Prošla je točno godina dana od pobjede Tomislava Tomaševića na lokalnim izborima u Zagrebu. RTL Danas razgovarao je sa zagrebačkim gradonačelnikom o prvoj godini njegovog mandata. Prenosimo dio intervjua.

RTL Danas: Da niste često u Zagrebu, da ulazite u Zagreb, po čemu biste vidjeli da se gradska vlast promijenila?

Tomašević: Godina dana je prošlo od promjene vlasti. Prije svega u ovih godinu dana ljudi koji dolaze u Zagreb bi vidjeli da imaju gradsku vlast koja s njima normalno komunicira, da svi građani imaju jednake šanse kad se govori o zapošljavanju u gradskim službama i poduzećima, kad se govori o direktorima gradskih poduzeća, ravnateljima javnih ustanovama, poduzetnicima, vidjeli bi već to. Vidjeli bi i temelje koji se postavljaju za projekte gdje će više doći do izražaja stvari vezane uz bolji sustav gospodarenja otpadom, javni prijevoz, različite komunalne usluge i tako dalje.

RTL Danas: Od stvari koje su vidljive započeli ste nešto, niste ništa realizirali, sve je započeo Bandić…

Tomašević: Ciklus projekata po zakonu, s obzirom da morate ići u javnu nabavu, studiju otjecaj za okoliš, mijenjati prostorne planove, u Hrvatskoj traje oko 4 godine. Nije čudo da smo naslijedili neke projekte ali idemo se prisjetiti, naslijedili smo projekte poput žičare koja nije 6 mjeseci bila otvorena. Naslijedili smo projekte gdje je bio interes grada da unatoč svim kritikama na te projekte, kao žičara, napravimo sve što je u interesu grada da se taj projekt otvori i ostvaruje prihode. Morali smo se potruditi da uspijemo otvoriti nešto što 6 mjeseci nije moglo dobiti dozvolu. Do kraja mandata će se itekako vidjeti. Jedna od većih investicija je Paromlin koji neće biti samo gradska knjižnica. Čujem kritike da je blizu NSK i što će nam još jedna knjižnica. NSK nije knjižnica otvorenog tipa. Ovo neće biti knjižnica nego centar grada u obrazovnom, kulturnom i društvenom smislu. To će biti multifunkcionalna zgrada na području industrijske baštine gdje će biti konferencijska dvorana za 500 mjesta, javna garaža, poseban dječji odjel, brojni sadržaji koji će postati na neki način centar života kulturno-obrazovnog Grada Zagreba. Što se tiče komunalnog građani će vidjeti ono što smo obećali, da će Zagreb biti jedini ili prvi grad koji će imati naplatu po količini neodvojenog miješanog otpada. S time vrlo brzo krećemo.

RTL Danas: Rok je bio za mjesec dana, a nedostaje ljudi, otkazi, nema vozača…

Tomašević: To je privremena situacija jer je u isto vrijeme nekoliko desetaka ljudi dalo otkaze, a nismo mogli zaposliti nove dok nismo ponudili postojećim administrativcima da ako žele pređu na operativna radna mjesta. To se dogodilo za manji broj ljudi i sad ćemo zaposliti nove ljude kroz nekoliko tjedana. Sve ide paralelno. Govorim konkretno o nekoliko četvrti gdje je bilo kašnjenja jedan dan u dovozu miješanog otpada. Najavili smo da ide prvi put otkad je uveden odvoz plastike jednom tjedno. Sustav koji bi trebao krenuti 1. srpnja je dosta ambiciozan. Niti jedan grad nema takav model. Mičemo spremnike s javnih površina, a u centru grada radimo podzemne spremnike.

RTL Danas: Hoće li to biti kruna vašeg mandata?

Tomašević: Ne bih nazvao krunom mandata. Neće biti fijasko. To je jednostavno jedan od ključnih prioriteta Zagreba. Kad pitate bilo kojeg kandidata za gradonačelnika na prošlim izborima otpad i promet su glavne teme, financije, to su bile prioritetne teme u kampanji.

RTL Danas: Do kraja ljeta na otpadu bi mogli vidjeti razlike?

Tomašević: To će se vidjeti ove godine, a vidjet će se i u prometu, a iz perspektive proširenja pješačke zone, nove biciklističke staze, vidjet će se u nekim drugim segmentima. Ako ćemo o gospodarenju otpadom napravilo se predizborno obećanje da će gradske firme raditi sve što mogu, a ne da to rade privatno poduzeće. Na poslu glomaznog otpada gdje se radilo s privatnim poduzećima i gubilo se 40 milijuna kuna, što je značilo veće račune građanima, sada to sve radi Čistoća. Za to je trebalo nekih pola godine, nije bilo tako. Bile su brojne optužbe da će grad biti zatrpan smećem.

RTL Danas: Imamo građane koji nam govore da je loše stanje u gradu, da je zatrpano glomaznim otpadom…

Tomašević: Glomazni otpad ne bi trebao stajati dva tjedna ispred zgrade. Dva puta godišnje građani mogu besplatno zbrinuti glomazni otpad na način da naruče to. Postoji skladište izgrađeno prije 17 godina, koje je otvoreno na Jakuševcu i za koje smo dobili dozvole, te drobilica koja je u vlasništvu Grada Zagreba i cijeli sustav oko glomaznog otpada je u vlasništvu grada i kontrolom gradskih poduzeća.

RTL Danas: Jeste li se riješili svih Bandićevih ljudi u gradu i što je s Lovrićem?

Tomašević: Što se tiče nekih, ukinuo sam poziciju posebnih savjetnika gradonačelnika među kojima je dotični kojeg spominjete. Kad se govori o njemu ide na raspolaganje. Što god da radim radim u skladu sa zakonom pa makar to i predugo traje, tako i što se tiče izbora novih pročelnika. Pročelnici bi trebali otići s gradonačelnikom i doći s novim gradonačelnikom jer je riječ o političkim figurama. Kad govorimo o direktorima javnih poduzeća to su profesionalci. Pročelnici koji bi trebali doći s gradonačelnikom kao političke figure na čelo gradskih ministarstava što je normalno na razini države se biraju na javnom natječaju i ja se toga držim, poštujem proceduru i većinu pročelnika odabranih na natječaju nisam nikad ni vidio. Kad govorimo o direktorima javnih poduzeća tu nije nužan javni natječaj, a po meni bi trebao biti. Inzistiramo na natječajima jer su to profesionalne pozicije i u interesu nam je da imamo što kvalitetne direktore.

RTL Danas: Vrtići su ogroman problem, što će biti iduće godine?

Tomašević: Iduće dvije godine nekakvih 12 vrtića planiramo. Sada ih prijavljujemo na NPOO kako bi povukli barem 50 posto sredstava za izgradnju vrtića iz EU fondova. Otvorio sam u petak radove u Sesvetama, Kašini na jednom dječjem vrtiću, sada je završio iskaz interesa za privatna poduzeća da nam iznajme prostore za brzo povećanje kapaciteta vrtića. To bi trebalo biti brzo kad govorimo o pozivu za najam. Prenamjenjujemo nekoliko mjesnih odbora u dječje vrtiće. Kad smo došli na vlast imali smo situaciju da se nije poštivao pedagoški standard i da su ravnatelji upisivali djecu mimo tog standarda. U tom smislu smo naslijedili loše stanje i u dvije godine će se vidjeti velike promjene kad govorimo o vrtićima.

RTL Danas: Planirate se kandidirati i na idućim izborima?

Tomašević: To se podrazumijeva, želimo nastaviti što radimo. Nema područja gdje nije u najmanju ruku nered, ako ne i korupcija. Postoji nekoliko službi koje dobro funkcioniraju poput vatrogasca, ali sve drugo je u najmanju ruku nered. Moramo puno stvari paralelno mijenjati. Trebat će neko vrijeme da se promjene vide. Želimo drugi mandat, ali nisam pobornik toga da itko na funkciji ostane više od dva mandata.

Što je još rekao Tomašević o Plinari, ali i drugim problemima i projektima u Zagrebu pročitate na stranicama RTL-a.