Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, sa svojim zamjenicima Danijelom Dolenec te Lukom Korlaetom, na konferenciji za novinare osvrnuo se na prvih godinu dana provedbe novog modela prikupljanja otpada, a prije godinu dana uvedene su i ZG vrećice.

"Glavni cilj novog modela je bilo povećanje odvajanja u kratkom roku što je i postignuto i to iznad naših očekivanja. U prvih šest mjeseci 2023. povećano je odvajanje plastike za 61 posto, papira, za šest posto, a biootpada za 115 posto što je dvostruko više u odnosu na prvo polugodište lani. Miješani otpad koji odlazi na Jakuševec smanjio se za 22 posto", otkrio je gradonačelnik.

"Drugi cilj je bio micanje što više spremnika s javnih površina. Postigli smo da je oko 50 posto kanti maknuto s javnih površina. U centru su uklonjene gotovo sve kante, a ostao je još jedan broj kanti poslovnih korisnika", dodao je Tomašević. Zagreb, kako je kazao gradonačelnik, ima jednu od najnižih cijena odvoza otpada u Hrvatskoj. Fiksna cijena u Zagrebu je manja od šest eura, u Velikoj Gorici je 9,4 eura, u Zaprešiću 8,25, a u Samoboru 10,6 eura, naveo je.

"Novi model je proces, ni jedan grad nije preko noći riješio problem", naveo je Tomašević pa najavio sedam mjera za unaprjeđenje sustava u Zagrebu.

'To će biti samo za plastiku, papir i metal'

Grad, naime, preuzima i financiranje izgradnje boksova za otpad u stambenim zgradama, a onima koji su boksove već platili iz pričuve taj će se novac refundirati.

"Grad će to plaćati još cijele iduće godine, a nakon tog sufinanciranja više neće biti", istaknuo je Tomislav Tomašević.

Gradonačelnik Tomašrević istaknuo je kako se kreće i s ugradnjom polupodzemnih spremnika koji će zamijeniti zelene otoke za papir, staklo…

"U centru grada ih nismo mogli raditi jer je gusto izgrađeno, ali izvan centra nema smisla da se to ne radi. Zašto to radimo? Zato što sadašnji spremnici nemaju dovoljno kapaciteta, pogotovo za, na primjer, plastiku. Polupodzemni imaju veći volumen na istoj površini. To će biti samo za plastiku, papir i metal i moći će ih koristiti samo građani, ali ne i privatni korisnici", objasnio je Tomašević. Međutim, slijedi javna nabava za polupodzemne spremnike, a tek onda će se odrediti na koje lokacije u Gradu će oni biti postavljeni.

"Očekujemo oko 300 lokacija na kojima će biti oko 900 polupodzemnih spremnika i da ćemo to završiti kroz neke tri godine", naglasio je zagrebački gradonačelnik.

U centru grada, naime, nastavlja se i s postavljanjem spremnika.

"Ugrađeno ih je dosad 25. Do svibnja sljedeće godine trebali bi cijeli centar grada imati pokriven podzemnim spremnicima i od tada će se ukinuti ostavljanje vrećica na javnoj površini", otkrio je gradonačelnik.

'Planiramo u Čistoći zaposliti još 200 radnika'

Čistoća će dobiti 15 novih kamiona, a očekuje se da će se kupiti još njih 25.

"Pojačat ćemo i kapacitete radnika Čistoće. Imamo natječaj za 150 radnika. Planiramo u Čistoći zaposliti još 200 radnika", kazao je Tomašević.

Jedna od novih gradonačelnikovih mjera odnosi se i na obiteljske kuće koje će sve dobiti kante za plastiku. "Trenutačno imamo 90.000 kućanstava koja koriste usluge odvoza čistoće, a koja koriste žute vrećice koje vješaju na ograde. Od siječnja počinje podjela kanti za plastiku svima", kazao je zagrebački gradonačelnik.

Sprema se i edukacija građana o odvozu otpada. Gradonačelnik je, naime, pozvao građane da preuzmu aplikaciju "MojOtpad" u kojoj će biti dostupne sve informacije o terminu odvoza otpada, kao i gdje će se moći odložiti koja vrsta otpada.

Zadnja mjera odnosi se na kažnjavanje građana za nepravilnosti.

"Apsolutno je nepravedno prema onima koji se pridržavaju pravila i kupuju vrećice da nema sankcija za one koji to ne rade. Zaposlit ćemo nove komunalne redare, ali i nove radnike u Čistoći koji će se baviti kontrolom odlaganja otpada. To znači ugradnju videonadzora na sve zelene otoke, polupodzemne i podzemne spremnike. Što se tiče kazni, o tome smo već informirali još na početku novog modela. Samo bih rekao koliko smo unaprijedili kapacitete u zadnjih mjesec dana i podsjetio bih građane da se, kao u tramvaju, mogu švercati, ali ako vas uhvate dobit ćete kaznu. Čistoća je samo u rujnu ove godine, govorimo samo o radnicima Čistoće, bez kazni komunalnih redara, napisala 2056 kazni", otkrio je Tomislav Tomašević.

'Zagreb je bio kantograd'

"Pedeset posto spremnika je maknuto s javnih površina, Zagreb je bio kantograd. Je li dosadašnji model ispunio cilj, jest. Treba li unaprijediti? Uvijek treba unaprjeđivati sustav", naglasio je gradonačelnik.

Ide se i u povećavanje odvajanja otpada jer će Grad tada plaćati manje penale. A Tomašević je prokomentirao i fotografije prepunih kanti za smeće koje kruže društvenim mrežama: "Pa stalno ih ima, ne samo sada, i građani stave pored kontejnera smeće. Zanimljivo mi je kako građani kada odu u druge europske gradove prihvaćaju pravila ponašanja i drže ih se, a ovdje se ne drže pravila. Nije mi to drago, ali nepravdu prema građanima koji se drže pravila i pravilno odlažu otpad nećemo podržavati. Zato ćemo kažnjavati."

Tomašević je izgubio vlast u Novom Zagrebu pa naglasio da "mi imamo 650 vijećnika u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, i taj jedan je očito promijenio stranu. Drago mi je da Bandić 365 i HDZ koalicija izvrsno surađuju. Sretan put ovome koji je promijenio stranu."

Novca za boksove imamo, dodao je Tomašević, zbog uštede "s racionalnim upravljanjem grada, s natječajima koji nisu namješteni..."

Čistoća je, naime, imala gubitak od 30 milijuna eura kada je ova vlast preuzela Grad. Taj gubitak sada je znatno manji, objasnio je Tomašević. "Došlo je do povećanja troškova rada i materijalnih troškova, i zato taj gubitak nastaje i apsorbira ga Grad. Nama je ključno da se koristi što manje plavih vrećica jer to znači da se odvaja što više otpada", dodao je.

"Ne znam tko Zagreb zove smećograd. Ako ga vi tako zovete, nemojte ga tako zvati. Ne kažem da nemamo probleme, ali radimo na unaprjeđenju. Je li bolja situacija ako je 50 posto kanti maknuto s javnih površina? Je li prije bilo slika pretrpanih kontejnera? Je, i prije pet i prije sedam godina", rekao je Tomašević.

O Boogaloou

Nedavno se u javnosti pojavila vijest kako se zagrebački klub Boogaloo zatvara, a Tomašević je kazao kako će "uprava vijeća PUO odlučiti od daljnjem režimu korištenja prostora kako bi se svi javni programi mogli održavati do novog natječaja. Javni natječaj, a dotad se svatko može javiti. Kako su mogli dogovoriti nove projekte, a znali su da im ugovori istječu?".

"Jel normalno da se dvorana unajmi za 200 eura po večeri? Gdje toga ima? Tamo će se održavati koncerti i dalje. Državna revizija inzistira na raspisivanju javnog natječaja. Koga bih ja trebao slušati? Nekog privatnika? Ne može se pod takvim uvjetima iznajmljivati prostor", dodao je Tomašević.

Tomislav Tomašević kazao je da nije zadovoljan prije svega izgradnjom obiteljskih kuća, a "što se tiče višestambenih zgrada vidimo da se radi, unaprijed se financiraju zgrade, i ljudi nemaju što čekati. Što se tiče obnove javnih zgrada, ni jedna cjelovita obnove od strane države nije završena, a Grad Zagreb je dovršio više toga", zaključio je zagrebački gradonačelnik.