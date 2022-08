Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da je, u energetskoj krizi kada cijene plina idu gore, ukrasti milijardu kuna od preprodaje našeg plina jednako ratnom profiterstvu poručivši da trebaju biti kažnjeni svi koji su imali bilo kakve veze s tim. "Moraju biti kažnjeni ne samo počinitelji, nego i bilo tko tko je imao bilo kakve veze s time tako da to više nikada nikome ne padne na pamet", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Upitao se kako je to moguće i što je radio regulator. Smatra i da se treba promijeniti i sustav tržišta plina. Tomašević je kazao i da će se o tome koordinirati cijela oporba. Upozorio je i da cijene električne energije na europskim burzama "lete u nebo" što više nije pitanje samo naše vlade već i EU-a.

Bili kod privatnika, a sada žele natrag u GPZO

Na pitanje kako se mnogi građani koji su bili kod privatnih distributera plina a žele se vratiti u Gradsku plinaru, žale da njihovi zahtjevi nisu obrađeni i neće biti vraćeni u Gradsku plinaru Tomašević je rekao kako je s tom situacijom upoznata i Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) barem od prosinca prošle godine. "Tada su opskrbljivači i distributer upozoravali Heru na moguće probleme ako dođe do velike razlike između tržišne cijene plina i zakonski regulirane cijene plina. A ta razlika je sada šest puta i s nejasnim predviđanjima kako će to biti u budućnosti", rekao je.

Naveo je da Gradska plinara Zagreb - opskrba (GPZO) ima oko 300.000 kućanstava kao korisnike i za njih je na vrijeme kupljen jeftini plin, šest puta jeftinije nego što je sada tržišna cijena. "Ako GPZO-u prijeđe 50.000 novih korisnika to GPZO ne može izdržati. Pet tisuća korisnika da, a 50.000 korisnika ne može jer GPZO po šest puta većoj cijeni mora kupiti plin a smije ga prodati samo po zakonski reguliranoj cijeni", upozorio je.

Kućanstva ne smiju ostati bez plina

Naglasio je i da se do 1. listopada mora pronaći rješenje jer kućanstva ne smiju ostati bez plina. Upitan za komentar kako Holding ide u novo zaduženje od 220 milijuna eura, Tomašević je rekao da je to uglavnom refinanciranje postojećih zaduženja a za to mora dati suglasnost Gradska skupština.

Podsjetivši kako je jučer završio proces savjetovanja vezan uz novu odluku o roditeljima-odgojiteljima, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da su, kao i u prvom prijedlogu, zadržali mogućnost upisa u vrtić, što do sada korisnici te mjere nisu mogli. "Otvaramo mogućnost upisa u vrtiće, otvaramo mogućnost zapošljavanja, ali smo napravili značajno postupniji izlazak iz mjere na način da se šest mjeseci za korisnike ne mijenja ništa i nakon toga smanjuje se naknada na visinu minimalne plaće, sredinom iduće godine na pola minimalne plaće a izlazak iz mjere je predviđen sa sedam godina", rekla je.

Navela je i da je u javnom savjetovanju došlo 25 priloga, prije svega iz udruga korisnika te se u to uključila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Dolenec je najavila i da će prije sjednice zagrebačke Gradske skupštine u rujnu predstaviti kompenzacijske mjere. Najvažnija kompenzacija je, istaknula je, ubrzana izgradnja vrtićkih kapaciteta.