Novog gradonačelnika Zagreba brzo će sustići predizborna obećanja, a jedno od njih posebno zanima sve zagrebačke ljubitelje nogometa. Tomislav Tomašević rekao je da vidi budućnost Dinama onako kako to godinama zazivaju Bad Blue Boysi i kako su to željeli još davne 2014. legende kluba Bišćan, Šimić, Šokota, Marić - po principu jedan član, jedan glas, javlja RTL.

Ako to uistinu i zaživi, to bi značio stvaran kraj utjecaja braće Mamić na Dinamo. Da bi se od ovog raspadajućeg rugla uopće krenulo prema ovoj viziji, nova vlast u Zagrebu u kampanji je postavljala jasne uvjete.

''Meni se ne čini ok da 11 tisuća članova Dinama nema nikakvog prava glasa oko upravljanja Dinamom, nego zapravo 80 članova Skupštine, uz ostala tijela odlučuju o svemu. Mora doći do demokratizacije upravljanja'', rekao je Tomislav Tomašević, izabrani gradonačelnik Zagreba.

Ništa od obnove starog stadiona

I to će, kako potvrđuju za Direkt RTL-a, tražiti na prvom sastanku s upravom maksimirskog Kluba. ''S naše strane, Grad nudi vrijednu gradsku imovinu, a s druge strane jedino što tražimo jest administrativna promjena upravljanja Klubom, odnosno da se klub otvori svim svojim navijačima'', kazao je Goran Đulić, koordinator za sport platforme Možemo.

Dakle, ništa od obnove starog, nego ili dodjela prava građenja ili dugoročne koncesije Dinamu da novi stadion grade sami. Ali ništa bez radikalnog zaokreta u vođenju kluba.

U Dinamovoj upravi vjerojatno bi bili mirniji da je na izborima pobijedio Miroslav Škoro jer je on jasno rekao da se u njihov rad ne bi petljao. O odnosu sa Tomaševićevom garniturom iz kluba danas pred kamere nisu htjeli.

Preispitivanje statuta kluba

Bivši drugi čovjek HNS-a, poznat po kritiziranju Mamićevog upravljanja Dinamom, objašnjava da bi se Tomašević prvo trebao pozabaviti statutom kluba.

''Gradonačelnik i nova gradska vlast ima pravo naložiti Gradskom uredu za opću upravu da preispita taj dio statuta NK Dinamo i ako procijene da on nije u dovoljnoj mjeri demokratičan, da se on promijeni, a to bi onda značilo i nove izbore u Dinamu'', rekao je Ivan Brleković, bivši zamjenik predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza.

I taj dio preipitivanja statuta je ključan. Dinamova skupština izglasala je, mimo volje članova, da Zdravko Mamić i suradnici ni na koji način nisu financijski oštetili klub, unatoč presudi da jesu. A iako formalno već pet godina u Dinamu nema upravljačku funkciju, Mamić se i prije par mjeseci hvalio da u klubu i dalje nitko nema veći utjecaj.

''Sad više nisam ni savjetnik, ali budite sigurni da neće biti kupljen ni klozet papir, a da me se neće konzultirati'', izjavio je Zdravko Mamić, pravomoćno osuđeni bivši savjetnik Dinama.

Nakaradnost sustava

S novim vjetrovima u gradu, braća Mamić mogla bi biti sve manje važna i aktualnoj upravi Dinama. ''Ti ljudi i sami, kad s njima razgovarate, su svjesni nakaradnosti tog sustava, izbornog procesa u Dinamu prije svega, gdje oni zapravo biraju jedni druge, a onemogućavaju bilo kakav upliv članovima. Ako su udruga, onda moraju imati neki utjecaj, a ovo što Dinamo radi preko povjerenika, to definitivno nije to'', komentirala je Dea Redžić, novinarka Indexa.

I sami navijači svjesni su da im se sada nudi povijesna prilika da se dogode promjene i njihov glas konačno čuje. ''Mi navijači više nismo sami. Prije smo uvijek bili na neki način kontra Grada i kluba, sada smo samo kontra kluba, jer je grad stao uz ideju koju mi zastupamo već godinama'', kazao je Ivan Nauković, potpredsjednik Udruge "Dinamo - to smo mi".

I zato im se ne čini nemoguće da, nakon što i grad i klub i navijači zajedno sjednu za stol, promjene budu vidljive već početkom iduće sezone.