Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prisustvovao je početku radova na uređenju i opremanju prvog zajedničkog urbanog voćnjaka, nakon čega je dao izjavu za medije.

Tomašević je na početku konferencije predstavio urbane voćnjake te najavio da će se zasaditi u Podbrežju oko 19 stabala jabuka, kao i drugih voćki. "To je praksa i drugih europskih gradova", rekao je te poručio da će s ovim projektom krenuti i u drugim kvartovima.

Naveo je kako se plastika i papir odvoze sada jednom tjedno. "Krenut ćemo s pojačanim kontrolama, koriste li se plave ZG vrećice za miješani otpad. Od ovog tjedna kreću novi timovi za to. Prošlo je dovoljno vremena za prilagodbu, ima dovoljno vrećica i u trgovinama", rekao je Tomašević. "Nema smisla za 80 posto ljudi to radi, a 20 posto ljudi to ne radi i ne plaća uslugu odvoza. Krenut ćemo s kontrolama i kažnjavanjem", najavio je te dodao da će se provjeravati i spremnici ispred stambenih zgrada.

Praćenje utakmice na Trgu bana Jelačića

Što se tiče utakmice, Tomašević je rekao da se očekuje velik interes građana za gledanje utakmice. "Vidjeli smo već da i za utakmicu protiv Brazila je Europski trg bio premali, uspjeli smo u kratko vrijeme organizirati da na Trgu bana Jelačića bude gledanje utakmice. Očekujemo znatan broj ljudi", rekao je Tomašević te najavio da će ekran ostati i za drugu polufinalnu utakmicu, kao i za utakmicu za 3. mjesto i za finale.

Rekao je da će na trgu biti organiziran i doček hrvatske reprezentacije u ponedjeljak popodne te objasnio da su zbog toga uklonjeni i neki advenstski ukrasi.