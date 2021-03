TOMAŠEVIĆ O GRADSKOJ REORGANIZACIJI: ‘Ne zanima me kako je tko došao, u kojoj je stranci, nego samo da radi svoj posao’

Njegovi protukandidati stalno ponavljaju da nema dovoljno iskustva da bi upravljao tako velikim gradom

Kandidat stranke Možemo! za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević komentirao je trenutačnu situaciju u glasovima gdje mu ankete daju prednost.

“To je situacija na koju nisam navikao, uvijek smo bili podcjenjivani. Nitko nam nije davao šanse da ćemo ući u Sabor, na koncu smo bili peta politička opcija, sad smo treća po jačini u zemlji. Imamo svoj film, ciljeve i viziju, radimo na kampanji… Trendovi vesele, ali to nije gotova priča. Prava kampanja tek počinje”, rekao je Tomašević za N1.

Na nadimak ‘mali Bandić’, kaže: “To je kvalifikacija političkih protivnika, ali tu prestaje svaka sličnost s Bandićem. Već 15 godina obilazim kvartove, tu se ništa nije promijenilo. Mislim da građani prepoznaju taj dugogodišnji rad, nuđenje rješenja, sadržajnost… To nam sad dolazi na naplatu.”

Promjene u gradskoj upravi

Filipović je rekao da desnici treba biti cilj da Tomašević ne pobijedi.

“Filipović je fiksiran na mene, nema nijednog intervjua da me ne spomene, hvala mu na tome. Ima neku krizu identiteta, čak se nazvao najvećim kritičarem Bandića u Skupštini. Mi smo umrli od smijeha. Možda je glasao protiv pet odluka od njih otprilike 1.200. Za GUP nisu digli ruke jer je Bandić odbio amandmane HDZ-a”, rekao je. Napomenuo je da nije ušao u politiku da bi bio protiv, nego da mijenja stvari.

Tomašević je komentirao promjene koje planiraju u gradskoj upravi.

“Možemo reći da će biti reorganizacije gradske uprave. Pravo stanje ćemo znati kad uđemo. Ima savjetnika koji ne rade ništa, neki ne dolaze na posao. Ne zanima me kako je tko došao, u kojoj je stranci, nego samo da radi svoj posao. Bit će oko 15 gradskih ureda, spojit ćemo neke. Zagreb ih ima više nego ijedan drugi grad, čak 27 gradskih ministarstava. Imat ćemo poseban gradski ured za obnovu, ne samo za pomoć ljudima, nego da odradimo umjesto njih kad to već država ne uspijeva.”

“Pozivam jednu osobu u gradu kojoj sam bilo što obećao nakon izbora. U tom smislu javni natječaj će biti javni natječaj. Želimo iskoristiti potencijale i da se jave najsposobniji i najstručniji.”

Nikoga se i ničega ne boji

Njegovi protukandidati stalno ponavljaju da nema dovoljno iskustva da bi upravljao tako velikim gradom.

“Kvalificira me što najbolje poznajem grad, najdulje se bavim njime, obrazovao sam se za te teme. S 20 godina sam vodio višemilijunske projekte oko mladih. Bio sam u dvije Vlade kao stručnjak, bio sam savjetnik UN-a oko okoliša. Radio sam kao konzultant u oko 40-ak zemalja svijeta. Imam iskustva. Važno je biti na terenu da se vidi kako se sustavno generiraju problemi, no ne mislim ih individualno rješavati. Rješavat će ih uprava”, rekao je.

Dodao je da će preispitati ugovore koji su štetni za grad. “Ne mislim ništa raditi preko noći. Neke ćemo prekinuti, neke ćemo revidirati. Svjestan sam da će biti pritisaka, ali nisam ušao u politiku da ostvarim status quo”, dodao je.

Naglasio je da se nikoga i ničega ne boji: “Znam u što se upuštam, znam kako ne funkcionira grad. Prije su sjednice Skupštine trajale po tri sata, sad traju tri dana. Sve što smo obećali se i dogodilo. Dobro znam što me čeka i spreman sam.”

Na pitanje što znači kompetitivan sustav javne nabave, kaže: “To znači da je trećina do četvrtine javnih nabava završi s jednom ponudom. To znači da dobijete cijene koje nisu konkurentne. Javi se jedna firma koja zna da će dobiti posao, to je trošak vremena i resursa. Tako možemo uštedjeti oko 600 milijuna kuna kad bismo imali kompetitivan sustav javne nabave. Gledat ćemo isključivo kvalitetu i cijenu, a ne da imamo situaciju kao sa žičarom. Odabrana je najjeftinija ponuda koja je aneksima postala najskuplja.”

Obnova Zagreba

Objašnjava ‘zelenu javnu nabavu’, a na pitanje je li diskriminacija da se hrana za vrtiće i škole nabavlja s farmi iz okolice Zagreba, odgovara: “Javna nabava će biti ključna poluga. Za hranu ćemo gledati da prioritiziramo hranu koja je proizvedena lokalno.”

Govoreći o obnovi Zagreba istaknuo je:

“Obnovu grada nakon potresa vidimo kroz 4 dimenzije – fizička, društvena, gospodarska i zelena. Centar postaje prazan. Ako hoćemo turistički život Zagreba, ljudi moraju živjeti u centru. Što to znači za sigurnost ako nema ljudi na ulicama?”

Prioriteti su i nove željezničke stanice. O povezivanju grada sa Zračnom lukom, rekao je: “Mislim da je bolje rješenje nadzemna željeznica, u tom smislu je to prioritet.”

Problem stadiona

Govorio je i o Dinamovom stadionu.

“Ne mogu više gledati to ruglo od stadiona. Srušit ćemo stari i izgraditi novi. No, najbolje rješenje je da se da Dinamu koncesija na duži rok, oni bi ga gradili i financirali, ali bi mogli koristiti zemljište za dobivanje kredita. To su oni i htjeli. Uvjet je transparentno poslovanje”, rekao je.

O modelu upravljanja Dinamom rekao je: “Ne može ostati ovakav, vidimo do čega je doveo. To će biti jedan od uvjeta, mislim da je i Dinamu jasno da se to mora mijenjati.”

Na pitanje hoće li podržavati razvoj sporta ulaganjem u klubove, ali i rekreativne sadržaje, rekao je: “Sport je na koljenima za vrijeme ove koronakrize. Spremni smo rješavati nagomilane probleme. Važno je u laganje u dječji sport, i za zdravlje, ali i kao osnova za dalje. Uz jaku bazu imat ćemo dobre rezultate. Ovu bazu smo zanemarili, napravit ćemo transparentan model.”

Zagreb ima samo tri zatvorena bazena. “To je premalo. Obećanja o tome slušamo više desetljeća. Na Jarunu nikad nije izgrađen bazen. Nije se poštovalo ni sve vezano uz GUP, to ćemo mijenjati. Rješenje maksimirskog stadiona omogućit će prostora za financiranje drugih sportova.”

“O Borasu ne mislim ništa dobro”

U petak je prosvjed ispred HNK: “Ne znam tko točno organizira prosvjed. Podržavam da se sve optužbe za mobing istraže i da se nađe način da se popravi radna atmosfera u HNK jer ako se to ne riješi, neće ni HNK dobro funkcionirati.”

Što mislite o rektoru Damiru Borasu i kako namjeravate surađivati sa Sveučilištem? “O Borasu ne mislim ništa dobro, mislim da zlorabi autonomiju Sveučilišta i dokida autonomiju sastavnica, a to su fakulteti. Afere se nižu. Sveučilište je samo još jedan primjer sustava koji imaju autonomiju, a pretvorili su se u perverziju autonomije i autoregulacija ne funkcionira.”

“Cijene Zrinjevca, što se tiče parkova, su sulude, a oni uzimaju privatne firme za sprave. Imate klupe koje koštaju nekoliko desetaka tisuća kuna. Naša vizija mjesne samouprave je da gradske četvrti imaju više ovlasti. Svaki kvart treba biti centar grada”, rekao je.