajedničke ankete, da je iz naše perspektive najbolje ići u dva bloka”, dodaje Tomašević.

Objasnio je još da je broj postotaka glasova palih za dva bloka za pet posto veći od jednog bloka, dakle ujedinjene liste.

Bitno im je ići u dva kruga

“Ono što je bitno je da se ide u dva kruga. U prvom krugu glasači biraju svojeg favorita, u drugom krugu biraju sljedećeg favorita. Mi mislio da je ovo racionalna odluka s naše strane jer moramo izvući više novih birača na birališta, više ih motivirati da izađu na birališta, a to se ne može sa starim akterima”, dodao je i istaknuo kako se to vidi i iz provedene ankete.

Zajednička anketa oporbe je pokazala jedan zabrinjavajući podatak – da je samo 38 posto birača u Zagrebu je reklo da će izaći na sljedeće izbore i tu se krije problem. Bitno je na birališta izvući nove birače”, rekao je Tomašević.

Tijekom kampanje će obići svaki kvart

Tomašević veli da će tijekom kampanje obići svako naselje i kvart u metropoli. Navodi da Možemo! to i radi posljednjih nekoliko tjedana te da će slušati probleme građana i odgovoriti na njih. Što se tiče programa, Tomašević kaže da je on jasan i to već neko vrijeme.

“Detaljan program ćemo predstaviti javnosti, a tu su prije svega vrtići i dostupne javne usluge u svakom kvartu tako da ljudi ne moraju ići u centar grada za zdravstvene usluge, da ne moraju ići u druge kvartove radi vrtića.

U programu je i obnova grada nakon potresa. Ona se koristi kao prilika za zelenu transformaciju, za nova radna mjesta. To je, prije svega, zaustavljanje privatizacije javnih usluga, to su socijalni programi koji se zadržavaju. Moramo zaštiti najslabije”, ističe Tomašević.

NEZAVISNA LISTA ZAGREB BLIZU DOGOVORA S MOŽEMO!: Žele ‘otvoren, razdragan i moderani urbani Zagreb’

Jedan cilj im je maknuti Bandića s funkcije, ali tu su i još dva

Kada je po srijedi osiguravanje većine, Tomašević kaže kako je bitno da se u dva bloka ide na izbore. Objašnjava da to povećava broj mandata u Skupštini da se može formirati većina. Navodi da imaju tri cilja.

“Tri su cilja – maknuti Bandića s pozicije gradonačelnika, stvoriti većinu u gradskoj Skupštini i promijeniti način upravljanja gradom. Upravo na ovaj način – izvlačenjem novih birača s ova dva bloka je veća šansa da se formira većina u gradskoj Skupštini”, rekao je Tomašević.

‘Već sam u Saboru pokazao što znači jedna nova politika’

Po pitanju vlastitog iskustva u izvršnoj vlasti, Tomašević kaže kako svojom prednošću smatra činjenicu što ga nema puno.

“S obzirom na one koji su do sada imali iskustva u izvršnoj vlasti, a vidimo kako su je obnašali. Ja sam već pokazao i u gradskoj Skupštini, a i u ovom kratkom vremenu u Saboru što znači jedna nova politika. Mislim da i ovo pokazuje, kao i glasovi birača, da su građani to prepoznali i da su mi spremni dati priliku da vodimo grad na jedan potpuno drugačiji način kakav Zagreb zaslužuje”, zaključak je Tomislava Tomaševića u razgovoru za Dnevnik Nove TV.