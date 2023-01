Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović održali su konferenciju za medije na kojoj predstavljaju rezultate svoga rada u protekloj godini.

Novinare je zanimao komentar na suđenje hrvatskim građanima u Zambiji. "Pravna pomoć je dobivena koliko sam vidio iz medija i od instituacija očekujem da se čim prije razjasni cijela priča", rekao je Tomašević.

Komentirao je odlazak ministra Paladine. "Odabir ministra je odluka premijera. Meni je bitan rezultat u obnovi privatnih zgrada, a tog rezultata nema. Vlada nije zadovoljna, kako ću ja kao gradonačelnik biti zadovoljan?", rekao je.

Na pitanje o tome zašto čistoća ne odvozi bačene plave vrećice na kojima su naljepnice već je ostavi na cesti, rekao je: "Dobit ćete odgovor čistoće. Naljepnice služe za upozorenja da se ne ide odmah kažnjavati građane i često te naljepnice, a analizu tražim svaki tjedan, daju učinka. Zbog toga u centru grada, gdje ZG vrećice idu na javnu površinu, i nema nekih većih problema."

Tomašević se u svom izlaganju dotaknuo teme otpada i novog modela razvrstavanja otpada te restrukturiranja Holdinga, ali i teme gradskih vrtića te obnove nakon potresa, uvođenja reda u javni prostor i promet.

"Kad se osvrćem na 2022. rekao bih da je bila stabilizacijska godina, a da će 2023. biti razvojna i da će se vidjeti unaprjeđenje usluga. Što se tiče otpada, to je jedna velika reforma. Grad Zagreb od 1. listopada ima sustav naplata odvoza otpada prema stvarnoj količini otpada kako bi se nagradilo građane koji recikliraju i Zagreb je jedini u Hrvatskoj koji ima takav model", pohvalio se Tomašević. Rekao je da model pokazuje bolje rezultate od predviđenih.

O razvrstavanju otpada

"Volio bih čuti koji je grad u Hrvatskoj u nekoliko mjeseci smanjio količinu miješanog otpada - 27 posto manje miješanog komunalnog otpada, 40 posto više plastike i 50 posto biootpada, 9 posto više papira", istaknuo je.

"Prodano je oko 14 milijuna ZG vrećica, sustav dobro funkcionira u centru grada i kod obiteljskih kuća. Kod stambenih zgrada ima prostora za napredak. Negdje odvozimo plastiku i četiri puta tjedno, u tom smislu ćemo ići dalje u reorganizaciju kako bismo pratili što se događa. Povećana je potreba za odvozom plastike najviše, ali i papira", rekao je.

"Uz edukaciju i prilagodbu sustava idu i kazne. Dobar dio građana se drži pravila, neki dio to ne radi. Kad imate jasne upute za odbacivanje borova, možete vidjeti gdje se građani toga drže, a gdje ne. Bilo je 3000 sankcija, 2800 od toga su bila upozorenja, a 250 novčanih kazni. Zapošljavat ćemo još više komunalnih redara kako bi se uveo red na javnim površinama", najavio je.

O Holdingu

"Dug koji smo naslijedili, samo tražimo više vremena da taj novac vratimo. Naslijedili smo 5 milijardi kuna duga, 700 radnika je bilo viška u administraciji - oni više ne rade u Holdingu, taj cilj je postignut", rekao je Tomašević.

"Nakon tri godine gubitka, očekujem da Holding 2022. završi s pozitivnih rezultatom", rekao je.

O vrtićima

Trenutno su u izgradnji tri dječja vrtića. "U prosjeku možemo dobiti 25 posto po vrtiću iz europskih fondova, 75 posto moramo financirati sami, našli smo prostora i kreće veliki zamah sa 16 dječjih vrtića za što će trebati osigurati oko 400 milijuna kuna", rekao je Tomašević. Istaknuo je da je izgrađeno šest škola.

Tomašević je rekao da po prvi put u javnim gradskim ustanovama zahvaljujući financijskoj stabilizaciji nema kašnjenja što se tiče plaćanja materijalnih troškova. "Kada smo došli na vlast, školama se kasnilo 6 mjeseci za režije, pokrivanje materijalnih troškova, sada nema kašnjenja ili je ono maksimalno mjesec dana i na to sam jako ponosan", rekao je.

Istaknuo je da se 8 posto povećavaju sredstva za kulturu i da se ukidaju kašnjenja koja je grad imao.

O uvođenju reda na javnim površinama

"Na trgu bana Jelačića neće biti više šatora i vašara. Počeli smo uvoditi reda na javnim površinama gdje su ugostitelji proširivali terase kako su htjeli. Broj zahtjeva ugostitelja za parkirnim mjestima se u 2022. udvostručio kako bi se postavile terase. To je predstavaljalo problem za stanovnike, išli smo u novi model naplate naknada na način da će biti ista cijena za parkirno mjesto kao da ste ga rezervirali za parking što znači da će se koristiti ista naknada za ugostitelje kao i za firme koje rezerviraju parkirno mjesto", rekao je.

Rekao je da predstoji uređivanje reklama gdje postoji veliki nered na javnim površinama i zgradama.

O prometu

"Stiglo je 40-ak novih autobusa što je bitno za smanjenje kašnjenja zbog kvarova ZET-a. Potpisan je ugovor za nabavu 20 novih tramvaja, 100 posto financiranih iz europskih fonodova. Do kraja mandata planiramo započeti kupnju 80 novih tramvaja jer 15 godina nije kupljen nijedan novi tramvaj", najavio je Tomašević.

"Puno investicija ide u konstrukcijsko ojačanje mostova preko Save - to je kao i vodovodna mreža nešto što se ne vidi a bitno je, 400 milijuna kuna ćemo uložiti u to", rekao je.

"Što se tiče pješačkih zona, krenuli smo sa Starom Vlaškom, dalje planiramo na Martićevu, dio Masarykove. Ide istočna i zapadna magistrala, magistrala centar", zaključio je Tomašević.

Klisović: 'Više neće biti moguće zamračiti novac'

"Sama godina po meni je bila obilježena konsolidacijom gradskih financija. Najviše je tu radio gradonačelnik. Iz skupštine je potekla inicijativa da se u gradu uspostavi riznica. Ta reforma bi trebala dovesti do toga da se umreže svi sustavi vođenja financija u gradu Zagrebu, bez kojih je novac curio kroz krune rupe. To je kruna reforme financijskog sustava u gradu Zagrebu", rekao je Klisović te naglasio da je u pitanju velika ostavština zahvaljujući kojoj 'više neće biti moguće zamračiti novac'.

"Tražili smo od gradonačelnika da se konačno sredi pitanje Jaruna, vode i cesta. Želimo za vrhunske sportaše koji tamo treniraju, kao i za građane, da se taj objekt uredi kao i da se osmisli više sadržaja na Sljemenu", rekao je. Dodaknuo se i pitanja domova za starije jer su postojeći kapciteti oskudni a građani su godinama na listama čekanja.

Grad nema potrebnu infrastrukturu da cjelovito gospodari otpadom

"Novi sustav odvoza otpada, zahvaljujem građanima što su ga privatili i što puno više recikliraju no to je samo dio priče. Drugi dio je kud s tim otpadom nakon toga? Zagreb nema potrebnu infrastrukturu da gospodari cjelovito otpadom i zbog toga sam kao predsjednik Skupštine pokrenuo konzultacije da se riješe tri temeljna politička pitanja zbog kojih grad nema to što mu je potrebno: objekte, tehnologiju i lokaciju na kojima bi se ti objekti izgradili", rekao je Klisović.

"Nitko ne želi takve objekte, a svi znaju da su oni potrebni. To je Centar za gospodarenjem otpadom, kompostana, reciklažno dvorište, mjesto gdje ćemo odlagati glomazni otpad i Centar za ponovnu uporabu, gdje će se popravljati stvari i gdje će im se produživativijek trajanja. Cijene energije su visoke i opterećuju građane i ustanove. Otpad je gorivo s kojim se može proizvesti energija na održivi način", rekao je te iznio podatak da u Europi 18 milijuna ljudi koristi struju proizvedenu iz takvog otpada. "EU ima 27 posto otpada koji odlaže na odlagališta, Hrvatska ima 60 posto. To želimo smanjiti", dodao je.

