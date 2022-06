Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvijestio je u srijedu da je u tijeku policijski očevid za nesreću u Frankopanskoj ulici, u kojoj su stradali radnici "Vodoopskrbe i odvodnje" te najavio da će internu istragu provesti i Zagrebački holding.

Tomašević je rekao da je to bila jedna od tema o kojoj je danas razgovarao s cijelom Upravom Zagrebačkog holdinga kako bi se utvrdilo je li bilo propusta u procedurama i je li riječ o sustavnom problemu ili se procedure nisu poštovale, pa je riječ o pojedinačnom problemu.

"To se mora sad raščistiti do kraja da se utvrde svi uzroci kako se to više nikad ne bi ponovilo", rekao je i dodao kako se u jedan posto slučajeva prilikom sanacije vodovodnih cijevi oštete plinske.

Kako je došlo do požara?

Požar u Frankopanskoj izbio je kad je prilikom sanacije vodovodne cijevi pukla plinska cijev i zapalio se plin, a zbog visokog plamena pregorjele su tramvajske žice pa je na tom dijelu bila isključena struja.

Tim "Gradske plinare" bio je na terenu u Frankopanskoj prije nego što se pojavio plamen. "A što se tiče plamena, koji je trajao do gotovo dva sata u noći, to je povezano s time da kad se zatvaraju ventili ne zatvaraju se na jednom mjestu pa ostaje nešto plina u cijevi i to traje dok se skroz plin ne zatvori", dodao je.

Tomašević je rekao da nije posjetio ozlijeđene radnike "Vodoopskrbe i odvodnje" (ViO), ali da su po dolasku u Frankopansku komunicirali s bolnicom i dežurnim liječnikom koji ih je izvijestio o ozljedama radnika budući da su neki od njih tada bili i u šoku.

"Dvojica radnika 'Vodoopskrbe i odvodnje' su odmah otpuštena kući, a dvojica su zadržani u bolnici, jedan s lakšim, a drugi s težim tjelesnim ozljedama. Njihovo zdravstveno stanje se i dalje utvrđuje, za sada se nadamo da su prognoze dobre, ali treba proći 72 sata kad je riječ o opeklinama da se vidi o kojem stupnju se radi, ali nadamo se punom oporavku", istaknuo je Tomašević.

Nije se ulagalo u cijevi kad je trebalo

Rekao je da o očevidu policije ovisi završetak sanacije u Frankopanskoj ulici, a kada se završi očevid i stabiliziraju tamo stvari, onda će se normalizirati i javni prijevoz. Najavio je da će se šteta koja je u Frankopanskoj nastala poslovnim subjektima i građanima pokriti iz police osiguranja Zagrebačkog holdinga.

Tomašević je izvijestio da je prošle godine bilo 206 intervencija "Gradske plinare", od toga 22 vezano za gradska poduzeća - četiri za "Zagrebačke ceste" i 18 za ViO, zato što je došlo do fizičkog oštećenja plinske cijevi i isticanja plina, a ove godine ih je bilo oko stotinu, od toga četiri vezano za ViO, uključujući Frankopansku te današnje oštećenja cijevi u Koprivničkoj ulici prilikom radova na kanalizaciji gdje su ekipe Plinare odmah zatvorile plin i sanacija je u tijeku.

Tim za intervencije

Na pitanje je li točno da od 2013. ne postoji tim za intervencije u "Gradskoj plinari" koji je aktivan cijelu noć, Tomašević je odgovorio da, ako je to istina, trebaju pojačati tim za intervencije te će to i napraviti.

Tomašević je ustvrdio kako puknuća cijevi u Zagrebu govore da se "nije ulagalo u cijevi kad se trebalo ulagati", a da je novac koji je emitiran na međunarodnom tržištu od strane Zagrebačkog holdinga, umjesto u vodoopskrbnu mrežu, otišao je na kupovinu zemljišta, zemljišne špekulacije i takve stvari.

"Da bi se zamijenila cijela vodoopskrbna mreža potreban je intenzivni rad od osam godina i investicija između dvije i tri milijarde kuna, a od te investicije dvije milijarde kuna planiramo povući iz EU sredstava. Na tome se trenutno radi, već je 200 milijuna kuna bilo potrošeno u zadnjih godinu dana na investicije vodoopskrbne mreže od strane ViO-a", istaknuo je Tomašević.