Tolušićev OPG Terra Slavonia dobio je novčane poticaje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i to prema pravilniku koji je sam odobrio dok je bio na čelu Ministarstva poljoprivrede. O svemu se na Facebooku očitavao i Tolušić u podužem statusu: "Dragi moji, imam previše posla u vinariji (btw, nova vina će biti top) da bih trošio vrijeme na novine, ali moram se malo osvrnuti na neke aktualne napise jer takvi tekstovi štete našem poslu. Danas ste mogli čitati o tome da nadležna državna tijela propituju nabavu programa nabavljenog u vrijeme dok sam bio ministar regionalnog razvoja. S obzirom na to da ne želim niti novinare, a niti sve ostale koje to zanima, uskratiti za informacije koje znam, a ne stignem svima pojedinačno odgovarati, evo par informacija o tome što znam o navedenome. Prije svega, nemam nikakav problem s time da se sve što sam radio kao ministar mjeri apotekarskom vagom. Ponosan sam na činjenicu da sam bio ministar u Vladi koja je odradila posao za uzor mnogima. Krajem siječnja 2016. godine postajem ministar regionalnog razvoja. Glavni problem koji se tada morao riješiti da bi Hrvatska dobila novce iz EU fondova bio je izrada programa koji nam je Europska komisija davnih dana naredila da napravimo. I nema povlačenja novca bez tog programa. Moj prethodnik, ministar Branko Grčić, je u svibnju 2015. godine raspisao natječaj za taj program, ali je isti poništen zbog toga što nije zaprimljena niti jedna prihvatljiva ponuda. Znači, 23. 1. 2016. godine postajem ministar, dočekuje me spreman natječaj, (pretpostavljam još iz 2015.) i u veljači 2016., nakon 20-ak dana od mog imenovanja na funkciju, Ministarstvo raspisuje natječaj za izradu tog programa. Usput, izrada tog programa bila je i obveza Republike Hrvatske po Uredbi EU br. 1303/2013. Procijenjena vrijednost nabave je bila 14 milijuna kuna, po procjeni stručnih službi Ministarstva. Provedena je javna nabava, ne sjećam se koliko se točno tvrtki javilo, ali Ministarstvo regionalnog razvoja ima sve papire vezane uz nabavu i vrlo lako se kod njih može provjeriti tko se sve javio na natječaj, samo ih trebate pitati. Uglavnom, iako je procjena vrijednost nabave bila 14 milijuna kuna, na javnoj nabavi najjeftinija je bila tvrtka Omega software, jedna od ozbiljnijih IT tvrtki u RH, koja je ponudila cijenu od 4.661.00,00 kn (četiri milijuna šesto šezdeset jednu tisuću kuna i nula lipa). Ugovor je potpisan u lipnju 2016., a u listopadu 2016. odlazim iz inistarstva. Nadležna osoba za izradu i operativnu provedbu navedenog programa bila je gospođa Sonja Čikotić (Bošnjak), zamjenica ministra iz kvote MOSTA, tako da detalje oko samog programa možete pitati nju. Na webu Ministarstva regionalnog razvoja pronašao sam podatak da je na kraju, kad je posao odrađen i program napravljen, za sve to plaćeno ne 4.6 milijuna nego 3.7 milijuna kuna, znači 20 % manje od ugovorenog. Poprilično rijetko za hrvatsku javnu nabavu. Posao je napravljen i sustav e-fondovi funkcionira i zbog toga povlačimo novce. Nakon mene Gabrijela Žalac nastavlja dalje ugovarati, pretpostavljam nadogradnju i održavanje tog sustava, i to košta 26 milijuna, po medijskim napisima. Nakon Gabrijele (a pretpostavljam i Marka Pavića) i Nataša Tramišak, aktualna ministrica regionalnog razvoja, ugovara, pretpostavljam isto nadogradnju i održavanje tog sustava, ovaj put s FINOM, putem sporazuma, za 14 milijuna kuna (barem tako piše u medijima). Uglavnom, u mom mandatu je ugovorena izrada sustava, država je to platila 3.7 milijuna kuna i zbog tog programa povlačimo novce iz fondova. I siguran sam da su oni koji su pripremali sve to, isto odradili sukladno propisima. I pretpostavljam da OLAF zanima zašto Ministarstvo regionalnog razvoja od 2017. pa do 2021. godine plaća nadogradnju i održavanje osnovnog sustava 26, 30 ili 14 milijuna kuna, odnosno 5 ili 10 puta više u odnosu na prvi ugovor. Ali nisam vidoviti Milan, samo imam veliku glavu i lijepu frizuru za naslovnicu. To je to, uživajte u vikendu i čaši dobrog vina!