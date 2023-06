NEOČEKIVANI DUO / Tomašević i Bačić se hvalili da su svirali harmoniku: Jel' znaju Cezarevu 'Sviri ku*cu'?

Potoknuti nastupom mladog harmonikaša ministar Branko Bačić i gradonačelnik Tomislav Tomašević osjetili su potrebu reći da su i oni svirali harmoniku. Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, u društvu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, otvorio je cjelovito obnovljenu Glazbenu školu Blagoja Berse. Tomašević je komentirao prijavu Povjerenstvu za sukob interesa oko poslova projektiranja rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj ulici, istaknuvši da tu nema nikakvog sukoba interesa. “Dobio je posao Arhitektonski fakultet. Vidim naslove da su posao dobili bivši kolege od dogradonačelnika Korlaeta. Da, dogradonačelnik je radio na Arhitektonskom fakultetu, što bismo trebali svaki put kada najjeftiniju ponudu ima Arhitektonski fakultet reći da je to pogodovanje”, upitao je Tomašević na konferenciji za medije. Ponovno je istaknuo da je Grad Zagreb kod izrade idejnog projekta za izgradnju nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj ulici kontaktirao dva privatna arhitektonska studija i Arhitektonski fakultet, koji je dao najnižu ponudu i po tom ključu je izabran njihov projekt. Prijavu Povjerenstvu za sukob interesa u utorak je predao oporbeni gradski zastupnik Ivica Lovrić, tvrdeći da je Grad Zagreb u sukobu interesa jer je poslove projektiranja dao bivšem kolegi dogradonačelnika Luke Korlaeta, profesoru Vladimiru Kasunu, čija je supruga donatorica Možemo i vijećnica u mjesnom odboru. Tomašević je istaknuo da supruga profesora nije članica stranke, ponovivši kako “tu nikakvog pogodovanja nije bilo”. Podsjetio je kakoje i ranije bilo prijava tom povjerenstvu, ali su odbačene. Na pitanje zašto Grad Zagreb nije medijima ustupio pravna mišljenja vanjskih stručnjaka na temelju kojih je odlučeno da neće blokirati projekt Jarun Panorama, Tomašević je odgovorio da su ta pravna mišljenja poslovna tajna. “Kontaktirali smo tri različite službe unutar Gradske uprave i odvjetnički ured. U mišljenju odvjetničkog ureda analizirano je sve gdje Grad loše stoji zbog prijašnjih odluka, a budući da odnosi s investitorom još nisu gotovi mislim da je to poslovna tajna”, rekao je Tomašević. Ustvrdio je kako je sadašnja pozicija Grada takva da više ne može mijenjati projekt, odnosno projekt može zaustaviti jedino ako plati odštetu. Ranije su u dopisu iz Grada Zagreba kazali da se odšteta procjenjuje na 30 do 50 milijuna eura. Podsjetio je kako je za projekt Jarun Panorama, s kojim se osobno ne slaže, Urbanistički plan uređenja izglasan još 2008. godine, a 2018. godine Gradska skupština prodala je gradsko zemljište privatnom investitoru. Iako je jedna odluka u vezi projekta donesena i u njegovu mandatu, Tomašević tvrdi da su sve važnije odluke donesene ranije.