Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu press konferenciju.

"Reklame na gradskom prijevozu su prošlost! Nećemo dozvoliti da nam se Grad pretvori u shopping centar", rekao je na početku Tomašević, govoreći o uklanjanju reklama na ZET-ovim autobusima i tramvajima tako da će sada ZET vozila biti u prepoznatljivoj plavoj boji bez reklama.

"Ono što privatna firma plaća godišnje je četiri milijuna kuna, a istovremeno Zagreb plaća ZET-u oko milijardu kuna. Nove kampanje se ne smiju ugovarati. Nakon raskida ugovora već ugovorene kampanje mogu ići u sljedećih tri mjeseca, nakon toga skidam reklame", poručio je Tomašević.

Podsjetio je i na natječaj za Advent koji je još uvijek u tijeku te pozvao poduzetnike da se na njega jave jer je rok pri kraju, do 15. listopada.

Tomašević je najavio i kako kreću radovi u Škorpikovoj ulici. Radovi će biti na asfaltiranju i kreću u četvrtak, a trajat će nešto manje od tri tjedna.

'Nema potrebe za nacionalnom stadionom'

Govorio je i o izgradnji Dinamova stadiona i kaže da mu je prvi glas informacija iz Vlade od jučer.

"To što je jučer izjavljeno mi je prva informacija. Do sada je Dinamo izrazio spremnost da investira i javni novac nikada nije bio tražen. Mi na tome radimo, imovinsko pitanje nije još riješeno jer ono još nije u potpunosti u vlasništvu Grada Zagreba, i to još rješavamo s Katoličkom Crkvom. S Vladom moramo pričao o nizu tema, a ovo će sigurno biti jedna od tema. Dinamo nikada nije rekao da je problem u novcu, već u zemljištu. Mislim da je apsolutno koncensus postignut između Vlade, Grada i Hrvatskog nogometnog saveza i svi se slažemo da Gradu ne treba novi stadion. Ne treba novi nacionalni stadion na lokaciji poput Blata ili drugih o kojima se spekuliralo nego da se sruši taj postojeći stadion jer je već 800 milijuna kuna uloženo u nešto što izgleda kao ruglo i da se tamo izgradi novi. Za reprezentaciju nema smisla i nema potrebe graditi novi, dodatan stadion. Svakako reprezentacija nikada ne igra samo u Zagrebu, već i u drugim gradovima Hrvatske. Treba se obnoviti i stadion u Kranjčevićevoj kako bi se zadovoljavali uvjeti za Europska natjecanja."

Tomašević je pozdravio sva ulaganja vlade u sportske infrastrukturne objekte i podsjetio da dvorana Doma sportova nije obnovljena od potresa te se nada da će dio vladinih ulaganja završiti i tamo, kao i u bazenu u Španskom o kojem se već godinama govori.

O novom modelu odvajanja otpada

Komentirao je i novi model odvajanja otpada.

"Penali su svake godine, to su višemilijunski iznosi. U tom smislu ovaj sustav odvoza otpada, trebamo raditi i na kompostanu, što radimo, no ovaj sustav će brzo dovesti do rezultata. Mi smo još daleko od Osijeka, koji je na 50 posto u odvajanju otpada, mi smo na nekih 30 posto."

Objasnio je kako otpad ide na Jakuševec, ali ne ide na "jednu hrpu".

"Biootpad ide na kompostanu, tamo se od njega radi kompost i pozvat ćemo uskoro građane da iz kompostane na Jakuševcu mogu besplatno pokupiti kompost koji mogu iskoristiti za sadnju cvijeća u vrtu ili ostalo."

Nestašica plavih vrećica

Komentirajući prijedloge zastupnika Renata Peteka, koje je uputio putem Facebooka, gradonačelnik je istaknuo kako su već donijeli odluku da će količinu besplatnih vrećica povećati.

"Na građanima je da li će odvijati, ali oni koji odvajaju moraju plaćati manju cijenu u odnosu na one koji ne odvajaju i to smo obećali kad smo išli na izbore."

Govorio je i o nestašici plavih vrećica.

"Vrećica ima sve više i više. Trgovine više nemaju toliko problema s kupovinom. Nekada građani dođu u dućan i pitaju za vrećice i onda im kažu kako nemaju. To nije zato jer nemaju nego nisu sklopili ugovor o prodaji plavih vrećica. 10 milijuna vrećica je distribuirano trgovačkim lancima, milijun po 10 vrećica, milijun je prodano", objasnio je Tomašević.