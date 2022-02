Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u Dnevniku HTV-a objasnio je situaciju s cijenom plina koja je u glavnom gradu eskalirala.

''Došlo je do tog poskupljenja, vezano uz poslovne korisnike, građani to direktno nisu osjetili. Jesu na ostalim poskupljenjima, no kako znate, Grad Zagreb nema poluge za porezne politike ili politiku cijena, to ima država. Očekujemo od države pakete koji se već najavljuju, kojima će se apsorbirati rast cijena energenata te se onda to preliti u opću inflaciju. S time se bore i sve druge članice EU-a'', kazao je Tomašević.

Utvrditi odgovornost bivše uprave Gradske plinare

On ne smatra da se zakasnilo sa smjenama vodećih ljudi u Gradskoj plinari Zagreb, pogotovo u odjelu Opskrbe. Kaže da će propuste i odgovornost bivše uprave GPZ-a utvrditi interna kontrola.

''Ako je bilo nesavjesnog poslovanja, to je još bilo u proljeće, kada su s većinom poslovnih subjekata kao kupaca, napravljeni ugovori po fiksnoj cijeni, a s dobavljačima su na početku lipnja napravljeni ugovori po varijabilnoj cijeni, tako je došlo do te razlike. Cijene su u kolovozu i rujnu eksplodirale, i to na globalnom tržištu'', dodao je.

Na pitanje je li najelegantnije rješenje da HEP preuzme GPZ Opskrbu, kao je to spomenuo ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, Tomašević je rekao da u tom slučaju treba uzeti u obzir cjelokupnu tržišnu vrijednost poduzeća.

''Ima različitih opcija. Gubici su veliki, Plinara je dobar dio apsorbirala, no ovako se dalje ne mogu gomilati gubici. Kada bi se to prelilo na Holding, onda to dolazi u pitanje. To se ne smije dogoditi', rekao je Tomašević.

'Ova model odvoza smeća smatramo najpravednijim'

Za poduzetnike, koji sada moraju plaćati velike račune za plin, Tomašević kaže da su svi bili informirani još u studenom te da su mogli preći k drugim opskrbljivačima.

''Neki su najavili tužbe, a za sada ih još nema. Da je situacija dobra - nije. Ona je djelomično rezultat individualne odgovornosti bivše uprave, ali i globalnih okolnosti. U cijeloj Uniji opskrbljivači odlaze u stečaj i bankrot'', kazao je Tomašević za HTV.

Govorio je i o vjerojatnom poskupljenju komunalnih usluga te novom modelu prikupljanja i naplate odvoza otpada.

''Ovo je model za koji smatramo da je najpravedniji, individualizira odgovornost za količinu odloženog miješanog otpada. Problem je u višestambenim zgradama, kojih je najviše u Zagrebu, mi od 400 tisuća korisnika, 3/4 imamo u višestambenim zgradama. Odlučili smo se na model koji imaju neki austrijski, belgijski i švicarski gradovi, a radi se i na tome da cijena usluge ne bi otišla u nebo. Fiksni se dio cijene plaća sada manje od prosječne cijene kućanstva koja plaćaju za odvoz otpada. Na tu bi fiksnu cijenu građani kupovali vrećice, 4 kn za 20 l ili 8 kn za vrećicu od 40 l. Oni kroz cijenu vrećice plaćaju samu uslugu. Moći će odlagati miješani otpad samo u tim vrećicama', objasnio je.

'Holding konačno mora postati holding'

Što se tiče kontrole toga, kaže da je to izazov.

''Vjerujemo da će na kraju biti malo kazni. Idemo na edukaciju, informiranje, idemo na jedan duh da je zapravo i javni prostor, koji sada izgleda kako izgleda, da šteti svima nama, izgledu grada, prolaznosti nogostupa, sav taj broj spremnika, mislim da je svima u interesu da spremnike maknemo s javnih površina. Interes je da oni budu pod kontrolom vlasnika, iznimno da budu na javnim površinama, ali da opet budu pod kontrolom vlasnika'', ustvrdio je.

Na pitanje postaje li život u Zagrebu preskup za hrvatski standard, Tomašević je odgovorio - ne.

''Ono što mogu reći da u svim ovim stvarima pazimo na socijalno najugroženije. Grad će, kada govorimo o otpadu, plaćati dio za socijalno ugrožene. Danas je prezentirano u poslovnom planu, stabilizacija Holdinga. To neće biti lagano, plan je vrlo ambiciozan, ali naslijedili smo što smo naslijedili. Govorimo o 3,8 milijardi kuna duga koji dospijeva ove i sljedeće godine - u tvrtki koja ima gotovo toliki godišnji prihod'', kazao je i dodao da se stoga razmatra i smanjenje broja administrativnog osoblja u Zagrebačkom holdingu.

Holding, kaže, konačno mora postati Holding.

''Prvi cilj je stabilizirati Holding, a dugoročno, kroz nekoliko godina je ideja da se novostvorena vrijednost vrati kroz veću kvalitetu usluga građana, a ako će biti moguće, i kroz pojeftinjenje cijena'', rekao je na kraju.