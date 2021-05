TOMAŠEVIĆ ĆE TRAŽITI MANDATE OD PROČELNIKA I DIREKTORA HOLDINGA; Oni mu poručili: ‘Pred rudo nikad ne treba trčati…’

Tomašević je najavio da će od svih dosadašnjih pročelnika i direktora Zagrebačkog holdinga zatražiti stavljanje mandata na raspolaganje

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika platforme Možemo!, Tomislav Tomašević u prvom je krugu lokalnih izbora premoćno odnio pobjedu te će se u drugom krugu za čelnu poziciju Zagreba boriti s kandidatom Domovinskog pokreta, Miroslavom Škorom.

Tomašević je, prema pisanju Večernjeg lista, najavio da će zatražiti od svih dosadašnjih pročelnika i direktora Zagrebačkog holdinga stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi da je to u skladu s demokratskom praksom, a istima je poručio i da se mogu javiti na natječaje koji će biti raspisani za njihove pozicije.

TREBA LI TOMAŠEVIĆ STRAHOVATI DA ĆE MU SE BIRAČI OPUSTITI? ‘Škoro će se pobrinuti da se to ne dogodi, njegova retorika o ratu im je odbojna’

‘Pričekajmo drugi krug…’

Čelnici gradske uprave nisu sretni s tom viješću. “Pričekajmo mi radije drugi krug izbora. Nitko od nas ovdje nije nesposoban jer, da jest, neki od nas ne bi uzastopno godinama obnašali dužnosti koje obnašamo. Ali čelna žena naše uprave još uvijek je Jelena Pavičić Vukičević i bit će do lipnja. Kako će gospodin Tomašević proći za dva tjedna, tek ćemo vidjeti, a onda ćemo početi i razmišljati što dalje. Pred rudo nikad ne treba trčati”, rekli su u Gradu za Večernji.

Ni u gradskim poduzećima nisu bili rječitiji, a posebno su napeti direktori iz redova HDZ-a kad je riječ o budućnosti njihova radna mjesta. HDZ je bio dugogodišnji partner BM365 u gradskoj vlasti.

Mirka Jozić: ‘Promašili su ceo fudbal’

No, Mirki Jozić, pročelnici Ureda za gospodarstvo se to definitivno nije svidjelo. Ona smatra da je taj javni poziv “promašio ceo fudbal”.

“Sugeriram Tomaševiću i Možemo! da pročitaju zakon pa nek’ dođu voditi grad. A kad ga pročitaju, otkrit će da pročelnici nisu ministri koji stavljaju mandat na raspolaganje”, rekla je.

Jozić kaže da bi bilo korektno pričekati da Možemo! prvo dobije izbore, da dođu u Grad i upoznaju se sa stanjem, a tek onda da donose odluke.

“Očekuju li da dam otkaz? O tome ne razmišljam. Zar misle da su loši baš svi ljudi koji su prošli javne natječaje, položili stručne ispite, dodatno se obrazovali i rade godinama? Ako doista misle provesti u djelo to što su najavili, to je očito političko postupanje i to znači da im baš nitko tko nije iz Možemo! ne valja. Gradska uprava i trgovačka društva su jako kompleksan sustav i kako u Možemo nemaju nikakvo iskustvo, dobro bi im došli kvalitetni ljudi”, komentirala je Jozić za Jutarnji list.

MOŽEMO! I SDP VEĆ SLAŽU TIM? Joško Klisović mogao bi dobiti važnu funkciju u Skupštini; ‘Njima je u interesu stabilna većina…’