TOMAŠEVIĆ: ‘Ne bojim se Filipovića, pitao bih se kako on spava nakon svega za što je dizao ruku’

Približavaju se lokalni izbori, a mnogi posljednje sjednice koriste kao poligon za predizbornu kampanju. Kandidat za gradonačelnika Zagreba, Tomislav Tomašević za RTL Danas govorio je o nadolazećim izborima.

Dosta točaka je povučeno u osvit izbora, a s druge strane dosta njih poput neke poput zabrane zapošljavanja uvrštene. Je li to demokratski iskorak?

“Je, na neki način i da i ne. S jedne strane bilo je preko 70 točaka dnevnog reda i nakrcalo se tu svega i svačega što se htjelo sada zapravo odlučiti prije izbora jer je nekako jasan osjećaj da zapravo ova gradska uprava osjeća da će izgubiti izbore. Međutim s druge strane ipak su neke kontroverzne točke povučene, a neke čak i prihvaćene”.

Vidjeli smo jutros, ovdje su vas dočekali prosvjednici, problem zbrinjavanja otpada. Je li taj problem u Zagrebu eskalirao?

“Svakako. To što imamo nered s uslugom odvoza otpada i što nismo već 20 godina riješili odlagalište Jakuševec. To se više ne može stavljati pod tepih i doista to nam je jedan od prioriteta koji namjeravam riješiti nakon izbora. Mislim da bi se moglo do kraja prvog mandata već zapravo zatvoriti odlagalište Jakuševec u roku negdje od godine dana postaviti sustav za odvojeno prikupljanje otpada na način da se usluga odvoza otpada ne naplaćuje prema količini nerazvrstanog otpada za recikliranje i kompostiranje, a isto tako da se prave sortirnice i struktura koja je potrebna za tranzicijsko razdoblje dok ne povećamo postotak odvajanja otpada i da se isto tako koristi jedna inertna masa za saniranje odlagališta Jakuševec”.

Sve je više kandidata od centra nalijevo. Može li to zapravo ugroziti onu priliku, s vremenom ste razgovarali da se stane pod jednim kišobranom uz jednog kandidata…

“Jesmo, međutim ono što smo se dogovorili je da tko god uđe u drugi krug od oporbe protiv Milana Bandića, da ga svi kandidati oporbe podrže, a to se sada neće dogoditi, međutim isto tako vidite da svi kandidati od centra pa nalijevo, ne bavimo se jedni drugima, nego govorimo o programu i konkretnim rješenjima, a s druge strane na ovom desnom spektru, kandidati se više bave jedni drugima”.

Je li vas iznenadila kandidatura Anke Mrak Taritaš?

“Je do neke mjere jer je sve nekako upućivalo da će doći do dogovora između SDP-a i nje tako da ne znam gdje je tu puklo, to oni znaju”.

Što se tiče kandidata HDZ-a, premijer kaže da je on bolji od svih vas zajedno. Bojite li se vi kandidata Filipovića?

“Ne, doista se ne bojim i tu bih sad svašta mogao reći, kako je rekao da ne spavam noću otkad se kandidirao. Spavam jako dobro. Mislim, ja bih se pitao kako on spava s obzirom na što je sve dizao ruku u zadnje četiri godine, a sada pokušava napraviti salto mortale i govori neke stvari na koje je upravo on dizao ruku četiri godine koje sada govori da bi trebalo drugačije”.

Vi ne biste gradili tvornicu cjepiva?

“Ne vidim ni kako je to posao gradonačelnika niti vidim kako bi to bilo realno u godinu dana, posebice tvornicu cjepiva upravo za Covid, valjda ćemo se u godinu dana i cijepiti protiv Covida, a s četvrte strane ono što je najbitnije, Imunološki zavod. Dakle, mi smo tražili od početka ovog mandata i gradske skupštine da Grad Zagreb i država riješe i saniraju i revitaliziraju proizvodnju u imunološkom zavodu i upravo je Vlada bila ta, odnosno HDZ koji nije napravio potrebne korake, a čak bih rekao da gradska uprava i je neke korake napravila prema rješavanju imunološkog zavoda. Tako da sada govoriti kad je uništen imunološki zavod da nam treba tvornica cjepiva mi se čini licemjerno u najmanju ruku. Mi i dalje mislimo da se imunološki zavod do neke mjere da sanirati”.

Često se govori o bazenu birača koje je privlačio Milan Bandić i njegova stranka. Ovaj tjedan očekuje se i njihov kandidat, najvjerojatnije je to Jelena Pavičić Vukičević. Što mislite o njenoj potencijalnoj kandidaturi?

“To je nekako očekivano, oni pokušavaju, to im je šansa da nekako možda prijeđu izborni prag, uđu u gradsku skupštinu i da se nadaju da će trebati za većinu HDZ-ovu, ali mislim da to neće biti slučaj, ja vjerujem da ćemo mi imati većinu u gradskoj skupštini nakon izbora. I ankete pokazuju da će biti dovoljno upravo s ovim progresivnim strankama od centra prema lijevo koje su dosada bili u oporbi u gradskoj skupštini Milanu Bandiću i HDZ-u. Vjerujem da ćemo s njima moći formirati vladu i vladajuću većinu i mogu odmah reći, evo primjerice, prijedlog SDP-a koji je odbačen od strane gradske uprave prije mjesec dana, da se pomogne u plaćanju za struju za ljude koji žive u kontejneru godinu dana nakon potresa, da im se retroaktivno plati te račune za struju jer se dodatno griju i hlade od ljeta još od prošle godine i to nije prihvaćeno samo zato što je to oporba predložila. Danas smo imali identičan prijedlog i prošao je jednoglasno i mogu doista najaviti, to me užasno frustrira i u Saboru i gradskoj skupštini, da ćemo dosita gledati kad ćemo biti vladajuća većina što piše u prijedlogu, a ne tko ga je predložio”.