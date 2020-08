TOMAŠEVIĆ IZNERVIRAN ČINJENICOM DA JE U CIOSU OPET PLANULO: ‘Nije normalno da u šest godina imamo peti požar’

Napomenuo je da su suvlasnik Ciosa Petar Pripuz pa čak i policija govorili za neke prošle požare u Ciosu da su podmetnuti. To znači, kazao je Tomašević za N1 televiziju, da ni oni ne misle kako je normalno to što je požar koji je poslijepodne zahvatio to odlagalište već peti u šest godina

Član političke platforme Možemo i saborski zastupnik Tomislav Tomašević izjavio je u četvrtak kako mu nije normalno da u šest godina imamo već peti požar u postrojenju za odlaganje otpada C.I.O.S grupe na Jankomiru.

Napomenuo je da su suvlasnik Ciosa Petar Pripuz pa čak i policija govorili za neke prošle požare u Ciosu da su podmetnuti. To znači, kazao je Tomašević za N1 televiziju, da ni oni ne misle kako je normalno to što je požar koji je poslijepodne zahvatio to odlagalište već peti u šest godina.

“Nije normalno da u šest godina, imamo šest požara koju su nekako vezani za postrojenje Ciosa, a i sami oni kažu da to nije normalno i traže da policija istraži o čemu se radi”, kazao je Tomašević.

Tomašević je rekao da HDZ i Milan Bandić svojim zastupnicima u zagrebačkoj Gradskoj skupštini nisu dali da izglasaju izviješće koje je trebalo utvrditi o čemu se radi, kao i odnos između Grada Zagreba i CIOS grupe.

‘Kako je moguće da svake godine, maltene periodički u ljetnim mjesecima ali ne uvijek, dolazi do požara’

“I da se vidi kako je moguće da svake godine, maltene periodički u ljetnim mjesecima ali ne uvijek, dolazi do požara, i kako se to može spriječiti”, kazao je Tomašević.

Podsjetio je kako prošle godine nije gorio Cios, već glomazni otpad na Jakuševcu koji je trebao kasnije završiti u postrojenju Ciosa.

Za jakuševečki požar rekao je kako fotografije ukazuju na nepravilnosti pri saniranju glomaznog otpada koji je bio prenatovaren na jednoj plohi koja nije bila predviđena za skladištenje otpada, već razvrstavanje i sortiranje.

“Mi ni dan danas ne znamo, niti od Ministarstva zaštite okoliša, niti od gradskih službi zašto je točno došlo do požara na Jakuševcu, koji su itekako građani osjetili, i koji je itekako narušio kvalitetu života, u najmanju ruku građana posebice Novog Zagreba”, zaključio je Tomašević.