Grad Zagreb mora platiti 20.000 kuna sudskih troškova i ipak donijeti odluku o odabiru ponuditelja za natječaj za zbrinjavanje glomaznog otpada koji je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poništio u kolovozu, piše Jutarnji list. Takvu odluku donijela je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nakon što se na poništeni natječaj javne nabave, i najave da će Grad glomazni otpad rješavati drobilicama, žalila Reoma Grupa koja je na tom natječaju imala najnižu ponudu - 89 milijuna kuna.

Reoma Grupa osporava zakonitost odluke o poništenju tražeći da se poništenje natječaja poništi, da joj Grad plati troškove žalbenog postupka u iznosu od 20.000 kuna i da Tomašević izabere jednu od tvrtki koja će taj posao obavljati.

'Nove okolnosti' bile su poznate i prije

Natječaj za zbrinjavanje glomaznog otpada u trajanju od dvije godine bio je raspisan u prosincu prošle godine, a stigle su dvije ponude. Jedna je bila tvrtke Ce-za-r Petra Pripuza od 125 milijuna kuna, a druga Reoma grupe od 89 milijuna kuna. Odluka nije donesena, u međuvremenu su održani lokalni izbori i Tomašević je postao gradonačelnik te je poništio taj natječaj najavivši da će Grad sam obavljati taj posao nabavom dviju drobilica.

No, u žalbi Reoma Grupe navodi se da Tomašević nije imao opravdani razlog za poništenje natječaja. On je kao argument naveo 'nove okolnosti' podrazumijevajući pod njima to da Grad Zagreb ima plato za razvrstavanje glomaznog otpada, radnike Čistoće angažirane na razdvajanju i plan nabave drobilica.

Natječaj se mora privesti kraju

Ali, prema tumačenju Državne komisije, sve to bilo je poznato i prije raspisivanja natječaja javne nabave, koji je Tomašević poništio. On sada, prema rješenju Državne komisije, mora vratiti postupak odabira i izabrati jednog od ponuditelja.

Večernji list, pak, piše kako će Tomašević sada morati natječaj privesti kraju, s tim da nije primoran potpisati ugovor ni s Reomom, koja se žalila na poništenje natječaja, niti s tvrtkom Ce-za-r, jer samim se natječajem sklapa okvirni sporazum na dvije godine. Ali znači to da ako njegova metoda s drobilicama “zapne”, za posao oporabe ne bi mogao tražiti ni drugu tvrtku.