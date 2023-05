Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u ponedjeljak da bi, u slučaju smanjivanja poreza na dohodak u odnosu na sadašnje poreze u okolnim gradovima, Zagreb mogao uvesti različite cijene ZET-ovih usluga za Zagrepčane i stanovnike tih gradova.

“Nadam se da do toga neće doći, međutim, ako doista krene utrka prema dolje u stopama poreza između Zagreba i satelitskih gradova, primjerice Velike Gorice, Zaprešića, Samobora i Svete Nedelje, onda ćemo bili prisiljeni imati različite cijene za građane Zagreba u odnosu na sve druge”, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

'Koriste javni prijevoz, a ne doprinose porezima'

Istaknuo je da građani okolnih gradova, koji svakodnevno rade u Zagrebu, koriste zagrebačku javnu infrastrukturu, poput javnog prijevoza, ali gradu ne doprinose svojim porezima. S druge strane, građani Zagreba sudjeluju u naknadi troškova ZET-u, kojemu se godišnje iz gradskog proračuna isplaćuju subvencije za pokrivanje oko 80 posto troškova.

Tomašević je na predstavljanju aplikacije Moj ZET istaknuo da se trenutno ne razmišlja o općenitom povećanju cijena karata ZET-a kako bi se nadoknadio manjak prihoda koji se u gradskom proračunu očekuje zbog porezne reforme.

Ne može jamčiti da prijevoz neće poskupjeti

No, na pitanje može li jamčiti da neće doći do poskupljenja javnog prijevoza i drugih komunalnih usluga odgovorio je kako to ne može garantirati.

Ponovio je da će Zagreb, zbog povećanja osobnog odbitka u poreznoj reformi, ostati bez 40 milijuna eura godišnje u gradskom proračunu.

Tih 40 milijuna eura morat će se kompenzirati a, s druge strane, zbog inflacije stalno rastu troškovi u ZET-u i drugim komunalnim poduzećima, rastu i troškovi rada. No, koje cijene i kada će rasti, pričat ćemo s koalicijskim partnerima, poručio je.