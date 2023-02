Vladajući i oporbeni zastupnici zagrebačke Gradske skupštine sučelili su se u srijedu u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" nakon završetka mirenja zagrebačkih vlasti sa sindikatima Holdinga i ZET-a.

Damir Bakić iz vladajućeg Možemo! kazao je da će sindikalni paket prema grubim procjenama biti "težak" do oko 140 milijuna kuna za Holding i 90-ak milijuna kuna za ZET te da će radnici dobiti znatno više od početne opcije koja je bila na stolu tijekom pregovora u studenome.

"Mi smo zapravo jučer postigli sporazum o kompletnom paketu materijalnih prava, što uključuje i povećanje osnovice i povećanje, odnosno definiranje svih neoporezivih davanja, i povećanje, odnosno definiranje i redefiniranje svih dodataka na plaće, i konačno - ono što je možda i najvažnije u ovom trenutku - podešavanje koeficijenata, odnosno novu sistematizaciju radnih mjesta", pojasnio je Bakić. Dodao je da bi za koji dan trebao biti potpisan novi kolektivni ugovor koji će vrijediti tri godine i da je u pitanju 'kompletni socijalni sporazum'.

Građani će snositi dio tereta?

Bakić je kazao da još nije moguće reći koliko je težak sindikalni paket jer treba definirati koeficijente, ali je istaknuo da se mogu dati grube procjene.

"Mislim da je već direktor Holdinga Ivan Novaković rekao da je ovo što je do sada obećano i što će biti uskoro potpisano, što se tiče ovih prvih triju komponenti, biti teško otprilike 80 milijuna kuna. Još do 60 milijuna kuna rezervirano je unutarnjim rezervama koje je uspio iznaći Holding za poštimavanje koeficijenata, dakle, za donošenje nove sistematizacije radnih mjesta. To će reći da je gornja granica otprilike reda veličine 140 milijuna kuna za Holding. Za ZET je znatno manje, ali sigurno ne bitno manje od 90-ak, možda i više milijuna kuna", kazao je.

Na pitanje, kako će se sindikalni paket financirati, Bakić je rekao da će se dio financirati iz unutarnjih rezervi Holdinga i ZET-a, dio iz gradskog proračuna, ali i da će dio tereta morati snositi građani. Međutim, poručio je da će veliku većinu troška na kraju ipak podnijeti Grad Zagreb.

'Gledali ste kako se uhljebljuju'

Mario Župan iz HDZ-a rekao je da nije trebalo doći do te situacije te je ustvrdio da nije napravljena rekonstrukcija i sistematizacija Holdinga, već je podijeljeno 700 otkaza. Poručio je da je loša komunikacija uprave gradonačelnika Tomislava Tomaševića dovela do nezadovoljstva prije svega radnika, a tek onda sindikata.

"Mislim da se požar išao gasiti benzinom. A tko će to na kraju platiti? Mi jesmo za povećanje materijalnih prava radnicima, ali to ne smije ići na štetu građana Grada Zagreba, rekao je Župan.

Joško Klisović iz SDP-a rekao je Županu da su za takvo stanje odgovorni on i njegov kolega, predsjednik gradskog HDZ-a Mislav Herman, "koji je bio predsjednik Skupštine i držao je štangu" pokojnom gradonačelniku Milanu Bandiću.

"Pa zar nije u zadnjih pet godina zaposleno u Holdingu, prije predaje vlasti, 1125 ljudi? I onda ih je 700 poslije moralo dobiti otkaz", rekao je Klisović dodajući da je Holding doveden u kaos i da je netko za to odgovoran: "Gospodine Župan, bili ste u Nadzornom odboru Holdinga. Gledali ste sve to kako se Holding upropaštava, kako se zapošljavaju i uhljebljuju vjerojatno dobrim dijelom i članovi HDZ-a."

Tomašević 'bezuvjetno kapitulirao'

Župan je rekao da je Klisović iznio niz netočnih informacija, ali da ne želi raspravljati o tome tko je kriv. Rekao je da je Bandić u 20 godina zadužio grad osam milijardi, a da je Tomašević Holding i Grad Zagreb u godinu i pol dana zadužio 3,8 milijardi kuna, dodajući da u srpnju na naplatu dolazi 300 milijuna kuna obveznica s Londonske burze.

Trpimir Goluža iz Mosta rekao je da su sindikati u "utakmici" s Upravom Holdinga pobijedili s 3:0, zahvaljujući "odličnoj roli koju su odigrali radnici Čistoće". "Sam gospodin Bakić u svom je uvodnom izlaganju rekao da su radnici Holdinga dobili znatno više nego što je bila početna pozicija. To vam sve govori, poručio je Goluža, dodajući da je Tomašević bezuvjetno kapitulirao pred spontano okupljenim radnicima Čistoće koji su štrajkali, kao i da je ponižen.

Bakić je rekao da je pod tim da će radnici dobiti više zapravo mislio na to da je dobiven kompletni paket materijalnih prava. Dodao je kako je podatak da se Grad ove godine zadužio za tri milijarde kuna "naprosto maliciozan" te da se nije zadužio za nove tri milijarde nego da bi mogao vratiti i prolongirati vraćanje duga od mnogo više milijardi kuna za koji je, kako je rekao, među ostalima i Župan osobno odgovoran.

Goluža je rekao da se Možemo! zadužilo ne za tri, nego za tri i pol milijarde kuna, od čega je 60 posto namijenjeno reprogramiranju postojećih dugova, a 40 posto je novo zaduživanje. Reagirajući na Golužine tvrdnje o izgubljenoj utakmici, Klisović je rekao da su radnici njihovi partneri te da su željeli izmijeniti stanje i nepravdu koju su radnici trpjeli.