TOMAŠEVIĆ BI ZBOG MLAĆENJA SUPRUGE MOGAO OSTATI BEZ FOTELJE: Ministar Malenica najavio izmjene zakona

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica najavio je izmjene izbornog i još nekoliko zakona kojima bi se spriječilo kandidiranje obiteljskih nasilnika na izborima, no pitanje je hoće li to učiniti prije ili poslije lokalnih izbora na kojima će se vrlo vjerojatno za požeško-slavonskog župana kandidirati i pravomoćno osuđeni Alojz Tomašević

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević pravomoćno je osuđen na 10 mjeseci uvjetne kazne zatvora zbog nasilja nad svojom suprugom. Ali, to ga ne sprječava da se ponovno kandidira na predstojećim lokalnim izborima. “Što se tiče pravne bitke, ne ostaje baš previše sredstava. Ostaje mogućnost, obzirom na žalbene razloge, iniciranja podnošenje ustavne tužbe”, rekao je njegov odvjetnik, Željko Damjanac.

Sam Tomašević nije htio komentirati presudu, no još je tijekom suđenja govorio da je i on žrtva. No, činjenice navedene u optužnici bile su neprijeporne. “Učestalo joj govorio da je luđakinja i da se ide liječiti, da je glupa kravetina, glupača i luda krava. Fizički nasrtao na nju, hvatao ju objema rukama za vrat i snažno stiskao te ju šamarao, govorio joj da će ju ubiti, izbosti, zadaviti i rasparati grkljan”, u siječnju je opisao sudac Slaven Vidmar.

ALOJZ TOMAŠEVIĆ JE KRIV, ALI NEĆE U ZATVOR: Župan koji je brutalno premlatio suprugu i prijetio joj dobio 10 mjeseci uvjetne kazne

Presuda ne odražava stav države

No, niti jednogodišnja, a još uz to i uvjetna kazna, prema mišljenju aktivistice Sanje Sarnavke iz Zaklade Solidarna, ne odražava stav države o nultoj toleranciji prema nasilju. “Nama svi postupci pokazuju da to nije istina i da oni ljudi koji trebaju sankcionirati nasilje apsolutno preblago i bez ikakvog promišljanja dosuđuju uvjetne kazne”, rekla je.

Oporba ne vjeruje Malenici

A upravo je nulta tolerancija prema nasilju nešto što je danas ponovio ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, komentirajući ovaj slučaj. Tomaševića je mlaćenje i vrijeđanje supruge stajalo HDZ-ove iskaznice, a moglo bi i mjesta župana. “Vjerujem da ćemo uz izmjenu Zakona o lokalnim izborima, i nizom drugih zakona, uvrstiti to kazneno djelo kao prepreku za kandidiranje na lokalnim izborima”, rekao je za Dnevnik.hr ministar Malenica, ali nije otkrio kada će te izmjene ići u zakonsku proceduru.

U požeškoj oporbi ne vjeruju tim najavama. “Hoće li se kandidirati? Vjerojatno hoće. Ima li šanse? To sve ovisi o HDZ-u i s kim će HDZ ići na lokalne izbore”, zaključila je Tamara Puač, nezavisna vijećnica u Gradu Požegi.