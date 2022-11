Novih 65 autobusa zamijenit će dotrajale autobuse u ZET-ovu voznom parku, istaknuo je u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavljajući prvih 45 autobusa, koji su nabavljeni i sufinancirani iz EU-ova operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

“Ovi autobusi neće povećati vozni park, nego će zamijeniti stare koji imaju preko 20 godina, što je bitno za sigurnost u prometu i vozni red, kako bi se izbjegli nepredviđeni kvarovi”, rekao je Tomašević na predstavljanju novih autobusa u Podsusedu dodavši kako će preostalih 20 autobusa biti isporučeno do kraja godine.

Istaknuo je da se radi o završetku obnove voznog parka ZET-a na dizelski pogon te najavio da će sljedeća obnova parka ići na obnovljive izvore energije.

Većina financirana iz EU fondova

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako je vrijednost projekta 161 milijun kuna, od čega je iz EU fondova sufinancirano 85 posto bespovratnih sredstava.

“U Zagrebu je ministarstvo financiralo rotor, obnovilo tramvajsku infrastrukturu, a do kraja godine potpisat ćemo ugovor za 20 novih niskopodnih tramvaja, koji će se financirati u cjelokupnom iznosu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti”, rekao je Butković.

Poručio je kako su vrata ministarstva uvijek otvorena za suradnju sa Zagrebom, kao najvećim hrvatskim gradom.

Za sada neće rasti cijene javnog prijevoza

Najavio je da je u sljedećoj perspektivi jedan od novih projekata dogovorenih između grada i ministarstva gradnja brze željezničke pruge prema Zračnoj luci Franjo Tuđman.

Novi autobusi predstavljeni su u ZET-ovu pogonu u Podsusedu, a Tomašević i Butković obišli su ih zajedno s direktorom ZET-a Marijom Bogdanovićem i ravnateljem SAFU-a Draganom Jelićem.

Tomašević je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da za sada nema odluke o povećanju cijena javnog prijevoza, no sve ovisi o tome kako će se kretati cijene u budućnosti.

“Grad Zagreb je apsorbirao inflaciju od više od 10 posto pa nije došlo do poskupljenja usluga, od domova za starije do javnog prijevoza. Međutim, to ne može ići u nedogled jer cijene i dalje rastu, shodno tome ćemo vidjeti koliko ćemo moći izdržati”, istaknuo je Tomašević.

Mnoštvo posjetitelja na Adventu

Tomašević je izjavio da na Adventu, koji počinje ove subote, 26. studenog, očekuje mnoštvo posjetitelja, a bukinzi pokazuju da će "Zagreb biti krcat ove zime”. “Vjerujem da će sve dobro funkcionirati. Očekuju se brojni posjetitelji iz drugih dijelova Hrvatske i inozemstva”, rekao je Tomašević novinarima nakon predstavljanja novih autobusa u ZET-ovu voznom parku.

Advent se prvi put nakon pandemije koronavirusa otvara u punom kapacitetu ove subote, 26. studenog. Tomašević se osvrnuo i na današnji sastanak pregovaračkih odbora sindikata Zagrebačkog holdinga i uprave te tvrtke oko zahtjeva za boljim uvjetima rada i povećanjem plaća. “Na upravi Holdinga je da vidi kako unaprijediti njihove uvjete rada”, rekao je Tomašević.

Odgovarajući na pitanje je li se utvrdilo što je bio uzrok povećanog neugodnog mirisa na Jakuševcu posljednjih mjesec dana, Tomašević je rekao da su napravljeni svi interventni potezi na kompostani na Jakuševcu - korištenje mikroalgi, drvne mase i prekrivanje folijom.

Humano je pomoći migrantima u tranzitu

“Još uvijek su mjerenja u tijeku. Što je dalo efekt ili nešto u kombinaciji s promjenom klimatskih uvjetima, s obzirom da su u tijeku mjerenja, ne bih htio spekulirati koji je bio uzrok”, rekao je Tomašević.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet osvrnuo se na kritike dijela gradske oporbe oko postavljanja šatora za migrante pokraj Paromlina, u blizini Glavnog kolodvora u Zagrebu. “Mjesto je izabrano pažljivo, nezamjetno je i izvan glavnih gradskih tijekova, a ipak je blizu mjesta na kojima se migranti okupljaju”, rekao je Korlaet.

Istaknuo je kako Ggradska uprava vjeruje da je humano i ispravno pomoći ljudima u tranzitu, da se operu, okrijepe, napune mobitele i nastave svoj put. “Ne vidim prijepor, to je naše temeljno poslanje, da budemo humani jedni prema drugima. To su migranti koji imaju MUP-ovu sedmodnevnu dozvolu boravka u Hrvatskoj. Činilo nam se da im treba nekako olakšati muku”, rekao je Korlaet.