Nećemo odustati od izmjene odluke o mjeri roditelj odgojitelj kako bi stvorili novca za nove vrtićke kapacitete, naglasio je odmah na početku gradonačelnik Tomislav Tomašević, prilikom otvaranja radova na područnom objektu DV-a Botinec u Odranskom Obrežu koji su prethodili redovnoj tjednoj konferenciji za medije. Inače se održava utorkom ali kako je sutra sjednica Gradske skupštine, prebačena je na danas.

Osniva se društvo Sunčani krovovi

"Osniva se trgovačko društvo Sunčani krovovi, sutra je to točka na sjednici Skupštine. U suradnji s REGEA-om, čiji je osnivač, priprema se prvih 150 projekata solarnih krovova na javnim zgradama. Vrijednost je 75 milijuna kuna. No, da bi dobili suglanost za prodaju električne energije, to može obavljati samo trgovačko društvo, pa se zato osniva trgovačko društvo. Mijenja se samo model kako bi se uskladili sa zakonom i mogli obavljati prodaju električne energije", rekao je Tomašević.

"Ključno je da Grad Zagreb krene u jednu tranziciju i da se na sve javne zgrade postave solarne elektrane kojima ćemo 80 posto smanjiti troškove energije i smanjiti emisije stakleničkih plinova", kazao je.

Potom su se osvrnuli i na mjeru roditelj odgajatelj.

"Naš stav - izuzetno je važno istaknuti da je u najvećem broju elemenata sud prihvatio naša očitovanja. Uvažio je da nema retroaktivnosti, nema stečenih prava, mi imamo potpuno pravo mijenjati takvu odluku i nema zakona koji bi nas obvezivao na novčanu pomoć. Uz te argumente se vidi da se sud slaže da je naš cilj legitiman. Usvaja se i naše stajalište da se mjera može ograničiti. Sve su to argumenti koje smo puno puta isticali. Sud se nije s nama složio u roku prilagodbe", rekla je dogradonačelnica Danijela Dolenec i dodala: 'Mi smo u prosincu donosili izmjenu svoje odluke. U tom trenutku više prihvata novih roditelja nije bilo. Ako se spominje članak tri, pišu uvjeti kada se pomoć može i ne može ostvariti. U tom trenutku nema više ostvarivanja novcčane pomoći pa smo se fokusirali članak 7 i tamo smo uklonili nezaposlenost. Jedna od naših ključnih argumenata bilo je omogućiti zapošljavanje'.

Što se tiče upisa u vrtiće navode kako žalbeni rok još traje, te kad prikupe sve informacije tad će ih objaviti.

Projekt Srebrnjak: Nije pitanje ide li, već kako ide dalje

Što se tiče projekta Srebrnjak, navode kako pitanje nije ide li projekt dalje, nego kako ide dalje.

"Projekt je trebao trajati dvije i pol godine, a u dvije godine se nije napravilo ništa i cijeli je projekt bio doveden u pitanje. Mi smo ti koji odgovaramo za sve dugove koje bolnica napravi. Mi smo odgovorni za bilo koju situaciju u kojoj se nađe bolnica. Nama treba 400 milijuna kuna samo za dječje vrtiće, iako ćemo dobiti 130 milijuna kuna iz EU sredstava. Trebaju nam stotine milijuna da financiramo obnovu ustanova. Na meni je da pazim da trošak Srebrnjaka ne padne na teret proračuna. Druga je opcija da se projekt prijavi na sljedeću europsku perpsektivu. Danas je sastanak gdje će se pojasniti dalje da bi se projekt prijavio za faziranje", kazao je Tomašević.