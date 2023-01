Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj je konferenciji za novinare progovorio o plaćama radnika Čistoće oko kojih smo posljednjih dana čuli različite informacije.

"Ovo što se dobiva na račun, to su plaća plus neoporeziva primanja. Oko 1200 i nešto eura za vozače, to je neto iznos koji radnicima sjedne na račun. To je dignuto od strane Uprave, to je plaća za siječanj, a neki će je dobiti u veljači", rekao je Tomašević.

'Povećali smo plaće'

"Povećali smo plaće, naknade, cijelo vrijeme radimo na socijalnom dijalogu. Nevjerojatno mi je da se to uspoređuje s prethodnom vlasti, koja je imala aneks za aneksom, da smo mi sada pokazna vježba za štrajk za cijelu Hrvatsku", rekao je Tomašević danas.

Slične brojke jučer je javnosti predočio direktor Čistoće Davor Vić u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

"Uprava je 28. prosinca donijela jednostranu odluku da se ide u povećanje materijalnih prava s 1. siječnja. Radnici su već u siječnju dobili povećanje. Prosjek za komunalnog radnika je 990 eura, a 1240 eura za vozača", rekao je Vić.

Najniža plaća 4800 kuna neto

Međutim, jedan radnik Čistoće ustvrdio je da informacija o plaćama nije točna.

"Ono što je gospodin Vić jučer rekao da imamo plaću oko 900 eura nije istina", rekao je radnik Čistoće za Jutarnji list, a njegov kolega je dodao:

"Ja inače dobivam oko 750 eura plaću, prošli sam mjesec sa svim dodacima, jednom nedjeljom i dvije prekovremene subote imao 830", kaže te napominje da bi spomenutih 900 eura mogli imati vozači, oni s dodacima za djecu ili velikim dodacima za prijevoz.

Portal Faktograf objavio je kolike su najmanje plaće u Čistoći, ali i koliko najviše može zaraditi radnik Čistoće. Najniža plaća u Čistoći trenutno iznosi 4800 kuna neto. Naime, osnovica za izračun plaća iznosi 3052 kune, a najniži koeficijent iznosi 1,6 (koeficijent se množi s osnovicom i to daje iznos plaće). Sa svim dodacima, poput naknade za rad subotom, nedjeljom, blagdanima, rad u drugoj i trećoj smjeni, radnik Čistoće može zaraditi do 5800 kuna, objavio je Faktograf.

Dramu u Čistoći pozorno prati i HRT-ova novinarka Maja Sever.

"Ovo padanje u ponor gradske vlasti je kao na nekom filmu. Koliko moraš biti nesvjestan situacije da napadaš radnike Čistoće s visinom njihove plaće? I onda ti još odgovore s objavom platne liste", napisala je Sever na Twitteru.