Gradonačelnik TomislavTomašević održao je konferenciju za medije. Istaknuo je da će se fokusirati isključivo na temu odrona na Jakuševcu.

Kazao je u KBC-u posjetio ozljeđenog radnika Čistoće koji je ostao bez ruke te razgovarao s liječnicom. Ponudio je, kaže, svoju pomoć.

"Njegovo stanje je stabilno, van životne opasnosti je. Izrazio sam žaljenje i ponudio pomoć", izjavio je Tomašević.

Otkrio je i nove podatke o kakvoći zraka u Zagrebu.

"Što se tiče kakvoće zraka, dodatna mjerenja mobilnog uređaja NZJZ-a Andrije Štampara u 10 ujutro danas i dalje pokazuju da su koncentracije plinova daleko od dozvoljenih vrijednosti", rekao je Tomašević.

'Nema kompromisa u utvrđivanju odgovornosti'

Dodao je da je održavanje Jakuševca od strane privatnih tvrtki nešto što je naslijeđeno od prethodnog vremena.

"Na temelju istrage će se utvrditi odgovornost i najvažnije je da se to više nikada ne dogodi", kazao je Tomašević koji je održao sastanke s projektantima i izvođačima te nadzorom. Svi su se složili da je na Jakuševcu i dalje najbolje odlagati otpad.

"Postoji puno teza kako je moglo doći do ovoga ali neodgovorno je da o njima raspravljamo. Radnik je stradao, teško je ozlijeđen, tu nema kompromisa da se utvrde odgovorni u procesu. Sankcije će biti, čija god se odgovornost utvrdi", kazao je.

Da bi se Jakuševac mogao zatvoriti, kazao je, potrebno je postrojenje za zbrinjavanje otpada. Studija je završena nakon izbora i po novim standardima EU, to postrojenje nije moglo dobiti poticaje, kazao je.

"Odmah nakon toga smo pokrenuli novu studiju kako će novo postrojenje izgledati da se može financirati iz EU fondova, ta studija je gotova. Ono što treba je jasan signal iz Vlade vezano za lokaciju. To je bitno. Mi inzistiramo da se s Vladom riješi pitanje lokacije koja je do sada bila neosporna i HDZ-u. Drugo pitanje je financiranje, koliko će se financirati iz EU fondova, to je Vladi, ne samo za Zagreb nego u svim drugim županijama", kazao je Tomašević.

"Ukoliko Vlada kaže da Zagreb to ne zaslužuje, onda ćemo to financirati sami", kazao je Tomašević.

