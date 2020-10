TOMAŠEVIĆ KOMENTIRAO MILANOVIĆEV NAPAD: ‘Sve sam već rekao, odbijam biti dio medijske trakavice koja odvlači pozornost’

Tomašević je na Facebooku napisao kako neće ulaziti u daljnju polemiku s Milanovićem

Predsjednik Zoran Milanović danas je na svom Facebooku objavio post u kojem je žestoko napao saborske zastupnike Radu Borić i Tomislava Tomaševića.

“Riječ-dvije i o gospodinu Tomislavu Tomaševiću, istina, bitno manje nekorektnom političaru. Wannabe-gradonačelnik također ima vremena prozivati me i dijeliti mi lekcije zbog „neprimjerenog“ ponašanja, ali o verbalnom divljaštvu jedne zastupnice u Saboru šuti k’o zaliven. Što to, gospodine Tomaševiću, u žargonu vašeg „kluba“ znači pojam „neprimjereno“? Je li to preludij u fetvu ili tek drugarska kritika? Ako je ovo drugo, meni se ne čini primjerenim to što vi i mnogi drugi dolazite u Sabor odjeveni kao što se nekad išlo na teferič na Ilidžu. Bez odijela, bez kravate, kao da ste veći od institucije kojoj pripadate. Mislite da se meni baš nose odijelo i kravata?”, napisao je, uz ostalo, Milanović na Facebooku.

‘Sve sam već rekao’

Na ovaj se napad kratko osvrnuo i Tomašević na Facebooku, napisavši kako ne želi ulaziti u polemiku.

“Sve što sam imao reći o predsjednikovim neprimjerenim izjavama o saborskim zastupnicama sam na pitanje novinara rekao još u četvrtak i ne mislim ulaziti u daljnju javnu polemiku. Tad sam i odlučio da mu neću odgovoriti ukoliko me osobno napadne jer odbijam biti dio medijske trakavice koja odvlači pozornost javnosti od najbitnijih problema u Hrvatskoj i Zagrebu. Nakon današnjih predsjednikovih komentara ostajem pri svojoj ranijoj odluci.”

Milanovićev napad je za Jutarnji kratko komentirala i Rada Borić. “Sve što sam mislila da je važno sam rekla, ovo dalje izmješta fokus sa stvari koje su bitne za Hrvatsku, a to je korupcija, osobni napad ću preživjeti”, rekla je Borić.