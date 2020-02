TOLUŠIĆ U OSEBUJNOM POSTU REAGIRAO NA KAZNU POVJERENSTVA: ‘Opleo’ po Beljaku i Bernardiću, ali važnu poruku poslao i o Plenkovićevim ministrima

‘Ja sam se pravio pametan’, ističe bivši ministar te dodaje da roštilj nije ni trebao upisati u karticu

Jedan od niza ministara koji je otišao iz Vlade zbog afera za koje se zainteresirao i USKOK, žali se da kažnjen zbog sitnica koje mnogima drugima oproštene.

PLENKOVIĆ IH JE SVE REDOM ZDUŠNO BRANIO: USKOK provjerava četvero smijenjenjih ministara njihove muljaže su gotovo nevjerojatne

„10 mjeseci. Toliko je trajalo pljuvanje i sramoćenje oko moje imovinske kartice i moje kuće. I jučer je Povjerenstvo, nakon 10 mjeseci utvrdilo da sam kuću upisao u krivu rubriku, umjesto rubrike “kuća”, trebao sam upisati nekretninu u rubriku “kuća s okućnicom”. Površinu kuće UOPĆE NISAM NITI TREBAO NAVODITI, ali eto, ja sam se pravio pametan, pa sam brže bolje, valjda isti dan kad sam se uselio (prije tehničkog, uporabne i ostalih sitnica), upisao površinu kuće i upisao krivo.“, požalio se Tomislav Tolušić. Jedan od niza ministara koji je otišao iz Vlade zbog afere za kojeg se zainteresirao i USKOK, požalio se i na dvostruke kriterije i da je smjenjen samo zbog toga što je imovinu uposai u krivu rubirku,-

Kaže da nije ni trebao upisati famozni roštilj

„Kaže Povjerenstvo, kuća vam je netto stambene površine 187 m2 a vi ste upisali 165 m2. A niste trebali upisati ništa od toga, pa ni slavni roštilj (ili ljetnu kuhinju kako bi rekli mi Slavonci), nego samo površinu vašeg dvorišta. A ono je nešto preko 1500 m2. I u pravu su. Pogriješio sam, nije sporno. I trebali su me kazniti zbog toga.

Kao i Krstičevića, Bošnjakovića i sve ostale ministre i dužnosnike koji su zadnjih 10 godina nepravilno ispunili karticu i prošli “lišo”. Vidimo i danas u novinama da svaki dan netko nešto promijeni. Ali za te druge vrijede i druga pravila. A generalno, kod nas nije mjerilo rad, nego percepcija. Neke europske fore valjda, ne kužim. Mlad sam još, naučit ću“, ironičan je Tolušić.

Hvali se da je sve radove platio

Nakon što se hvali time da je platio sve radove na svojoj kući „i onome koji mi je radio krov pločice, stolariju, ogradu i sve ostalo. I projektantu i nadzoru i Bogu i vragu“, žali se što su ga napadali oporbeni Krešimir Beljak, kojega ismijava zbog krađe autoradija ( iako je predsjednik HSS-a prije 20 godina osuđen zbog provale u autoe) te Davor Bernardić kojega kritizira zbog stipendije na učilištu Cotrugli.

„Skoro godinu dana su me svi gazili i pljuvali oko toga, pa čak i likovi kao što je radiofil i dokazani lopov Beljak i Davor Cotrugli Bernardić. To mi je bilo najsimpatičnije od svega😊. Da me takve poštenjačine pljuju. Ali to su čari hrvatske politike. Nažalost.“

Na kraju se osvrnuo i na nedovoljno financiranje Povjerenstva za sukob interesa.

“U svakom slučaju, drago mi je da postoje institucije u RH koje dobro i pošteno rade svoj posao. Povjerenstvo je jedna od njih. I jedina kojoj sam se trebao pravdati. Volio bih da imaju više love i da su brži pa da to blaćenje kraće traje ali šta je tu je. Ne voli ih baš Vlada i ministarstvo financija😊.

Kazna je zaslužena, kao i posljedice. Žao mi je ako sam koga iznevjerio ili povrijedio, to mi sigurno nije bila namjera. Uživajte u vikendu. Pozz“