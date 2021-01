TOMAŠEVIĆ: ‘Država je tom kraju rekla laku noć prije nekoliko desetljeća. Ako želimo da se ljudi vrate, imamo utrku s vremenom…’

Potres je ogolio koliko su ljudi teško tamo živjeli. Država je tom kraju rekla laku noć prije nekoliko desetljeća, sada je krajnje vrijeme da država upregne sve svoje snage da obnova bude cjelovita i da se tamo usmjere EU fondovi, kazao je Tomašević

Saborski zastupnik Tomislav Tomašević iz stranke Možemo za N1 televiziju je kazao kako su se na potresom pogođenom području stvari stabilizirale u odnosu na prije dva tjedna.

“Stvar se stabilizirala, jasniji je lanac odgovornosti, više je službi na terenu i sve je bolje počelo funkcionirati”, rekao je Tomašević i naglasio da obnovu trebamo gledati kao priliku za razvoj tog kraja.

“Nema smisla obnova objekata ako će biti prazni. Treba obnavljati stambene objekte, ali i graditi ljudima prilike za rad, jer inače neće imati perspektivu da se vrate. Onda će te obnovljene kuće biti prazne. Zato svako korištenje lokalnih kapaciteta za obnovu treba pozdraviti. Predlažemo da se fondovi EU-a potroše za zelenu transformaciju ekonomije i da se novac posebno usmjeri u ovaj kraj. Npr. nema električne energije u nekim selima, ali bi se trebalo raditi na energetskoj obnovi, da se ulaže u obnovljive izvore energije, da se grade i proizvode montažne kuće – da se razviju radna mjesta. Potres je ogolio koliko su ljudi teško tamo živjeli. Država je tom kraju rekla laku noć prije nekoliko desetljeća, sada je krajnje vrijeme da država upregne sve svoje snage da obnova bude cjelovita i da se tamo usmjere EU fondovi”, kazao je Tomašević.

‘Ako se ljudi ne vrate u prvoj godini, teško da će se vratiti’

Izrazio je strah da se ljudi neće ubrzo vratiti u svoje domove, što dovodi u pitanje hoće li se onda ikada vratiti.

“Bojim se da će se ponoviti situacija s potresom u Zagrebu, a ako se ljudi ne vrate u prvoj godini, teško da će se vratiti. Imamo utrku s vremenom. Sve javne institucije moraju što prije početi raditi, kako bi se uz otvaranje radnih mjesta ljudi vratili”, kazao je Tomašević.

Rekao je kako je nakon prvog potresa u Petrinji bio na terenu s delegacijom iz svog kluba.

“Razgovarali smo s lokalnim čelnicima o tome koliko je zagrebački model obnove primjenjiv tamo – za gradnju privatnih objekata bi 60 posto pokrivala država, 20 posto lokalna samouprava a 20 posto građani, a za sve javne objekte kojima je osnivač lokalna samouprava, poput vrtića, 100 posto pokriva lokalna uprava. To za Zagreb funkcionira, jer ima veći proračun od svih gradova u zemlji zajedno, ali ne znam kako bi funkcioniralo tamo. To je brža opcija, ali nismo sigurni kako bi to funkcioniralo financijski. Zato smo pitali da procijene što bi im bilo bolje”, rekao je Tomašević.

‘Moramo naučiti lekcije iz ovakvih situacija’

Naglasio je kako se sve što se događa na terenu treba definirati, poput rada statičara, njihovog plaćanja, sigurnosti…

“Moramo naučiti lekcije iz ovakvih situacija, moramo imati unaprijed jasno definirane protokole prije prirodnih katastrofe, i oko distribucije hrane, humanitarne robe, kuhanja…

Član sam civilne zaštite i mislim da bi se taj sustav trebao bolje razviti, da se ljudi obuče, educiraju, da kod kuće da imaju uniformu, da kada dođe do nesreće mogu odmah ljudima reći što i gdje trebaju, da budu opremljeni i obučeni… Mislim da bi se civilna zaštita trebala bolje voditi”, rekao je Tomašević.

HDZ ne dozvoljava osnivanje povjerenstva o posljeratnoj obnovi

Kada je u pitanju osnivanju saborskog istražnog povjerenstva o poslijeratnoj obnovi, kaže kako bi se trebalo vidjeti što sustavno nije funkcioniralo kod obnove nakon rata.

“Nećemo opet da se ponavlja ono što nam se događalo, posebno u obnovi. Vjerujem da se mnogi kojima su kuće obnavljane, a koje ovaj potres nije pogodio, pitaju kakve gradnje su njihove kuće, kako je napravljena ta obnova”, kazao je i rekao da, ako ga ima, ovdje se ne radi od jednom kaznenom djelu.

“Sabor stvara zakonski okvir za novu obnovu i treba vidjeti gdje je ranije bilo problema – u nabavi, u fazi građenja, nadzora… Moramo paziti da nam se to ne ponovi i zato tražimo ovo saborsko istražno povjerenstvo”, rekao je Tomašević.

Novinarka ga je potom upozorila da su nekada istražna povjerenstva osnivana i ukidana kada krenu izvidi.

“Moguće je da HDZ, kao za vrijeme Saborskog istražnog povjerenstva o Agrokoru, ubije i to povjerenstvo, a sada ne žele dozvoliti ni da se ono osnuje. Još uvijek nemamo formalni odgovor, no prema tome kako su na nož dočekali oporbenu inicijativu i na predsjedništvu HDZ-a, ide u tom smjeru. Slušam HDZ-ove dužnosnike kako govore – Pa prvo trebamo naći dokaze u istrazi je li bilo nepravilnosti, a onda ćemo dozvoliti istragu u Saboru. To nema smisla. Meni to zvuči kao da oni prvo u istrazi žele vidjeti tko od HDZ-ovaca bi mogao nastradati, a onda odlučiti hoće li dozvoliti istragu kroz povjerenstvo”, kazao je Tomašević.